читать дальше и комфортно:) Армен погрузил нас в историю Армении, показал целую картину развития и непростой судьбы этой страны. При этом рассказал много маленьких, но очень интересных фактов про город, политику и искусство. Нам понравился этот баланс! Очень доброжелательный и открытый экскурсовод, было приятно провести с ним 2 часа. Благодаря его взгляду на свою страну, у нас сложилось очень теплое впечатление от страны и народа. Рекомендуем эту экскурсию!

Отличная экскурсия! Оказалось, что на это время записались на экскурсию только мы с мамой и ее все равно провели для нас двоих, не отменили и не перенесли. Было очень лампово