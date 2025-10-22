Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенное путешествие, посвященное богатой истории и завораживающей природе Армении.



Вы увидите языческий храм Гарни, таинственный монастырь Гегард и чудо природы — Симфонию камней, скальный массив, похожий на гигантский орган. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Древняя история и завораживающая природа Армении Туристов ждет увлекательное путешествие по загадочным и завораживающим памятникам истории и природы Армении. Во время экскурсии мы: осмотрим языческий храм Гарни, посвященный богу Солнца. Он был построен в I веке н. э. и является единственным сохранившимся на территории Армении памятником дохристианской эпохи, • увидим вырубленный в скалах таинственный монастырь Гегард. Его название переводится как «монастырь копья», так как здесь хранился наконечник копья, которым римский центурион по имени Лонгин пронзил Иисуса Христа, • услышим удивительные истории о древних богах, царе Трдате и Нероне, жизни паломников, • посетим чудо природы — Симфонию камней. Это скальный массив, состоящий из поразительно симметричных базальтовых колон, которые напоминают гигантский орган, • по желанию совершим остановку у арки Чаренца с красивым видом на Арарат и запечатлев на память красивый пейзаж продолжим путь, • по желанию посетим мастер-класс по изготовлению традиционного армянского лаваша. Важная информация: Путешествия в древнюю: от достопримечательностей к пейзажам, от язычества до христианства и все это вы увидите за один день.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Арка Чаренца

Языческий храм Гарни

Древний монастырь Гегард

Чудо природы - Симфония камней Что включено Услуги гида

Вода

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Отель клиента Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Путешествия в древнюю: от достопримечательностей к пейзажам

От язычества до христианства и все это вы увидите за один день