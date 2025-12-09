Откройте для себя языческий храм Гарни и уникальный монастырь Гегард, высеченный в скале.
Полюбуйтесь живописным ущельем реки Азат и примите участие в увлекательном мастер-классе по выпечке традиционного армянского лаваша.
Описание экскурсии
Арка Чаренца: символ и панорама Эта экскурсия предлагает путешествие сквозь эпохи и ландшафты Армении. Она начинается у величественной Арки Чаренца, где со смотровой площадки открывается символ страны — гора Арарат. Языческий храм Гарни и Симфония камней Далее путь ведёт к языческому храму Гарни I века, единственному уцелевшему памятнику дохристианской эпохи, посвящённому богу солнца. После знакомства с древней архитектурой вас ждёт встреча с природным чудом — базальтовым ущельем «Симфония камней», чьи идеальные шестиугольные колонны напоминают гигантский орган. Пещерный монастырь Гегард Духовным центром маршрута станет пещерный монастырь Гегард (Айриванк), высеченный в скале и некогда хранивший одну из величайших христианских святынь — копьё Лонгина. Мастер-класс: армянский лаваш Завершится погружение в культуру на мастер-классе по выпечке традиционного армянского лаваша, где можно будет не только увидеть, но и почувствовать тепло древних ремёсел. Важная информация:
Бронирование однодневных индивидуальных туров — минимум за 3 дня, оплата заранее • Продолжительность экскурсии может меняться: ±1–2 часа • Экскурсию можно продлить — 5000 драм/час • В транспорте запрещены еда, напитки (кроме воды) и курение • Для поездок в Грузию может потребоваться виза (компания визы не оформляет) • Рекомендуется удобная одежда и обувь • При посещении церквей — скромная одежда и платок для женщин • При форс-мажоре компания может изменить или отменить программу.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Гегард
- Ущелье Азата
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Бронирование однодневных индивидуальных туров - минимум за 3 дня, оплата заранее
- Продолжительность экскурсии может меняться: ±1-2 часа
- Экскурсию можно продлить - 5000 драм/час
- В транспорте запрещены еда, напитки (кроме воды) и курение
- Для поездок в Грузию может потребоваться виза (компания визы не оформляет)
- Рекомендуется удобная одежда и обувь
- При посещении церквей - скромная одежда и платок для женщин
- При форс-мажоре компания может изменить или отменить программу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
