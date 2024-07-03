4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: В вашем отеле в Ереване
«Вы полюбуетесь кафедральным собором 1 века от Рождества Христова»
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
от €150 за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
10 сен в 17:00
12 сен в 17:00
€32 за человека
скидка
55%
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«Обратите внимание: в новогодние праздники фабрика и винодельня закрыты и начинают работу только с 3 января»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:30
150€68 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июля 2024Побывала на прогулке 2 июля. Большое спасибо и тур. агентству, и нашему гиду Соне! Увлекательный рассказ о древних и современных
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ЮЮлия27 апреля 2024Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
- ООльга16 октября 2023Очень интересная экскурсия, не пожалела, что пошла. Отдельное спасибо гиду Арсену, с ним и дождь - не помеха.
- ЕЕлена11 октября 2023Спасибо большое за прекрасные эмоции и профессиональные исторические знание команды Марты: Арсену и Артаку!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние 2025»
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