Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Еревану

Найдено 7 экскурсий в категории «Зимние» в Ереване, цены от €32. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Летом город утопает в цветущей долине, а зимой привлекает туристов как горнолыжный курорт»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Новый горнолыжный курорт в Армении
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Таким образом, тур в комплекс «Майлер» — это уникальная возможность не только насладиться зимними развлечениями, но и погрузиться в атмосферу комфорта, красоты и вкуса, созданную для истинных ценителей активного отдыха и гармонии с природой»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
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    За день я узнала столько нового😊, особенно про хачкары. Отличная подача материала, доступным языком и очень легко. Великолепные виды озера Севан. Калоритный Дилежан. Монастырь Кечарис и Агарцин очень сильные по энергетике, благодатные места, места куда хочется возвращаться. Погода тоже порадовала, было солнечно, без ветра. Если бы можно было поставить больше звёзд, поставила бы 10 😁 Точно знаю что этот день проведённый в компании Армена запомню на всю жизнь, спасибо🤗

    Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту.
    Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Рекомендуем экскуссию, оцениваем ее, как 5+ из 5! Экскурсовод Меруж- настоящий патриот Армении! Все его рассказы пронизаны любовью к Армении. Интересно
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    и с юмором все исторические факты, доносяться просто и доходчиво! Посетили 3 монастыря, очень разных, но колоритных, улочку в Дилижан, канатную дорогу, озеро Севан. Интересная программа, сопровождение- водитель Вануш, деликатный и профессиональный! Отличная экскуссия, образ Армении стал ближе и понятнее! Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
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    на данной экскурсии. Время пролетело не заметно. Гуляли,разговаривали,знакомились с городом и культурой народа. Попали даже за кулисы и на репетицию в театр. Это особый восторг и не забываете впечатления. Я очень довольна! Рекомендую!!!

  • А
    Алина
    2 апреля 2024
    Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
    Мы приехали домой жутко уставшие, но невероятно счастливые!!! Огромное вам спасибо и огромное спасибо водителю Мамикону за такой прекрасный день. Чудесный гид, водитель и просто человечище. У нас переполнена память с чудесными фотографиями😍
  • М
    Мария
    22 сентября 2023
    Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро Севан
    Отличная экскурсия. Комфортабельный автомобиль, за день не чувствовалось усталости. По нашей просьбе Григорий добавил еще одну точку в экскурсии-Симфония камней. За время в пути Григорий рассказал много интересной информации, мы успели посетить все, что планировали и остались очень довольны.
  • Е
    Елена
    29 марта 2023
    Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро Севан
    Очень хороший, внимательный, предусмотрительный, знающий гид! И очень комфортабельное авто с интернетом, напитками и конфетами! Советую.
  • В
    Виталий
    18 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Первый раз были в Армении. Очень понравился тур. Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом, попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная.
  • С
    Семен
    13 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Спасибо за экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и содержание!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Экскурсия была очень насыщенной. Узнали многое из истории страны. Монастырский комплекс Кечарис прекрасен, советуем побывать в горнолыжный сезон в Цахкадзоре, а озеро Севан просто чудо природы.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Зимние»

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  1. Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
  2. Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
  3. Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
  4. Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
  5. Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Зимние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 32 до 250. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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