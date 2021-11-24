в среду в 10:00

Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении

Путешествие во времени от язычества до христианства и обед на знаменитом озере

4.8
12 отзывов
Собираясь в Армению, обязательно включите в ваши планы эти незабываемые места.

Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете о развитии христианства — в эллинистическом храме Гарни и пещерном монастыре Гегард.

А в завершение отдохнете на берегу Севана в окружении вдохновляющих панорам.
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Гарни, Гегард и Севан — богатство центральной Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Языческий Гарни

Мы едем в единственный языческий храм на всей постсоветской территории! На плато с живописным видом на ущелье реки Азат вы познакомитесь с архитектурой и услышите о судьбе храма. Узнаете, какому богу он посвящен, почему и кем был построен, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н. э.

Монастырь Гегард: золотой век Армении

В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особой энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Осмотрите рельефы над арками и изящные хачкары, заглянете в таинственные часовни и заметите, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса

В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Обед включен в стоимость
  • Максимальное количество путешественников в одном автобусе — 19 человек

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад).
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡ВыездныеГарни🗽ДостопримечательностиГегардОзеро Севан

Еще несколько похожих предложений в Ереване

От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард. Выпечка лаваша
4.8
12
5ч 30м
$25
за 1 чел.
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард. Выпечка лаваша
🚌 На автобусе
С нами вы отправитесь в однодневное путешествие по истории Армении - от язычества до христианства
22 ноя
25 ноя
29 ноя
ещё...
по понедельникам и четвергам в 09։45
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Индивидуальная экскурсия
5
14
$135
за 1-4 чел.
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Увлекательная экскурсия по маршруту: Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
По договорённости
Покоряя Армению: Гарни - Гегард - Цахкадзор - Севан
Индивидуальная экскурсия
5
19
$180
за 1-6 чел.
Покоряя Армению: Гарни - Гегард - Цахкадзор - Севан
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе
Ежедневно в 10:00
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Индивидуальная экскурсия
5
6
170
145
за 1-7 чел.
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Индивидуальная экскурсия
5
331
125
за 1-6 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Индивидуальная экскурсия
5
72
125
за 1-3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
21 ноя
22 ноя
24 ноя
ещё...
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Индивидуальная экскурсия
4.4
11
110
за 1-6 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
👣 Пешеходная
Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Индивидуальная экскурсия
5
10
$110
за 1-17 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с...
Ежедневно в 09:00
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
135
за 1-6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан
28 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Индивидуальная экскурсия
240
168
за 1-10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Индивидуальная экскурсия
$180
за 1-6 чел.
Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее...
каждый день
Языческий Гарни и скальный Гегард
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$90
за 1-3 чел.
Языческий Гарни и скальный Гегард
👣 Пешеходная
Мы отправимся по самым красивым местам Армении: в загадочный храм Гарни и скальный монастырь Гегард

Лиза проводит ещё 6 экскурсий

Завораживающий вид на Арарат!
4.6
78
26
за 1 чел.
Завораживающий вид на Арарат!
🚌 На автобусе
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина: историческая и живописная поездка
20 ноя
22 ноя
25 ноя
ещё...
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Гарни и Гегард — свидетели веков
4.7
34
23
за 1 чел.
Гарни и Гегард — свидетели веков
🚌 На автобусе
Познакомиться с историей язычества и христианства Армении на экскурсии по культовым святыням
21 ноя
23 ноя
26 ноя
ещё...
во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
4.6
62
13ч
42
за 1 чел.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
🚌 На автобусе
Погрузиться в прошлое Армении, «полетать» над ущельем на канатной дороге и разгадать древние тайны
23 ноя
25 ноя
27 ноя
ещё...
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
5
7
23
за 1 чел.
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
🚌 На автобусе
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
в воскресенье в 10:00
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
4.8
11
23
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
🚌 На автобусе
Главное об истории и архитектуре города, мастер-класс в музее ковров и секреты армянского коньяка
24 ноя
2 фев
9 фев
ещё...
в среду в 10:00
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
7ч 30м
30
за 1 чел.
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
🚌 На автобусе
Знакомство с городом, Черная крепость, монастырь Аричаванк и традиционный обед
5 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