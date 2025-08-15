Ереван - город с богатой историей и культурой. Эта экскурсия предлагает путешествие через века, начиная с 18 века и до наших дней.
Участники смогут увидеть крытый рынок, Персидскую мечеть, площади Свободы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Еревана
- 🕌 Посещение знаковых мест
- 📜 Узнайте о влиянии Таманяна
- 🌆 Откройте секреты архитектуры
- 🎨 Понимание культурного наследия
Что можно увидеть
- Крытый рынок
- Персидская мечеть
- Площадь Свободы
- Лебединое озеро
- Северный проспект
- Площадь Шарля Азнавура
- Улица Абовяна
- Улица Пушкина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крытый рынок с роскошным фасадом (памятник истории и культуры Армении)
- Пёструю, словно восточный ковёр, персидскую мечеть 18 века
- Площадь Свободы с величественной Оперой
- Живописное Лебединое озеро необычной формы
- Современный Северный проспект
- Площадь Шарля Азнавура с уникальным фонтаном
- Улицу Абовяна с элегантными домами 19 века
- Улицу Пушкина с ресторанным вайбом
- Монументальную площадь Республики
- Школы, кинотеатры, пулпулаки, скульптуры, метро
- И многое другое
Вы узнаете:
- Как выглядел город в разные эпохи
- Чем вдохновлялись строители советского Еревана
- Почему армянский поэт спас мечеть, но не спас церковь
- Из-за чего даже советские здания выглядят в Ереване самобытно
- С какой целью Сталин посещал Ереван (и посещал ли)
- Каким хотел видеть Ереван архитектор Александр Таманян
- Как строилась главная площадь Еревана и почему она столь важна
- На какую хитрость пошли ереванцы, чтобы иметь метро
- И многое другое
Я расскажу о символах, традициях и тайнах, о лучших блюдах и ресторанах. Вы узнаете обо всём, о чём хотели знать, но боялись спросить!
Организационные детали
С согласия всех участников прогулку можно продлить.
ежедневно в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 787 туристов
Меня зовут Арам. Я гид по Еревану, влюблённый в город и профессию. Окончил факультет туризма. Маршруты своих экскурсий составляю сам. Я убеждён, что экскурсия не должна быть скучной. Экскурсия — путешествие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 184 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Осипова
15 авг 2025
Прекрасная, содержательная экскурсия с Арамом. Прошла очень интересно, хватило времени послушать, позадавать вопросы и все успеть посмотреть. Экскурсовод высококвалифицированный!!!
Дата посещения: 11 августа 2025
С
Сергей
30 июл 2025
Прекрасный гид со звучным именем Арам Хачатурян. Показал нам город с разных сторон. Особенно интересно было проходить с Арамом те места, которые уже посетил самостоятельно. Много истории, много интересных фактов, очень много познавательного и самобытного. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Дата посещения: 9 июля 2025
Д
Диана
5 июн 2025
Прекрасная, познавательная, а главное интерессная экскурсия. Гид отлично говорит на русском языке, профессионал своего дела, внимательный, отзывчивый и дает много полезной информации вне программы).
Дата посещения: 30 мая 2025
Н
Надежда
20 ноя 2025
Были на экскурсии 3.11.2025. Остались очень довольны абсолютно всем. Интересный маршрут и рассказ. Очень много узнали о Армении и Ереване.
Отдельное спасибо хочу сказать, что гид отлично нашел язык с нашим сыном 8 лет.
Готова рекомендовать экскурсию и гида.
T
Tatiana
19 ноя 2025
Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸
Н
Наталья
19 ноя 2025
Арам,огромное спасибо за экскурсию,надеюсь мы вернёмся и посетим с вами район Конд)) до встречи в Ереване
Отдельное спасибо за ереванский дворик
Л
Лариса
18 ноя 2025
Если хотите провести время с пользой и в хорошей компании, то вам сюда. Арам отличный рассказчик, с отличным чувством юмора. Время экскурсии пролетело незаметно.
А
Анастасия
18 ноя 2025
Большое спасибо Араму. Влюбил в Армению. Увидели основные достопримечательности Еревана. Почувствовали его колорит. Заходили по дороге в милые лавочки и кафе. В ходе экскурсии гид шутил особым армянским юмором. Узнали город со всех сторон.
Елена
18 ноя 2025
Огромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетели не заметно, не хотелось расставаться. Для меня важно было сделать фото на память и Арам очень помог мне в этом, за что ему большое спасибо. Советую к посещению!!!
Р
Рашида
17 ноя 2025
Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы, уютные дворики, национальную архитектуру. Узнали, какие события и обстоятельства повлияли на облик современного города. Рассказ был легким и интересным. Ну и как, без «армянского радио»! Спасибо нашему гиду Араму за прекрасно проведенное время)))
Алина
16 ноя 2025
16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые ни за что не найдёшь сам или не обратишь на них внимание. Время пролетело
Н
Наталья
14 ноя 2025
Спасибо большое Араму за отличную экскурсию и любовь к Еревану, которой он поделился с нами!
И
Ирина
13 ноя 2025
Идеальный день для моего дня рождения 🥰 Арам показал не только исторические места, но и местный внутренний колорит жителей и города. Рекомендую💯 спасибо за презент🎁
Н
Надежда
12 ноя 2025
Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть. Я гуляла на день раньше сама по городу и это ничего общего не имеет с прогулкой, которую организовал гид, я всем советую ее брать, это поможет составить общую картинку о Ереване с исторической справкой, необычными дворами, локациями, интересными фактами.
Y
Yana
12 ноя 2025
Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами, о которых узнали только от гида. Арам- прекрасный рассказчик, внимательный, весёлый, спокойный. Экскурсия очень понравилась!
