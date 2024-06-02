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За день я узнала столько нового😊, особенно про хачкары. Отличная подача материала, доступным языком и очень легко. Великолепные виды озера Севан. Калоритный Дилежан. Монастырь Кечарис и Агарцин очень сильные по энергетике, благодатные места, места куда хочется возвращаться. Погода тоже порадовала, было солнечно, без ветра. Если бы можно было поставить больше звёзд, поставила бы 10 😁 Точно знаю что этот день проведённый в компании Армена запомню на всю жизнь, спасибо🤗