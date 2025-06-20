Ереван, основанный более 2800 лет назад, является одним из старейших городов мира. Прогулка по его улочкам позволяет проследить насыщенный исторический путь.
Площадь Республики впечатляет монументальной архитектурой, а Северный проспект - современными арт-пространствами. Оперный театр и «Каскад» дарят уникальные панорамы на Арарат. Город сочетает традиции и современность, что делает его посещение незабываемым
Площадь Республики впечатляет монументальной архитектурой, а Северный проспект - современными арт-пространствами. Оперный театр и «Каскад» дарят уникальные панорамы на Арарат. Город сочетает традиции и современность, что делает его посещение незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Исторический Ереван
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🎨 Современное искусство
- 🌄 Виды на Арарат
- 🎭 Культурное наследие
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Северный проспект
- Оперный театр
- Каскад
Описание экскурсии
- Площадь Республики. Главная площадь Еревана, знаменитая монументальной архитектурой и танцующими фонтанами. Мы расскажем о застройке площади и её значении как символа национальной независимости.
- Северный проспект. Это современная пешеходная улица, соединяющая площадь Республики и Оперный театр. Вы увидите стильные магазины, кафе, арт-пространства и узнаете, как в Ереване сочетается традиция и современность.
- Оперный театр и площадь Франции. Здание театра — одно из архитектурных сокровищ Еревана. Вы познакомитесь с его историей, услышите о выдающихся деятелях искусства и знаменитых спектаклях.
- «Каскад». Комплекс с лестницей и центром искусств Гафесчяна. Вы подниметесь по террасам, рассмотрите скульптуры и полюбуетесь панорамами Еревана и Арарата со смотровой площадки. Виды на гору — не просто красивое зрелище, а связующее звено между прошлым и настоящим Армении.
На экскурсии вы узнаете:
- Как Ереван стал одним из древнейших постоянно населённых городов мира.
- Как менялся с течением веков и как жил, когда был частью различных империй.
- Как складывалась его архитектура и почему розовый туф стал визитной карточкой столицы.
Также мы поговорим:
- О символическом значении Арарата для армянского народа.
- Особом климате города, расположенного между горами.
- Современной культуре, гастрономии и развлечениях.
Организационные детали
- Подъём на «Каскад» требует минимальной физической нагрузки. Если это затруднительно, доступен лифт внутри комплекса.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё дляЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergey
20 июн 2025
Астхик великоликолепно провела экскурсию и мне очень понравилась, как человек!
Это было насыщено и информативно!
Благодарю вас!
Буду в Ереване ещё раз обязательно повторим))
Это было насыщено и информативно!
Благодарю вас!
Буду в Ереване ещё раз обязательно повторим))
Х
Хамид
12 мая 2025
Армен - классный парень, эрудированный, эмоциональный, заботливый гид. Очень интересно и ярко получилось: человек очень любит свою страну.
Смирнова
28 мар 2025
Мы с подругой были в Ереване впервые. Нам экскурсия понравилась. Не утомительная и в удобное время! Проводил Армен, интеллигентный молодой человек, патриот свой страны и разносторонняя личность. По ходу экскурсии он отвечал на все, интересующие нас вопросы. Особая благодарность Тиграну за помощь!) Экскурсию однозначно рекомендуем!
И
Игорь
3 фев 2025
Отличная экскурсия. Армен выше всяких похвал. Рекомендую.
А
Аня
2 фев 2025
Отличная экскурсия! Оказалось, что на это время записались на экскурсию только мы с мамой и ее все равно провели для нас двоих, не отменили и не перенесли. Было очень лампово
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
35%
Мини-группа
до 9 чел.
Ереван: от 18 века до современности
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 16:00
11 ноя в 10:15
€13
€20 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€91 за всё до 4 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
€57
€75 за всё до 10 чел.