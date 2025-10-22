Насыщенное путешествие, посвященное богатой истории и завораживающей природе Армении.
Вы увидите языческий храм Гарни, таинственный монастырь Гегард и чудо природы — Симфонию камней, скальный массив, похожий на гигантский орган.
Вы увидите языческий храм Гарни, таинственный монастырь Гегард и чудо природы — Симфонию камней, скальный массив, похожий на гигантский орган.
Описание экскурсии
Древняя история и завораживающая природа Армении Туристов ждет увлекательное путешествие по загадочным и завораживающим памятникам истории и природы Армении. Во время экскурсии мы:осмотрим языческий храм Гарни, посвященный богу Солнца. Он был построен в I веке н. э. и является единственным сохранившимся на территории Армении памятником дохристианской эпохи, • увидим вырубленный в скалах таинственный монастырь Гегард. Его название переводится как «монастырь копья», так как здесь хранился наконечник копья, которым римский центурион по имени Лонгин пронзил Иисуса Христа, • услышим удивительные истории о древних богах, царе Трдате и Нероне, жизни паломников, • посетим чудо природы — Симфонию камней. Это скальный массив, состоящий из поразительно симметричных базальтовых колон, которые напоминают гигантский орган, • по желанию совершим остановку у арки Чаренца с красивым видом на Арарат и запечатлев на память красивый пейзаж продолжим путь, • по желанию посетим мастер-класс по изготовлению традиционного армянского лаваша. Важная информация: Путешествия в древнюю: от достопримечательностей к пейзажам, от язычества до христианства и все это вы увидите за один день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Чаренца
- Языческий храм Гарни
- Древний монастырь Гегард
- Чудо природы - Симфония камней
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- WI-FI
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Путешествия в древнюю: от достопримечательностей к пейзажам
- От язычества до христианства и все это вы увидите за один день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
22 окт 2025
Увидели античный храм Гарни (I век н. э.) в окружении потрясающего пейзажа, монастырский комплекс Герард, высеченный в скале и хранящий в себе множество секретов, и, конечно, чудо природы - «Симфонию
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
€127
€133 за всё до 2 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
Начало: У вашего отеля или по договорённости
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€99
€198 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:30
28 ноя в 08:00
от €176
€195 за всё до 6 чел.