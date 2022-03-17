в среду в 10:00

Собираясь в Армению, обязательно включите в ваши планы эти незабываемые места. Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете о развитии христианства — в эллинистическом храме Гарни и пещерном монастыре Гегард. А в завершение отдохнете на берегу Севана в окружении вдохновляющих панорам.

Описание экскурсии

Языческий Гарни

Мы едем в единственный языческий храм на всей постсоветской территории! На плато с живописным видом на ущелье реки Азат вы познакомитесь с архитектурой и услышите о судьбе храма. Узнаете, какому богу он посвящен, почему и кем был построен, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н. э.

Монастырь Гегард: золотой век Армении

В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особой энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Осмотрите рельефы над арками и изящные хачкары, заглянете в таинственные часовни и заметите, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса

В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с Wi-Fi и кондиционером, в машине есть бутилированная вода

Отдельно на месте оплачивается входной билет в храм Гарни (1500 драм с чел.)

Обратите внимание:

Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом или в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии

После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.