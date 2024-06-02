1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Летом город утопает в цветущей долине, а зимой привлекает туристов как горнолыжный курорт»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
11 часов
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Таким образом, тур в комплекс «Майлер» — это уникальная возможность не только насладиться зимними развлечениями, но и погрузиться в атмосферу комфорта, красоты и вкуса, созданную для истинных ценителей активного отдыха и гармонии с природой»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
- ААнастасия15 мая 2024Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту.
- ВВладимир2 мая 2024Рекомендуем экскуссию, оцениваем ее, как 5+ из 5! Экскурсовод Меруж- настоящий патриот Армении! Все его рассказы пронизаны любовью к Армении. Интересно
- ЮЮлия27 апреля 2024Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
- ААлина2 апреля 2024Мы приехали домой жутко уставшие, но невероятно счастливые!!! Огромное вам спасибо и огромное спасибо водителю Мамикону за такой прекрасный день. Чудесный гид, водитель и просто человечище. У нас переполнена память с чудесными фотографиями😍
- ММария22 сентября 2023Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро СеванОтличная экскурсия. Комфортабельный автомобиль, за день не чувствовалось усталости. По нашей просьбе Григорий добавил еще одну точку в экскурсии-Симфония камней. За время в пути Григорий рассказал много интересной информации, мы успели посетить все, что планировали и остались очень довольны.
- ЕЕлена29 марта 2023Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро СеванОчень хороший, внимательный, предусмотрительный, знающий гид! И очень комфортабельное авто с интернетом, напитками и конфетами! Советую.
- ВВиталий18 марта 2023Первый раз были в Армении. Очень понравился тур. Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом, попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная.
- ССемен13 марта 2023Спасибо за экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и содержание!
- ННадежда10 марта 2023Экскурсия была очень насыщенной. Узнали многое из истории страны. Монастырский комплекс Кечарис прекрасен, советуем побывать в горнолыжный сезон в Цахкадзоре, а озеро Севан просто чудо природы.
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