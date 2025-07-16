Это неспешная фотопрогулка по живописным улицам центра Еревана, где мы погружаемся в его атмосферу, замечаем детали и запечатлеваем искренние эмоции в кадрах.
Мы пройдём через знаковые достопримечательности: площадь Республики, Каскад, Театр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиНаш маршрут Наша фотопрогулка начнётся с верхних ступеней «Каскада», откуда откроется захватывающая панорама Еревана. Затем мы направимся в сквер имени Мартироса Саряна, где можно будет увидеть памятник великому армянскому художнику и насладиться выставками современных мастеров. Далее мы посетим знаменитый Театр оперы и балета, а рядом — Лебединое озеро, форма которого повторяет озеро Севан. Прогуляемся по Северному проспекту и выйдем на улицу Абовяна, одну из старейших в городе. Здесь находится кинотеатр «Москва» — первый в Ереване. Далее мы окажемся в самом центре города на знаковой площади Республики, окруженной пятью историческими зданиями, которые создают уникальную архитектурную композицию. Пройдёмся по Парку 2800-летия Еревана и завершим прогулку на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера представляют свои работы и изделия. Эта прогулка откроет перед вами не только известные достопримечательности, но и скрытые уголки Еревана, создавая идеальные моменты для незабываемых снимков. Важная информация:
- Съёмка будет производиться на камеру Canon r6 Mark 2.
- Обработанные кадры будут отправлены в течении 2-3-х дней ссылкой на облачное хранилище.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскад
- Сквер Матроса Сарьяна
- Театр оперы и балета
- Лебединое озеро
- Северный проспект
- Улица Абовяна
- Площадь Шарля Азнаура
- Площадь республики
- Парк 2800-летия
- Блошиный рынок Вернисаж
Что включено
- Услуги профессионального фотографа
- 20-30 обработанных фотографий
- Кофе
Что не входит в цену
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Tamanyan Street, 10 (Каскад)
Завершение: Рынок Вернисаж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
П
Полина
16 июл 2025
Это была невероятно крутая фотопрогулка!
Сергей не только прекрасный фотограф, но и открытый и интересный собеседник. С полуслова нашли общий язык, фотки получились именно такими, какие мне хотелось получить. Однозначно рекомендую.
Фото прилагаю:)
Y
Yana
11 апр 2025
Всё прошло замечательно! С первый минут получилось найти общий язык с Сергеем, поэтому, фотопрогулка прошла с хорошим настроением, легко, без дискомфорта, даже не смотря на дождь!
Фотографии получились - восторг)
Однозначно рекомендую такую фотосессию для тех, кто хочет совместить прогулку по прекрасному Еревану и запечатлеть это в кадре!
Фотографии получились - восторг)
Однозначно рекомендую такую фотосессию для тех, кто хочет совместить прогулку по прекрасному Еревану и запечатлеть это в кадре!
Y
Yanka210
11 апр 2025
