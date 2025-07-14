Откройте для себя Армению через её символы: языческий храм Гарни и христианский комплекс Гегард. Погрузитесь в историю страны, насладитесь видами на гору Арарат и узнайте о древних армянских богах. Экскурсия включает транспорт и услуги гида, а также позволяет ощутить атмосферу Армении через её традиции и культуру. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и природой

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Горная панорама

Неподалеку от Еревана притаилась крайне живописная достопримечательность — арка Чаренца, названная именем любимого армянского писателя. Она откроет вам невероятный вид на гору Арарат. Но помните — гора сама выбирает, кому показаться. Готовы испытать свою удачу?

Гарни: храм бога Михра

Армянское язычество называется дицабанутюн, а боги — дицами, но это далеко не все, что вы узнаете во время посещения единственного сохранившегося в Армении языческого храма Гарни. Мы расскажем, что есть великое Ар и почему солнце называют Арев, какой бог в древней Армении отвечал за гостеприимство и кто такие армянские Зевс, Артемида, Геракл и Аполлон. Помимо самого храма в Гарни много интересного: римские бани, здание царской охраны и руины «Дворца Прохлады», о названии которого мы обязательно расскажем.

Гегард: наскальная, но не живопись

Мимо фамильного герба княжеского рода Прошянов мы держим путь к скальной церкви Гегард. От вида ущелья, от невероятных гор вокруг и самого храма, часть которого выдолблена прямо в утесе, захватывает дух. Вы увидите целые залы, гербы и хачкары, алтарь и купол, выбитые мастерами в скале. Узнаете об истории этого удивительного места и названии комплекса.

Автор снимка на обложке:@ofeli_t

Организационные детали

В стоимость включено: транспорт, родниковая вода, услуги русскоязычного гида

Дополнительные расходы: обед (по желанию) и входные билеты

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях с кондиционером. А ещё мы очень любим хорошую армянскую музыку для создания соответствующего настроения:)