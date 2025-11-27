Откройте красоту Армении! Дилижан — «армянская Швейцария», монастыри Агарцин и Гошаванк в лесах, прогулка у озера Парз. День гармонии, природы и вдохновения.
Описание экскурсииЖивописное путешествие Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным уголкам Армении! Маршрут Ереван – Дилижан – Агарцин – Гошаванк – озеро Парз подарит вам день, наполненный природой, историей и гармонией. Вас ждёт Дилижан — «армянская Швейцария», утопающая в зелени и горах, где воздух напоён ароматом хвои. В сердце лесов спрятаны древние монастыри Агарцин и Гошаванк — шедевры средневековой архитектуры, окружённые тишиной и вековыми деревьями. Завершение маршрута — отдых у кристально чистого озера Парз: здесь можно покататься на лодке, устроить пикник и насладиться спокойствием природы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Монастырь Гошаванк
- Озеро Парз
Что включено
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ул. Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
от €152 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться озером Парз, посетить монастыри Агарцин и Кечарис
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$232
$290 за всё до 6 чел.