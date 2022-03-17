в среду в 10:00

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Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении

Путешествие во времени от язычества до христианства
Собираясь в Армению, обязательно включите в ваши планы эти незабываемые места.

Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете о развитии христианства — в эллинистическом храме Гарни и пещерном монастыре Гегард. А в завершение отдохнете на берегу Севана в окружении вдохновляющих панорам.
4.8
13 отзывов
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении

Описание экскурсии

Языческий Гарни

Мы едем в единственный языческий храм на всей постсоветской территории! На плато с живописным видом на ущелье реки Азат вы познакомитесь с архитектурой и услышите о судьбе храма. Узнаете, какому богу он посвящен, почему и кем был построен, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н. э.

Монастырь Гегард: золотой век Армении

В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особой энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Осмотрите рельефы над арками и изящные хачкары, заглянете в таинственные часовни и заметите, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса

В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с Wi-Fi и кондиционером, в машине есть бутилированная вода
  • Отдельно на месте оплачивается входной билет в храм Гарни (1500 драм с чел.)

Обратите внимание:

  • Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом или в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии
  • После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10226 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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3
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1
Анна
Чудесная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Жасмин и очень доброжелательный водитель Гурген, который с удовольствием общался с нашими детьми. Жасмин рассказала много интересной информации о достопримечательностях страны и ее традициях и культуре с большой любовью. А в конце экскурсии мы с удовольствием поели в кафе на озере Севан. С большим удовольствием вспоминаем поездку! Вернемся еще!
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Т
Отличная экскурсия! Нет ничего лишнего. Всё в спокойном режиме, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Очень комфортная и приятная поездка!
В микроавтобусе wifi, вода и плюшки)
Жасмин рассказала много интересных фактов про Армению и места, которые мы посещали, накормила нас вкусным обедом.
Всем очень рекомендуем!
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Татьяна
Отличная экскурсия, комфортный автобус, профессиональный водитель. Экскурсия проходила одновременно на русском и английском языках. Экскурсовод отличный. Информации достаточно, развернутые ответы на вопросы, удобно построенный маршрут, вкусный обед. Спасибо! Обязательно в следующий раз воспользуюсь вашими услугами!
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А
Насыщенная экскурсия - посетили не только указанные места, но и успели погулять в Дилижане, а обед на берегу Севана с рыбой сиг на гриле стоит отдельного упоминания. Подъем к монастырю Севанавак рекомендую всем - потрясающий вид на окрестности! Вернулись в Ереван вовремя. Спасибо!
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С
Отличная экскурсия, гид Ани, водитель Марат. Профессионалы, спасибо им большое!!! Какая красота открывается, какая история страны, все очень интересно и с большим патриотизмом расскажет Ани. Серпантины захватывют дух! Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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С
Всё понравилось, организация - супер. Единственное что - цена необоснованно высокая, в самой Армении я нашёл такие же экскурсии за меньшие деньги.
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