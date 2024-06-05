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была приятная атмосфера, однако, советую всё же застать такую красоту при свете дня, чтобы получше рассмотреть и увидеть горную речку, которую в темноте можно только услышать. Также было немного жаль, что из-за позднего времени не удалось посетить старую часть храма Гарни.

Во время нашей экскурсии шёл дождь, была гроза, но это особо не помешало насладиться красивыми местами, а молнии, наоборот выглядили очень эффектно.

Исторической информации немного не хватило, Эдуард рассказывал самую основную информацию о месте, подробности мы спрашивали. Эдуард был очень вежлив и приятен в разговоре, предоставил зонт на время дождя, предложил заехать в магазин, где подсказал армянские продукты. Также всегда был рад сфотографировать нас на фоне достопримечательностей.

Очень рады, что удалось посмотреть такие природные красоты, советуем к посещению.