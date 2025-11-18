Из Еревана - на север Армении (Дилижан, Агарцин, Гошаванк, озёра Севан и Парз)
Погружение в природу и историю страны - от высокогорных озёр до храмов в горах
Окрестности Севана кажутся туристической открыткой — но это целый мир, где соседствуют монастыри, озёра и старинные города.
Наша задача — показать вам живую Армению: с хачкарами и законами Мхитара Гоша, деревянными кружевами Дилижана и водой, в которой отражается небо. Вы уедете с ощущением, будто побывали в прошлом, которое дышит и движется рядом.
51 отзыв
Описание экскурсии
09:00 — выезд из Еревана
Отправляемся в сторону Севана — одно из самых живописных направлений в Армении.
10:30 — озеро Севан
Озеро на высоте около 1900 метров не зря называют голубоглазой жемчужиной Армении. Здесь вы:
подышите свежим воздухом
насладитесь панорамными видами
по желанию — прокатитесь на лодке по озеру
Поговорим о том, как за последние 100 лет Севан изменил форму и глубину, и с какими экологическими вызовами сталкивается сегодня этот уникальный водоём.
11:30 — монастырь Севанаванк (9 век)
Монастырь, основанный царевной Мариам, вдовой армянского короля, стоит на полуострове и словно парит над водной гладью. Вы узнаете:
почему на его куполе впервые упомянуто слово «Ереван»
как выглядели первые армянские храмы на Севане
что означает резной хачкар 17 века, сохранившийся у входа
12:30 — Обед в местном фуд-корте
14:30 — монастырь Агарцин (10–13 вв.)
Белокаменный монастырь спрятан в густых лесах Тавуша. В этом месте царит особая тишина — пронзительная, как звон колокола. Здесь вы:
увидите старинную трапезную
заглянете в царскую усыпальницу
почувствуете, как природа и архитектура становятся единым целым
Мы обсудим, какую роль играли монастыри в жизни средневековой Армении, как они становились центрами знаний и культуры.
15:30 — Гошаванк
Монастырь, названный в честь учёного Мхитара Гоша — автора армянского сборника законов. Здесь вы:
увидите знаменитый хачкар «асехнагорц» с филигранной резьбой
узнаете, как этот монастырь сочетал религиозную и образовательную миссию
услышите истории о Мхитаре Гоше — юристе, писателе и реформаторе
16:30 — Старый Дилижан
Прогулка по улице Шарамбеяна — ансамблю домов 19 века с резными деревянными балконами. Гид расскажет:
почему архитектура Дилижана считается уникальной
как местные мастера создавали деревянное кружево на фасадах
как этот стиль сохраняется и в новых постройках
17:30 — озеро Парз
Небольшое, но живописное озеро в лесной чаше. Здесь возможны:
прогулки на лодке
фотопаузы
чаепитие на берегу
На фоне природы мы поговорим о том, как горы и леса влияют на характер народа, почему армяне чувствуют связь с этой землёй и как Тавуш вдохновляет художников и поэтов.
18:00 — отправление в Ереван
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
Транспорт: комфортный микроавтобус с кондиционером, при необходимости — детские кресла
Возраст: рекомендовано от 6 лет
Физическая нагрузка: лёгкая — пешие прогулки до 1,5 км
Дополнительные расходы: катание на лодке, обед (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У консерватории
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест.
Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Отзывы и рейтинг
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
18 ноя 2025
Экскурсия интересная. Гид Жасмин замечательно рассказывала историю, отвечала на все вопросы. Жасмин очень доброжелательный человек. С ней было интересно и все понятно. Спасибо.
Т
Татьяна
18 ноя 2025
экскурсия очень понравилась. гид Асмик рассказала много интересного про Ереван, Армению и объекты, которые мы посещали, была внимательна к нам и отвечала на все вопросы. шикарные осенние горы, удивительные монастыри, прекрасные озёра
Алина
17 ноя 2025
Отличная экскурсия. Виды просто потрясающие! Были на экскурсии 17.11.25 с гидом Хасмик. Всё очень понравилось. И материал и подача, всё спокойно, неторопливо. На всех локациях хватило времени и на осмотр, читать дальше
фото и на прослушивание информации. Каждая остановка как открытка. Невероятная красота Армении. Экскурсия была на двух языках поочередно. Микро автобус не новый, но довольно удобный, внутри было тепло. Водитель ехал аккуратно по горному серпантину.
З
Зарина
17 ноя 2025
Уникальность экскурсии в том, что удаётся за небольшое количество времени узнать и увидеть исторические достопримечательности. Провели время с пользой, и да - время в таких местах пролетает незаметно. Мы даже попали на армянскую свадьбу!
Павел
15 ноя 2025
Всё отлично
О
Ольга
15 ноя 2025
Добрый день! Посещала 13.11 экскурсию по данному направления Из Еревана — на север Армении (Дилижан, Агарцин, Гошаванк, озёра Севан и Парз) хочется отметить высокую организацию данного тура и профессионализм Гида Вааги, который провел по незабываемым места, рассказал все и даже больше про историю Армении и ее достопримечательностей. Умный, интересно слушать. Желаю процветания и хороших путешественников!
Ольга
13 ноя 2025
Отличное путешествие! Правда, хотелось бы больше времени на фото,например, в Дилижане. Озеро Парвз можно вообще исключить. После Севана не впечатляет.
Е
Елена
12 ноя 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Много интересного и познавательного мы узнали от нашего экскурсовода Хасмик. Интеллигентная, грамотная, с прекрасным чувством юмора, знающая и любящая свою работу. Спасибо водителю Нурику, который все это время заботился о нашем комфортном и безопасном передвижении по непростым горным дорогам.
Е
Екатерина
11 ноя 2025
Замечательная экскурсия, посещение монастырей очень познавательное, огромное спасибо водителю Нурику и экскурсоводу Хасмик за интереснейшие сведения и незабываемые впечатления!!! Всё было грамотно организовано 👍
Е
Елена
10 ноя 2025
Экскурсия была очень интересной. Экскурсовод Тигран не только много дал интересной информации по теме экскурсии, но и ответил на вопросы группы, а также много шутил. Поэтому экскурсия прошла с ощущением, что все давно знакомы.
Марина
9 ноя 2025
Минус в том, что мне мало было времени на Севан. Озеро Парз можно убрать из маршрута. Так же больше времени хотелось бы провести в Дилижане. А в общем экскурсия понравилась Подойдет любому возрасту. Монастыри восхитили в очередной раз
Д
Дмитрий
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Ваагу за то что рассказал про красивые монастыри, погрузил в историю, и заряжал позитивом всю дорогу!
В
Васильева
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, места потрясающе красивые!!! Каждая остановка, как картинка / природа, монастыри очень разные и каждый по своему хорошо. Поражена глубиной истории Армении
В
Валерия
6 ноя 2025
Отличная поездка. Интересная познавательная информация, хватает на все время.
Р
Рамзия
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Мы остались под большим впечатлением от знаний гида,умения его увлечь слушателей и искренней любви к своей стране. Очень ответственный и компетентный гид. Большая благодарность ему