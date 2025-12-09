Вечерняя пешая экскурсия по праздничному центру Еревана.
Вы увидите главные достопримечательности в новогоднем освещении, посетите главную ёлку и новогодние ярмарки, чтобы ощутить атмосферу зимней сказки.
Описание экскурсии
Ереван под мерцание огней:
новогодняя пешая экскурсия.
Отправьтесь в атмосферную вечернюю прогулку по праздничному центру Еревана — городу, который с наступлением зимы преображается в настоящую новогоднюю сказку. В сиянии тысяч огней исторические здания и современные площади приобретают волшебное звучание. Мы пройдём по ярко освещённым проспектам и улицам, увидим ключевые достопримечательности в их вечернем убранстве и в полной мере ощутим то особое праздничное настроение, которое наполняет армянскую столицу в преддверии Нового года. Сердце праздника:
ёлка и ярмарки
Кульминацией прогулки станет посещение главной новогодней ёлки Еревана, украшенной сверкающими гирляндами и тематическими декорациями. Здесь всегда царит оживлённая, радостная атмосфера. Далее мы погрузимся в уютный мир новогодних ярмарок, где вас встретят ароматы глинтвейна и традиционных сладостей, звуки праздничной музыки, ряды с сувенирами ручной работы и световые инсталляции. Это идеальное место, чтобы проникнуться духом зимних праздников по-армянски.
Огни вечернего города
Маршрут построен так, чтобы показать Ереван с самой живописной стороны. Вы увидите, как праздничная иллюминация подчёркивает архитектуру Площади Республики, играет в струях знаменитых поющих фонтанов (если они работают зимой) и отражается в витринах уютных кафе. Эта экскурсия — возможность увидеть город через призму тепла, света и всеобщего ожидания чуда, каким он становится в самый волшебный период года. Важная информация:
Маршрут проходит по центру города, рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики (в праздничном освещении)
- Северный проспект
- Главная новогодняя ёлка Еревана
- Новогодние ярмарки с сувенирами и угощениями
- Здание Оперного театра
- Скверы и пешеходные зоны в центре города
Что включено
- Услуга профессионального русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут проходит по центру города
- Рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
