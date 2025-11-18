Окрестности Севана кажутся туристической открыткой — но это целый мир, где соседствуют монастыри, озёра и старинные города. Наша задача — показать вам живую Армению: с хачкарами и законами Мхитара Гоша, деревянными кружевами Дилижана и водой, в которой отражается небо. Вы уедете с ощущением, будто побывали в прошлом, которое дышит и движется рядом.

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Еревана

Отправляемся в сторону Севана — одно из самых живописных направлений в Армении.

10:30 — озеро Севан

Озеро на высоте около 1900 метров не зря называют голубоглазой жемчужиной Армении. Здесь вы:

подышите свежим воздухом

насладитесь панорамными видами

по желанию — прокатитесь на лодке по озеру

Поговорим о том, как за последние 100 лет Севан изменил форму и глубину, и с какими экологическими вызовами сталкивается сегодня этот уникальный водоём.

11:30 — монастырь Севанаванк (9 век)

Монастырь, основанный царевной Мариам, вдовой армянского короля, стоит на полуострове и словно парит над водной гладью.

Вы узнаете:

почему на его куполе впервые упомянуто слово «Ереван»

как выглядели первые армянские храмы на Севане

что означает резной хачкар 17 века, сохранившийся у входа

12:30 — Обед в местном фуд-корте

14:30 — монастырь Агарцин (10–13 вв.)

Белокаменный монастырь спрятан в густых лесах Тавуша. В этом месте царит особая тишина — пронзительная, как звон колокола. Здесь вы:

увидите старинную трапезную

заглянете в царскую усыпальницу

почувствуете, как природа и архитектура становятся единым целым

Мы обсудим, какую роль играли монастыри в жизни средневековой Армении, как они становились центрами знаний и культуры.

15:30 — Гошаванк

Монастырь, названный в честь учёного Мхитара Гоша — автора армянского сборника законов. Здесь вы:

увидите знаменитый хачкар «асехнагорц» с филигранной резьбой

узнаете, как этот монастырь сочетал религиозную и образовательную миссию

услышите истории о Мхитаре Гоше — юристе, писателе и реформаторе

16:30 — Старый Дилижан

Прогулка по улице Шарамбеяна — ансамблю домов 19 века с резными деревянными балконами. Гид расскажет:

почему архитектура Дилижана считается уникальной

как местные мастера создавали деревянное кружево на фасадах

как этот стиль сохраняется и в новых постройках

17:30 — озеро Парз

Небольшое, но живописное озеро в лесной чаше. Здесь возможны:

прогулки на лодке

фотопаузы

чаепитие на берегу

На фоне природы мы поговорим о том, как горы и леса влияют на характер народа, почему армяне чувствуют связь с этой землёй и как Тавуш вдохновляет художников и поэтов.

18:00 — отправление в Ереван

19:00 — возвращение в город

