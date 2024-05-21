1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
«Пройдя через прекрасные окрестности, мы познакомимся с Ереванским озером, мостом Победы и знаменитыми коньячным заводом «Арарат» и вино-водочным заводом «Ной»»
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Коньячный завод «Ной» Коньячный завод Ной расположен перед заводом Арарат,рядом с мерией и мостом Победы»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Вы увидите все главные достопримечательности, а затем отправитесь на знаменитый коньячный завод «Арарат»»
Расписание: По вторникам и субботам в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
«Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат»
Расписание: Вторник в 09:45
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 мая 2024Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
- ССветлана28 апреля 2024Замечательный, юморной, обаятельный гид Мушег, очень интересно и трогательно рассказывал про Ереван и историю армянского народа. Экскурсия была оптимальная по
- ННаталья27 апреля 2024Были в Ереване транзитом. Рассматривали экскурсию с трансфером из аэропорта. Такой вариант нашли с Эдмоном. Очень грамотный, много знающий гид.
- ССветлана9 марта 2024Рекомендую. Были 8 марта. Комфортабельный автомобиль. Гид Эдмон очень образованный, интеллектуальный человек, который интересно рассказывает о достопримечательностях и истории Еревана
- ООльга30 января 2024Грамотный и с юмором гид, приятная экскурсия! Всё было очень хорошо.
- ККристина20 июня 2023Григорий утром приехал вовремя,предложил воду,пепси, кофе (очень вкусный!) и конфеты)По дороге на Арарат и Ной рассказывал историю Армении,показывал местные достопримечательности,отвечал
- ЕЕлена25 января 2023Обзорная экскурсия понравилась. Очень познавательная и интересная. Экскурсия по коньячному заводу показалась очень скомканной и торопливой. Народу собирают много, поэтому на ней или слушать или фотографировать. Одновременно не получается. А сама дегустация конечно понравилась.
- ААлекс28 ноября 2022Невероятная поездка!! до сих пор мурашки от увиденного, спасибо профессионализму гидов!
- ООксана9 сентября 2022Обзорная экскурсия по ЕревануБлагодарим гида Анну за прекрасную прогулку. Были рады познакомиться с Ереваном в её компании, увидели все: самые знаковые места и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Коньячный завод»
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