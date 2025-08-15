Мои заказы

Все грани Еревана: путешествие во времени

Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Ереван - город с богатой историей и культурой. Эта экскурсия предлагает путешествие через века, начиная с 18 века и до наших дней.

Участники смогут увидеть крытый рынок, Персидскую мечеть, площади Свободы
и Шарля Азнавура, улицы Абовяна и Пушкина.

Экскурсия позволит понять, как выглядел город в разные эпохи, узнать о влиянии архитектора Таманяна и секретах строительства главной площади. Это уникальная возможность раскрыть душу Еревана и насладиться его разнообразием

5
184 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Еревана
  • 🕌 Посещение знаковых мест
  • 📜 Узнайте о влиянии Таманяна
  • 🌆 Откройте секреты архитектуры
  • 🎨 Понимание культурного наследия
Все грани Еревана: путешествие во времени
Все грани Еревана: путешествие во времени© Арам
Все грани Еревана: путешествие во времени© Арам

Что можно увидеть

  • Крытый рынок
  • Персидская мечеть
  • Площадь Свободы
  • Лебединое озеро
  • Северный проспект
  • Площадь Шарля Азнавура
  • Улица Абовяна
  • Улица Пушкина

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Крытый рынок с роскошным фасадом (памятник истории и культуры Армении)
  • Пёструю, словно восточный ковёр, персидскую мечеть 18 века
  • Площадь Свободы с величественной Оперой
  • Живописное Лебединое озеро необычной формы
  • Современный Северный проспект
  • Площадь Шарля Азнавура с уникальным фонтаном
  • Улицу Абовяна с элегантными домами 19 века
  • Улицу Пушкина с ресторанным вайбом
  • Монументальную площадь Республики
  • Школы, кинотеатры, пулпулаки, скульптуры, метро
  • И многое другое

Вы узнаете:

  • Как выглядел город в разные эпохи
  • Чем вдохновлялись строители советского Еревана
  • Почему армянский поэт спас мечеть, но не спас церковь
  • Из-за чего даже советские здания выглядят в Ереване самобытно
  • С какой целью Сталин посещал Ереван (и посещал ли)
  • Каким хотел видеть Ереван архитектор Александр Таманян
  • Как строилась главная площадь Еревана и почему она столь важна
  • На какую хитрость пошли ереванцы, чтобы иметь метро
  • И многое другое

Я расскажу о символах, традициях и тайнах, о лучших блюдах и ресторанах. Вы узнаете обо всём, о чём хотели знать, но боялись спросить!

Организационные детали

С согласия всех участников прогулку можно продлить.

