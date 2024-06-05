На комфортабельном автомобиле отправимся знакомиться с самобытной Арменией. Храм Гарни и монастырь Гегард - любимые места с детства. История этих мест впечатляет и восхищает. Через Арку Чаренца полюбуемся горой Арарат.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🗻 Вид на гору Арарат
- 💧 Святая вода в Гегарде
- 📜 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Арка Чаренца
- Храм Гарни
- Симфония камней
- Монастырский комплекс Гегард
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Арка Чаренца, которую спроектировал Рафаэль Исраэлян в честь великого армянского поэта Егиша Чаренца. Через неё полюбуемся горой Арарат.
- Храм Гарни, построенный царём Трдатом в 1 веке н. э. Покажу руины крепости у входа в храм, а также летнюю резиденцию армянских царей и баню, которую обнаружили в 1953 году. Расскажу, как туда поступала вода и сохранялось тепло внутри.
- «Симфония камней» — ущелье, которое впечатляет огромными базальтовыми столбами.
- Монастырский комплекс Гегард, построенный в 403 году н. э. святым Григорием Просветителем на месте священного источника. Комплекс состоит из 2 пещерных церквей, в первой вы увидите холодный родник. По преданию, его святая вода исцеляет от болезней и дарит красоту.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле Ford Mondeo и услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билет в храм Гарни — 1500 драмов/чел., билет в Каменную симфонию — 200 драмов/чел., обед — по желанию.
- Заберу вас у вашего отеля в Ереване и по окончании экскурсии отвезу обратно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 122 туристов
Меня зовут Эдуард, я профессиональный водитель, в 2023 году по оценкам от клиентов я попал в 1% лучших водителей Армении. Я очень люблю путешествовать, побывал в более чем 20 странЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ксения
5 июня 2024
Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным. Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через
О
Ольга
3 июня 2024
Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
К
Катерина
20 мая 2024
Отличная экскурсия с Эдуардом.
Начиная комфортным авто и заканчивая приятными разговорами на сторонние темы.
Эдуард рассказывает все о месте куда мы приехали, показывает, даже настаивает чтобы мы увидели что-то и не зря 😊спасибо
Делает прекрасные фото, при чем по собственной инициативе и подсказывает куда встать ❤️
Просто приятный и умный собеседник.
Сразу же забронировали у него вторую экскурсию.
Экскурсовод который любит свою страну.
Советуем!
Начиная комфортным авто и заканчивая приятными разговорами на сторонние темы.
Эдуард рассказывает все о месте куда мы приехали, показывает, даже настаивает чтобы мы увидели что-то и не зря 😊спасибо
Делает прекрасные фото, при чем по собственной инициативе и подсказывает куда встать ❤️
Просто приятный и умный собеседник.
Сразу же забронировали у него вторую экскурсию.
Экскурсовод который любит свою страну.
Советуем!
Павел
18 мая 2024
Пользовались услугами Эдуарда, чтобы показать Гарни, Гегард и Симфонию камней маме, которая приехала к нам в гости в Ереван.
Отлично провели время, готов всем рекомендовать.
Эдуард сразу располагает к себе: вежливый и
Отлично провели время, готов всем рекомендовать.
Эдуард сразу располагает к себе: вежливый и
Максим
18 мая 2024
Хотим выразить огромную благодарность Эдуарду за прекрасную Экскурсию. Замечательный гид посветял нас во всю историю Армении и её выдающейся личностей. Все очень понравилось
А
Антон
11 мая 2024
Эдуард вежливый и пунктуальный, приятная беседа. Подстраивается под группу, так как были с маленьким ребенком, то необходимы были перерывы под отдых и перекусы, без проблем останавливался несмотря на то, что время поездки вышло за обозначенное время экскурсии. Комфортабельный автомобиль с аккуратной манерой вождения.
А
Алла
9 мая 2024
Прекрасные виды, дух старины, бесконечный простор, ощущения в древних храмах - до мурашек. Спасибо Эдуарду за волшебную поездку, за интересный рассказ, пронизанный любовью к этим местам, за готовность терпеливо отвечать на бесконечные вопросы, за внимательность и отзывчивость. Друзьям однозначно будем советовать знакомиться с древней Арменией именно с Эдуардом:)
Елена
4 мая 2024
Эдуард прекрасный водитель и рассказчик. Лёгкая поездка на комфортабельном автомобиле. Увидели интересные места, услышали истории о храме и монастыре. Симфония камней впечатлила видами и масштабностью. После поездки хочется узнавать о посещаемых местах ещё больше информации.
Спасибо за отличный отдых, незабываемые впечатления и новые знания.
Спасибо за отличный отдых, незабываемые впечатления и новые знания.
В
Вера
4 мая 2024
Очень интересная экскурсия по красному маршруту с гидом Лусине. Прогулка не утомительна. Информация интересна и не занудная. Особенно понравился район Конд.
К
Кристина
2 мая 2024
Спасибо большое за экскурсию. Содержательно, в спокойном темпе, всё как я люблю. Комфортное вождение и автомобиль с кондиционером. Всем советую.
А
Александра
2 мая 2024
Очень все понравилось, информации было достаточно, поездка очень комфортная, мы были с ребенком 8-лет, организатор поездки очень обходительный и добрый, много делился историей своей страны, помогал с потрясающими фотографиями, рекомендуем.
Ирина
29 апр 2024
Экскурсия с Эдуардом прошла на отлично! Радовало все: замечательная солнечная погода, приятное общение, красивые пейзажи, природа, архитектура - захватывало дух!! Эдуард отвечал на все наши вопросы, помогал с лучшими фото локациями. Плюс еще в том, что Эдуард встретил и привез нас к месту нашего проживания, машину вел очень аккуратно - чувствовали себя комфортно. Это был замечательный день - рекомендуем!!!
И
Ирина
25 апр 2024
Очень понравилось путешествие! Эдуард старался сделать его максимально комфортным для нас. Показал очень красивые места, которые поражают воображение.
Помог сделать хорошие фото, для всей семьи.
Помог сделать хорошие фото, для всей семьи.
Е
Елена
24 апр 2024
Нам очень понравилась экскурсия, от души можем посоветовать всем, кто еще не посетил эти восхитительные места!
Эдуард все, что нужно по маршруту, показал и рассказал. К тому же, он прекрасный водитель, очень комфортное вождение. Было очень приятно познакомиться с Эдуардом и с достопримечательностями чудесной Армении!
Всем рекомендуем!!!
Эдуард все, что нужно по маршруту, показал и рассказал. К тому же, он прекрасный водитель, очень комфортное вождение. Было очень приятно познакомиться с Эдуардом и с достопримечательностями чудесной Армении!
Всем рекомендуем!!!
Д
Дарина
23 апр 2024
Вечерняя экскурсия оставила массу впечатлений. Мы посетили Арку Чаренца, храм Гарни, ущелье "Симфонию камней" и монастырский комплекс Гегард, вечером там было невероятно красиво.
Когда мы были в ущелье, уже совсем стемнело,
Когда мы были в ущелье, уже совсем стемнело,
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