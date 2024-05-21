Коньячный завод в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «Коньячный завод» в Ереване, цены от $25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Пройдя через прекрасные окрестности, мы познакомимся с Ереванским озером, мостом Победы и знаменитыми коньячным заводом «Арарат» и вино-водочным заводом «Ной»»
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Коньяк и шоппинг по-армянски
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Коньячный завод «Ной» Коньячный завод Ной расположен перед заводом Арарат,рядом с мерией и мостом Победы»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
33 отзыва
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Вы увидите все главные достопримечательности, а затем отправитесь на знаменитый коньячный завод «Арарат»»
Расписание: По вторникам и субботам в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$25 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Групповая
5 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
«Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат»
Расписание: Вторник в 09:45
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
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    прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!

  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
    Замечательный, юморной, обаятельный гид Мушег, очень интересно и трогательно рассказывал про Ереван и историю армянского народа. Экскурсия была оптимальная по
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    времени и достопримечательностям: не было спешки, и не затянуто. Очень рекомендую данную экскурсию, чтобы составить представление о Ереване. Также рекомендую брать именно эту экскурсию с посещением коньячного завода Арарат.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Были в Ереване транзитом. Рассматривали экскурсию с трансфером из аэропорта. Такой вариант нашли с Эдмоном. Очень грамотный, много знающий гид.
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    С ним было безумно интересно, показал и рассказал нам очень много о Ереване. И ещё очень удобно, забрал из аэропорта и вернул в аэропорт. Советуем пользоваться его услугами.

  • С
    Светлана
    9 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Рекомендую. Были 8 марта. Комфортабельный автомобиль. Гид Эдмон очень образованный, интеллектуальный человек, который интересно рассказывает о достопримечательностях и истории Еревана
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    и Армении. Отдельно стоит отметить, что гид Эдмон и водитель Хачик помогают по всем вопросам, которые возникают вне экскурсии. Не только словом, но и делом. Советую!

  • О
    Ольга
    30 января 2024
    Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
    Грамотный и с юмором гид, приятная экскурсия! Всё было очень хорошо.
  • К
    Кристина
    20 июня 2023
    Коньяк и шоппинг по-армянски
    Григорий утром приехал вовремя,предложил воду,пепси, кофе (очень вкусный!) и конфеты)По дороге на Арарат и Ной рассказывал историю Армении,показывал местные достопримечательности,отвечал
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    на вопросы. Билеты на заводы покупаются отдельно. Посещение рынков - классная идея для экскурсии. Получился классный и вкусный день (надегустировались мы всего и везде)!По окончанию Григорий сказал звонить в любых непонятных ситуациях, он поможет)) А еще дал нам список рекомендаций заведений и блюд)) Это круто!

  • Е
    Елена
    25 января 2023
    Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
    Обзорная экскурсия понравилась. Очень познавательная и интересная. Экскурсия по коньячному заводу показалась очень скомканной и торопливой. Народу собирают много, поэтому на ней или слушать или фотографировать. Одновременно не получается. А сама дегустация конечно понравилась.
  • А
    Алекс
    28 ноября 2022
    Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
    Невероятная поездка!! до сих пор мурашки от увиденного, спасибо профессионализму гидов!
  • О
    Оксана
    9 сентября 2022
    Обзорная экскурсия по Еревану
    Благодарим гида Анну за прекрасную прогулку. Были рады познакомиться с Ереваном в её компании, увидели все: самые знаковые места и
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    сооружения, красивые парки и аутентичные дворники. Анна знающий, любящий свой город гид, к тому же очень интеллигентный и доброжелательый человек. Спасибо, Анна!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Коньячный завод»

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  6. Эчмиадзин
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  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Коньячный завод" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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