ежедневно в 10:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€13
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 787 туристов
Меня зовут Арам. Я гид по Еревану, влюблённый в город и профессию. Окончил факультет туризма. Маршруты своих экскурсий составляю сам. Я убеждён, что экскурсия не должна быть скучной. Экскурсия — путешествие
во времени, погружение в душу города, возможность познать город таким, каким его знают только местные. Именно такую экскурсию по Еревану — душевную, насыщенную и увлекательную — я вам обещаю. Всего несколько часов позволят вам с гордостью сказать, что вы не просто были в Ереване, но видели Ереван и знаете Ереван. Добро пожаловать в Армению. Добро пожаловать на мои экскурсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 184 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
181
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
О
Осипова
15 авг 2025
Прекрасная, содержательная экскурсия с Арамом. Прошла очень интересно, хватило времени послушать, позадавать вопросы и все успеть посмотреть. Экскурсовод высококвалифицированный!!!
Дата посещения: 11 августа 2025
С
Сергей
30 июл 2025
Прекрасный гид со звучным именем Арам Хачатурян. Показал нам город с разных сторон. Особенно интересно было проходить с Арамом те места, которые уже посетил самостоятельно. Много истории, много интересных фактов, очень много познавательного и самобытного. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Дата посещения: 9 июля 2025
Д
Диана
5 июн 2025
Прекрасная, познавательная, а главное интерессная экскурсия. Гид отлично говорит на русском языке, профессионал своего дела, внимательный, отзывчивый и дает много полезной информации вне программы).
Дата посещения: 30 мая 2025
Н
Надежда
20 ноя 2025
Были на экскурсии 3.11.2025. Остались очень довольны абсолютно всем. Интересный маршрут и рассказ. Очень много узнали о Армении и Ереване.
Отдельное спасибо хочу сказать, что гид отлично нашел язык с нашим сыном 8 лет.
Готова рекомендовать экскурсию и гида.
T
Tatiana
19 ноя 2025
Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸
Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸Очень нескучная экскурсия вокруг Северного проспекта и не только, Арам - старательный гид, уникально подобраны места. Рекомендую от души 🌸
Н
Наталья
19 ноя 2025
Арам,огромное спасибо за экскурсию,надеюсь мы вернёмся и посетим с вами район Конд)) до встречи в Ереване
Отдельное спасибо за ереванский дворик
Арам,огромное спасибо за экскурсию,надеюсь мы вернёмся и посетим с вами район Конд)) до встречи в ЕреванеАрам,огромное спасибо за экскурсию,надеюсь мы вернёмся и посетим с вами район Конд)) до встречи в Ереване
Л
Лариса
18 ноя 2025
Если хотите провести время с пользой и в хорошей компании, то вам сюда. Арам отличный рассказчик, с отличным чувством юмора. Время экскурсии пролетело незаметно.
А
Анастасия
18 ноя 2025
Большое спасибо Араму. Влюбил в Армению. Увидели основные достопримечательности Еревана. Почувствовали его колорит. Заходили по дороге в милые лавочки и кафе. В ходе экскурсии гид шутил особым армянским юмором. Узнали город со всех сторон.
Большое спасибо Араму. Влюбил в Армению. Увидели основные достопримечательности Еревана. Почувствовали его колорит. Заходили по дорогеБольшое спасибо Араму. Влюбил в Армению. Увидели основные достопримечательности Еревана. Почувствовали его колорит. Заходили по дороге
Елена
Елена
18 ноя 2025
Огромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетели не заметно, не хотелось расставаться. Для меня важно было сделать фото на память и Арам очень помог мне в этом, за что ему большое спасибо. Советую к посещению!!!
Огромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетелиОгромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетелиОгромная благодарность Араму за проведенную экскурсию! Насыщенная программа, много полезной информации, юмор - 4 чвса пролетели
Р
Рашида
17 ноя 2025
Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы, уютные дворики, национальную архитектуру. Узнали, какие события и обстоятельства повлияли на облик современного города. Рассказ был легким и интересным. Ну и как, без «армянского радио»! Спасибо нашему гиду Араму за прекрасно проведенное время)))
Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,Экскурсия по г. Еревану с гидом Арамом, оставила незабываемые приятные впечатления. Увидели старые дома, красивые улицы,
Алина
Алина
16 ноя 2025
16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые ни за что не найдёшь сам или не обратишь на них внимание. Время пролетело
незаметно. Узнали очень много нового об Армении, о Ереване. Арам подает материал спокойно, очень интересно и с прекрасным юмором. Очень рекомендую экскурсию и гида! Узнав, что я отмечаю день рождения в день экскурсии, Арам поздравил и подарил сувенир на память, это было супер приятно и неожиданно!)

16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые16.11.2025 были на экскурсии с Арамом по прекрасному Еревану. Экскурсия просто потрясающая! Очень много локаций, которые
Н
Наталья
14 ноя 2025
Спасибо большое Араму за отличную экскурсию и любовь к Еревану, которой он поделился с нами!
И
Ирина
13 ноя 2025
Идеальный день для моего дня рождения 🥰 Арам показал не только исторические места, но и местный внутренний колорит жителей и города. Рекомендую💯 спасибо за презент🎁
Идеальный день для моего дня рождения 🥰 Арам показал не только исторические места, но и местный
Н
Надежда
12 ноя 2025
Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть. Я гуляла на день раньше сама по городу и это ничего общего не имеет с прогулкой, которую организовал гид, я всем советую ее брать, это поможет составить общую картинку о Ереване с исторической справкой, необычными дворами, локациями, интересными фактами.
Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть.Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть.Отличная экскурсия, которая помогла увидеть Ереван с другой стороны, с которой обычному путешественнику не удастся посмотреть.
Y
Yana
12 ноя 2025
Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами, о которых узнали только от гида. Арам- прекрасный рассказчик, внимательный, весёлый, спокойный. Экскурсия очень понравилась!
Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,Отличная экскурсия, интересный маршрут, всемзнаковые места центра Еревана, но с внутренними двориками и действительно интересными местами,

Входит в следующие категории Еревана

