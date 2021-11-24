в среду в 10:00

Что вас ожидает

Языческий Гарни

Мы едем в единственный языческий храм на всей постсоветской территории! На плато с живописным видом на ущелье реки Азат вы познакомитесь с архитектурой и услышите о судьбе храма. Узнаете, какому богу он посвящен, почему и кем был построен, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н. э.

Монастырь Гегард: золотой век Армении

В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особой энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Осмотрите рельефы над арками и изящные хачкары, заглянете в таинственные часовни и заметите, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса

В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обед включен в стоимость

Максимальное количество путешественников в одном автобусе — 19 человек

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).