Откройте сердце армянской столицы в уникальном путешествии сквозь века! От древнейшей крепости Эребуни до величественного Каскада — познакомьтесь с богатым наследием города через его главные символы: археологические сокровища, древние манускрипты Матенадарана, архитектурные шедевры и историю армянской диаспоры.
Описание экскурсииУвлекательное путешествие по культурному сердцу Еревана Начнём наше знакомство с истоками города в крепости Эребуни — древнейшей цитадели, основанной в 782 году до нашей эры. Здесь вы увидите уникальные археологические находки и узнаете, как зародилась столица современной Армении. Далее отправимся в Матенадаран — сокровищницу древних манускриптов, где хранятся бесценные рукописи, отражающие богатую историю армянской культуры и науки. Прогуляемся по величественному Каскаду — современному архитектурному комплексу, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город. Завершим экскурсию у Оперного театра и посетим Музей диаспоры, где представлена история армянского народа по всему миру. Этот тур — идеальное сочетание древней истории и современной культуры Еревана!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Эребуни
- Матенадаран
- Каскад
- Оперный театр
- Музей диаспоры
Что включено
- Трансфер от точки сбора
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
