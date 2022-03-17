в среду в 10:00

Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Путешествие во времени от язычества до христианства
Собираясь в Армению, обязательно включите в ваши планы эти незабываемые места.
Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете о развитии христианства — в эллинистическом храме Гарни и пещерном монастыре Гегард. А в завершение отдохнете на берегу Севана в окружении вдохновляющих панорам.
Мы едем в единственный языческий храм на всей постсоветской территории! На плато с живописным видом на ущелье реки Азат вы познакомитесь с архитектурой и услышите о судьбе храма. Узнаете, какому богу он посвящен, почему и кем был построен, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н. э.
Монастырь Гегард: золотой век Армении
В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особой энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Осмотрите рельефы над арками и изящные хачкары, заглянете в таинственные часовни и заметите, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.
Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса
В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с Wi-Fi и кондиционером, в машине есть бутилированная вода
Отдельно на месте оплачивается входной билет в храм Гарни (1500 драм с чел.)
Обратите внимание:
Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом или в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии
После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10226 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием.
Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Чудесная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Жасмин и очень доброжелательный водитель Гурген, который с удовольствием общался с нашими детьми. Жасмин рассказала много интересной информации о достопримечательностях страны и ее традициях и культуре с большой любовью. А в конце экскурсии мы с удовольствием поели в кафе на озере Севан. С большим удовольствием вспоминаем поездку! Вернемся еще!
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия! Нет ничего лишнего. Всё в спокойном режиме, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Очень комфортная и приятная поездка! В микроавтобусе wifi, вода и плюшки) Жасмин рассказала много интересных фактов про Армению и места, которые мы посещали, накормила нас вкусным обедом. Всем очень рекомендуем!
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Татьяна
Отличная экскурсия, комфортный автобус, профессиональный водитель. Экскурсия проходила одновременно на русском и английском языках. Экскурсовод отличный. Информации достаточно, развернутые ответы на вопросы, удобно построенный маршрут, вкусный обед. Спасибо! Обязательно в следующий раз воспользуюсь вашими услугами!
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А
Алексей
Насыщенная экскурсия - посетили не только указанные места, но и успели погулять в Дилижане, а обед на берегу Севана с рыбой сиг на гриле стоит отдельного упоминания. Подъем к монастырю Севанавак рекомендую всем - потрясающий вид на окрестности! Вернулись в Ереван вовремя. Спасибо!
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С
Светлана
Отличная экскурсия, гид Ани, водитель Марат. Профессионалы, спасибо им большое!!! Какая красота открывается, какая история страны, все очень интересно и с большим патриотизмом расскажет Ани. Серпантины захватывют дух! Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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С
Сергей
Всё понравилось, организация - супер. Единственное что - цена необоснованно высокая, в самой Армении я нашёл такие же экскурсии за меньшие деньги.
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