П Полина Это была невероятно крутая фотопрогулка!

Сергей не только прекрасный фотограф, но и открытый и интересный собеседник. С полуслова нашли общий язык, фотки получились именно такими, какие мне хотелось получить. Однозначно рекомендую.

Фото прилагаю:)

Y Yana Всё прошло замечательно! С первый минут получилось найти общий язык с Сергеем, поэтому, фотопрогулка прошла с хорошим настроением, легко, без дискомфорта, даже не смотря на дождь!

Фотографии получились - восторг)

Однозначно рекомендую такую фотосессию для тех, кто хочет совместить прогулку по прекрасному Еревану и запечатлеть это в кадре!