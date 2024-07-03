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памятниках архитектуры и культуры, удачный маршрут, позволяющий оценить красоту и уникальность Еревана. Сона готова была ответить на любой интересующий вопрос, подсказать интересные видовые места города, рестораны или мероприятия, которые смогут заинтересовать гостя города любой возрастной категории. Начать знакомство с городом с данной экскурсии, дегустации гаты и местного вина - отличная идея для того, кто только открывает для себя Ереван. Настоятельно рекомендую!