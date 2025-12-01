Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте сердце армянской столицы в уникальном путешествии сквозь века! От древнейшей крепости Эребуни до величественного Каскада — познакомьтесь с богатым наследием города через его главные символы: археологические сокровища, древние манускрипты Матенадарана, архитектурные шедевры и историю армянской диаспоры.

Garik Ваш гид в Ереване Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком $130 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Увлекательное путешествие по культурному сердцу Еревана Начнём наше знакомство с истоками города в крепости Эребуни — древнейшей цитадели, основанной в 782 году до нашей эры. Здесь вы увидите уникальные археологические находки и узнаете, как зародилась столица современной Армении. Далее отправимся в Матенадаран — сокровищницу древних манускриптов, где хранятся бесценные рукописи, отражающие богатую историю армянской культуры и науки. Прогуляемся по величественному Каскаду — современному архитектурному комплексу, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город. Завершим экскурсию у Оперного театра и посетим Музей диаспоры, где представлена история армянского народа по всему миру. Этот тур — идеальное сочетание древней истории и современной культуры Еревана!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату