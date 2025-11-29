Узнайте Ереван с разных сторон! Вас ждут: знаменитая площадь Республики, Мемориал Цицернакаберд, панорамы Парка Победы и экскурсия по заводу Ararat с дегустацией легендарного коньяка.
Описание экскурсииЗнакомство со столицей Армении Откройте Ереван во всей его полноте. Вы увидите площадь Республики, мемориал Цицернакаберд, парк Победы и легендарный завод Ararat. Вы услышите историю города, насладитесь видами столицы и попробуете знаменитый армянский коньяк. Это тур, в котором соединились память, культура и вкус Армении. Завод «Арарат» Коньячный завод «Арарат» был основан в 1887 году Нерсесом Таиряном и продолжает свою бесперебойную деятельность до сих пор. В 1900 году первая рецептура коньяка, созданная на заводе, выиграла Гран-при на выставке во Франции. Завод «Арарат» продолжает развивать производство коньяка, учитывая мировые тенденции и различные вкусовые предпочтения. Здесь можно посетить завод, лично ознакомиться с его историей, пройти экскурсию по музею и попробовать коньяки с самым богатым вкусом. Парк Победы Строительство Парка Победы (ранее — Арабкирский городской парк) началось в 1930-е годы, а после окончания Второй мировой войны он был переименован в Парк Победы. 29 ноября 1950 года состоялось открытие мемориала Победы с памятником Иосифу Сталину, из-за чего жители Еревана до сих пор называют этот комплекс, парк и район Монументом. Позднее памятник Сталину был демонтирован, а на его постаменте в последующие годы установлена скульптура «Мать Армения», символизирующая образ армянской женщины. Мемориальный комплекс Цицернакаберд В начале 20 века турецкое правительство осуществило одно из величайших преступлений против человечности 20-го века — Геноцид армян. Мемориальный комплекс в Цицернакаберде посвящен памяти 1,5 миллиона армян, которые стали жертвами геноцида, организованного Османской империей. С 1967 года мемориал стал неотъемлемой частью архитектурного облика Еревана и превратился в место паломничества. Мемориал состоит из трех основных сооружений: Мемориальной стены, Храма вечности с неугасимым огнем и Стелы «Воскресшая Армения». Площадь Республики Площадь Республики — главная площадь города. Это важнейший градостроительный и транспортный узел, а также место для различных мероприятий и собраний. На площади расположены поющие фонтаны, два музея — Музей истории Армении и Национальная галерея, здания правительства, Центральное здание почты Армении, гостиница Marriott. Комплекс площади Республики является одним из лучших произведений советской архитектуры, который в 1971 году был удостоен Государственной премии Армянской ССР. Важная информация:
- Туры подтверждаются минимум на 1 день в зависимости от пункта назначения.
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
Время по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коньячный завод «Арарат»
- Парк Победы
- Мемориальный комплекс Цицернакаберд
- Площадь Республики
Что включено
- Транспорт (место отправления по договорённости)
- Услуги гида
- Вход на завод
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 33 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
