О Осипова Прекрасная, содержательная экскурсия с Арамом. Прошла очень интересно, хватило времени послушать, позадавать вопросы и все успеть посмотреть. Экскурсовод высококвалифицированный!!!

С Сергей Прекрасный гид со звучным именем Арам Хачатурян. Показал нам город с разных сторон. Особенно интересно было проходить с Арамом те места, которые уже посетил самостоятельно. Много истории, много интересных фактов, очень много познавательного и самобытного. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Д Диана Прекрасная, познавательная, а главное интерессная экскурсия. Гид отлично говорит на русском языке, профессионал своего дела, внимательный, отзывчивый и дает много полезной информации вне программы).

Н Надежда Были на экскурсии 3.11.2025. Остались очень довольны абсолютно всем. Интересный маршрут и рассказ. Очень много узнали о Армении и Ереване.

Отдельное спасибо хочу сказать, что гид отлично нашел язык с нашим сыном 8 лет.

Готова рекомендовать экскурсию и гида.

T Tatiana Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸

Н Наталья Арам,огромное спасибо за экскурсию,надеюсь мы вернёмся и посетим с вами район Конд)) до встречи в Ереване

Отдельное спасибо за ереванский дворик

Л Лариса Если хотите провести время с пользой и в хорошей компании, то вам сюда. Арам отличный рассказчик, с отличным чувством юмора. Время экскурсии пролетело незаметно.

А Анастасия Большое спасибо Араму. Влюбил в Армению. Увидели основные достопримечательности Еревана. Почувствовали его колорит. Заходили по дороге в милые лавочки и кафе. В ходе экскурсии гид шутил особым армянским юмором. Узнали город со всех сторон.

Елена Огромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетели не заметно, не хотелось расставаться. Для меня важно было сделать фото на память и Арам очень помог мне в этом, за что ему большое спасибо. Советую к посещению!!!

Р Рашида Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы, уютные дворики, национальную архитектуру. Узнали, какие события и обстоятельства повлияли на облик современного города. Рассказ был легким и интересным. Ну и как, без «армянского радио»! Спасибо нашему гиду Араму за прекрасно проведенное время)))

Алина читать дальше незаметно. Узнали очень много нового об Армении, о Ереване. Арам подает материал спокойно, очень интересно и с прекрасным юмором. Очень рекомендую экскурсию и гида! Узнав, что я отмечаю день рождения в день экскурсии, Арам поздравил и подарил сувенир на память, это было супер приятно и неожиданно!) 16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые ни за что не найдёшь сам или не обратишь на них внимание. Время пролетело

Н Наталья Спасибо большое Араму за отличную экскурсию и любовь к Еревану, которой он поделился с нами!

И Ирина Идеальный день для моего дня рождения 🥰 Арам показал не только исторические места, но и местный внутренний колорит жителей и города. Рекомендую💯 спасибо за презент🎁

Н Надежда Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть. Я гуляла на день раньше сама по городу и это ничего общего не имеет с прогулкой, которую организовал гид, я всем советую ее брать, это поможет составить общую картинку о Ереване с исторической справкой, необычными дворами, локациями, интересными фактами.