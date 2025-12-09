Ереван под мерцание огней:

новогодняя пешая экскурсия.

Отправьтесь в атмосферную вечернюю прогулку по праздничному центру Еревана — городу, который с наступлением зимы преображается в настоящую новогоднюю сказку. В сиянии тысяч огней исторические здания и современные площади приобретают волшебное звучание. Мы пройдём по ярко освещённым проспектам и улицам, увидим ключевые достопримечательности в их вечернем убранстве и в полной мере ощутим то особое праздничное настроение, которое наполняет армянскую столицу в преддверии Нового года. Сердце праздника:

ёлка и ярмарки

Кульминацией прогулки станет посещение главной новогодней ёлки Еревана, украшенной сверкающими гирляндами и тематическими декорациями. Здесь всегда царит оживлённая, радостная атмосфера. Далее мы погрузимся в уютный мир новогодних ярмарок, где вас встретят ароматы глинтвейна и традиционных сладостей, звуки праздничной музыки, ряды с сувенирами ручной работы и световые инсталляции. Это идеальное место, чтобы проникнуться духом зимних праздников по-армянски.

Огни вечернего города

Маршрут построен так, чтобы показать Ереван с самой живописной стороны. Вы увидите, как праздничная иллюминация подчёркивает архитектуру Площади Республики, играет в струях знаменитых поющих фонтанов (если они работают зимой) и отражается в витринах уютных кафе. Эта экскурсия — возможность увидеть город через призму тепла, света и всеобщего ожидания чуда, каким он становится в самый волшебный период года. Важная информация:

Маршрут проходит по центру города, рекомендуется тёплая одежда и удобная обувь.