Мои заказы

Ереван 360°: все грани города

Путешествие по Еревану откроет перед вами тайны древнего города. Прогулка по улочкам, знакомство с архитектурой и культурой оставят незабываемые впечатления
Ереван, основанный более 2800 лет назад, является одним из старейших городов мира. Прогулка по его улочкам позволяет проследить насыщенный исторический путь.

Площадь Республики впечатляет монументальной архитектурой, а Северный проспект - современными арт-пространствами. Оперный театр и «Каскад» дарят уникальные панорамы на Арарат. Город сочетает традиции и современность, что делает его посещение незабываемым
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Исторический Ереван
  • 🏛 Архитектурные памятники
  • 🎨 Современное искусство
  • 🌄 Виды на Арарат
  • 🎭 Культурное наследие
Ереван 360°: все грани города© Тигран
Ереван 360°: все грани города© Тигран
Ереван 360°: все грани города© Тигран
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Северный проспект
  • Оперный театр
  • Каскад

Описание экскурсии

  • Площадь Республики. Главная площадь Еревана, знаменитая монументальной архитектурой и танцующими фонтанами. Мы расскажем о застройке площади и её значении как символа национальной независимости.
  • Северный проспект. Это современная пешеходная улица, соединяющая площадь Республики и Оперный театр. Вы увидите стильные магазины, кафе, арт-пространства и узнаете, как в Ереване сочетается традиция и современность.
  • Оперный театр и площадь Франции. Здание театра — одно из архитектурных сокровищ Еревана. Вы познакомитесь с его историей, услышите о выдающихся деятелях искусства и знаменитых спектаклях.
  • «Каскад». Комплекс с лестницей и центром искусств Гафесчяна. Вы подниметесь по террасам, рассмотрите скульптуры и полюбуетесь панорамами Еревана и Арарата со смотровой площадки. Виды на гору — не просто красивое зрелище, а связующее звено между прошлым и настоящим Армении.

На экскурсии вы узнаете:

  • Как Ереван стал одним из древнейших постоянно населённых городов мира.
  • Как менялся с течением веков и как жил, когда был частью различных империй.
  • Как складывалась его архитектура и почему розовый туф стал визитной карточкой столицы.

Также мы поговорим:

  • О символическом значении Арарата для армянского народа.
  • Особом климате города, расположенного между горами.
  • Современной культуре, гастрономии и развлечениях.

Организационные детали

  • Подъём на «Каскад» требует минимальной физической нагрузки. Если это затруднительно, доступен лифт внутри комплекса.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
читать дальше

того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
S
Sergey
20 июн 2025
Астхик великоликолепно провела экскурсию и мне очень понравилась, как человек!
Это было насыщено и информативно!
Благодарю вас!
Буду в Ереване ещё раз обязательно повторим))
Х
Хамид
12 мая 2025
Армен - классный парень, эрудированный, эмоциональный, заботливый гид. Очень интересно и ярко получилось: человек очень любит свою страну.
Смирнова
Смирнова
28 мар 2025
Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время! Проводил Армен, интеллигентный молодой человек, патриот свой страны и разносторонняя личность. По ходу экскурсии он отвечал на все, интересующие нас вопросы. Особая благодарность Тиграну за помощь!) Экскурсию однозначно рекомендуем!
Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время!Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время!Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время!Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время!
И
Игорь
3 фев 2025
Отличная экскурсия. Армен выше всяких похвал. Рекомендую.
А
Аня
2 фев 2025
Отличная экскурсия! Оказалось, что на это время записались на экскурсию только мы с мамой и ее все равно провели для нас двоих, не отменили и не перенесли. Было очень лампово
читать дальше

и комфортно:) Армен погрузил нас в историю Армении, показал целую картину развития и непростой судьбы этой страны. При этом рассказал много маленьких, но очень интересных фактов про город, политику и искусство. Нам понравился этот баланс! Очень доброжелательный и открытый экскурсовод, было приятно провести с ним 2 часа. Благодаря его взгляду на свою страну, у нас сложилось очень теплое впечатление от страны и народа. Рекомендуем эту экскурсию!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Все грани Еревана: путешествие во времени
Пешая
3 часа
-
35%
171 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Ереван: от 18 века до современности
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 16:00
11 ноя в 10:15
€13€20 за человека
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Пешая
4 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€91 за всё до 4 чел.
Огни ночного Еревана
Пешая
2.5 часа
-
24%
114 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
€57€75 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване