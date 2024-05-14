Матенадаран – экскурсии в Ереване

Найдено 6 экскурсий в категории «Матенадаран» в Ереване, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
30 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
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    большим стажем. Ведет эксеурсию профессионально, очень интеллигентно, четко и очень доброжелательно. Посетили музей и стеллу Геноциду Армян, Парк Победы, Каскад, улицы Еревана. Прокатились на машине и прогулялись пешком. По нашему запросу после экскурссии записали на следующую экскурсию и завезли на завод "Ной". Рекомендуем и Очень Благодарим! До новых встреч!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Здравствуй, Ереван
    Благодаря Нерсесу мы открыли для себя Ереван! Нас встретили в аэропорту и сразу повезли на экскурсию по городу. Как же прекрасно внимать
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    рассказу человека, влюбленного в свой город и в свою страну! Душевно, тепло и познавательно! Как будто давний друг встретил тебя в гостях! Не сомневайтесь, вы проведете время великолепно!

  • Н
    Никита
    26 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Добрый день! побывали на экскурсии 25 апреля 24 года. сказать что нам понравилось - ничего не сказать. Нерсес не только большой профессионал,
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    но и огромной души человек. Он со своей женой Мариной (Марина, вам большой привет!) бесплатно встретили нас из аэропорта, показали удобные и выгодные обменники, отвезли в отель за день до экскурсии, всегда были на связи по любым вопросам и готовы были помочь в чем угодно! Нерсес влюблен в свою страну и в город Ереван. это чувствуется в его рассказах, маршрутах. было очень круто, нам очень все понравилось! экскурсия прошла легко, непринужденно, без нудных исторических лекций как в универе) Нерсес быстро подстроился под наш ритм и всем было комфортно! всем рекомендуем побывать на его экускурсии. Нерсес влюбит вас в Ереван)))

  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Прекрасный гид. С любовью о стране, прислушивается к просьбам и строит маршрут исходя из предпочтений гостя, очень проникновенный рассказ у памятника жертвам репрессий армянского народа. Спасибо.
  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
    Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она - лучшая! Красивые места и
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    отличный гид - Стелла! Рассказывает интересно, приводит истории, легенды, даже на обратном пути не давала скучать. Две другие экскурсии, на которых мы были, были как пересказ учебника истории - даты и цифры, это мы можем и в интернете посмотреть. А здесь - действительно живой рассказ - и про историю, и про то, как в Армении живут сейчас. Было очень интересно! Поэтому всем рекомендую именно это агентство и конкретно гида Стеллу.

  • Д
    Дарья
    3 апреля 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
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    хорошо поставленной богатой речью, слушать было одно удовольствие. Фактов было много, но Элла подавала их живо, нескучно и очень деликатно относительно нынешних политических событий. А у Цицернакаберд мы буквально прослезились от её рассказа. Рекомендую всем, экскурсия стоит того.

  • Е
    Евгения
    17 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию нам провела Марина. Маршрут хорошо составлен, мы и прогулялись пешком и прокатились на авто по городу. Экскурсия была содержательная и разносторонняя. Очень рекомендую!
  • П
    Павел
    10 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отдыхали с компанией 6 чел в Ереване в канун 8 марта. Левон провел прекрасную экскурсию по городу, посмотрели основные достопримечательности
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    и узнали много интересного о культуре Армении, традициях да и в целом как живут наши армянские друзья. Всем советую начать знакомство с Ереваном с этой экскурсии и выбирайте Левона в качестве проводника в мир Армении, хорошее настроение и впечатления вам обеспечены)

  • Е
    Елена
    6 февраля 2024
    Здравствуй, древний и солнечный Ереван
    Аревик-чудесная и очень дружелюбная. И как организатор, экскурсовод-она, конечно же, профессионал своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Матенадаран»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Здравствуй, Ереван
  2. Oбзорная экскурсия по Еревану
  3. Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
  4. Знакомство с Ереваном
  5. Здравствуй, древний и солнечный Ереван
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Матенадаран" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 125. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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