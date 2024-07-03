Встречаем Новый Год 2025 в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Ереване, цены от €32, скидки до 55%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кусочек рая в Армении
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: В вашем отеле в Ереване
«Вы полюбуетесь кафедральным собором 1 века от Рождества Христова»
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
от 150 за всё до 3 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
Пешая
3 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
10 сен в 17:00
12 сен в 17:00
32 за человека
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
На машине
скидка
55%
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«Обратите внимание: в новогодние праздники фабрика и винодельня закрыты и начинают работу только с 3 января»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:30
15068 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июля 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
    Побывала на прогулке 2 июля. Большое спасибо и тур. агентству, и нашему гиду Соне! Увлекательный рассказ о древних и современных
    читать дальше

    памятниках архитектуры и культуры, удачный маршрут, позволяющий оценить красоту и уникальность Еревана. Сона готова была ответить на любой интересующий вопрос, подсказать интересные видовые места города, рестораны или мероприятия, которые смогут заинтересовать гостя города любой возрастной категории. Начать знакомство с городом с данной экскурсии, дегустации гаты и местного вина - отличная идея для того, кто только открывает для себя Ереван. Настоятельно рекомендую!

  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
    читать дальше

    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
    читать дальше

    на данной экскурсии. Время пролетело не заметно. Гуляли,разговаривали,знакомились с городом и культурой народа. Попали даже за кулисы и на репетицию в театр. Это особый восторг и не забываете впечатления. Я очень довольна! Рекомендую!!!

    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Кусочек рая в Армении
    Очень интересная экскурсия, не пожалела, что пошла. Отдельное спасибо гиду Арсену, с ним и дождь - не помеха.
  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Кусочек рая в Армении
    Спасибо большое за прекрасные эмоции и профессиональные исторические знание команды Марты: Арсену и Артаку!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кусочек рая в Армении
  2. Групповая прогулка по Еревану с дегустацией вина и гаты (всё включено)
  3. Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 150 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Ереване? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Еревана, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
ХорошоТам