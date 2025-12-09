Арка Чаренца: символ и панорама Эта экскурсия предлагает путешествие сквозь эпохи и ландшафты Армении. Она начинается у величественной Арки Чаренца, где со смотровой площадки открывается символ страны — гора Арарат. Языческий храм Гарни и Симфония камней Далее путь ведёт к языческому храму Гарни I века, единственному уцелевшему памятнику дохристианской эпохи, посвящённому богу солнца. После знакомства с древней архитектурой вас ждёт встреча с природным чудом — базальтовым ущельем «Симфония камней», чьи идеальные шестиугольные колонны напоминают гигантский орган. Пещерный монастырь Гегард Духовным центром маршрута станет пещерный монастырь Гегард (Айриванк), высеченный в скале и некогда хранивший одну из величайших христианских святынь — копьё Лонгина. Мастер-класс: армянский лаваш Завершится погружение в культуру на мастер-классе по выпечке традиционного армянского лаваша, где можно будет не только увидеть, но и почувствовать тепло древних ремёсел. Важная информация:

Бронирование однодневных индивидуальных туров — минимум за 3 дня, оплата заранее • Продолжительность экскурсии может меняться: ±1–2 часа • Экскурсию можно продлить — 5000 драм/час • В транспорте запрещены еда, напитки (кроме воды) и курение • Для поездок в Грузию может потребоваться виза (компания визы не оформляет) • Рекомендуется удобная одежда и обувь • При посещении церквей — скромная одежда и платок для женщин • При форс-мажоре компания может изменить или отменить программу.