Символы Армении: языческий Гарни и христианский Гегард
Увлекательное путешествие от язычества к христианству через храмы Гарни и Гегард. История, культура и захватывающие виды ждут вас
Откройте для себя Армению через её символы: языческий храм Гарни и христианский комплекс Гегард. Погрузитесь в историю страны, насладитесь видами на гору Арарат и узнайте о древних армянских богах.
Экскурсия включает транспорт и услуги гида, а также позволяет ощутить атмосферу Армении через её традиции и культуру. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и природой
Неподалеку от Еревана притаилась крайне живописная достопримечательность — арка Чаренца, названная именем любимого армянского писателя. Она откроет вам невероятный вид на гору Арарат. Но помните — гора сама выбирает, кому показаться. Готовы испытать свою удачу?
Гарни: храм бога Михра
Армянское язычество называется дицабанутюн, а боги — дицами, но это далеко не все, что вы узнаете во время посещения единственного сохранившегося в Армении языческого храма Гарни. Мы расскажем, что есть великое Ар и почему солнце называют Арев, какой бог в древней Армении отвечал за гостеприимство и кто такие армянские Зевс, Артемида, Геракл и Аполлон. Помимо самого храма в Гарни много интересного: римские бани, здание царской охраны и руины «Дворца Прохлады», о названии которого мы обязательно расскажем.
Гегард: наскальная, но не живопись
Мимо фамильного герба княжеского рода Прошянов мы держим путь к скальной церкви Гегард. От вида ущелья, от невероятных гор вокруг и самого храма, часть которого выдолблена прямо в утесе, захватывает дух. Вы увидите целые залы, гербы и хачкары, алтарь и купол, выбитые мастерами в скале. Узнаете об истории этого удивительного места и названии комплекса.
Организационные детали
В стоимость включено: транспорт, родниковая вода, услуги русскоязычного гида
Дополнительные расходы: обед (по желанию) и входные билеты
Как проходит экскурсия
Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях с кондиционером. А ещё мы очень любим хорошую армянскую музыку для создания соответствующего настроения:)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нунэ и Сона — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 2007 туристов
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш:)
Настолько наш, что мы пребываем в твёрдом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту читать дальше
маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор, с цветущими абрикосовыми садами, с древнейшими храмами и вкуснейшей едой.
Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперёк. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна.
Мы будем рады познакомить вас с Арменией, её культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии:)
Александра
14 июл 2025
Мы в восторге от экскурсии с Соной. Очень интересно рассказала об этих уникальных местах, окружила заботой и вниманием, дождливая погода лишь добавила очарования нашей поездке
Татьяна
2 мая 2022
Абсолютно чудесный экскурсовод Сона - ради нее стоит ехать на эту экскурсию. Ну и плюс, конечно, из-за невозможной красоты природы Армении и двух прекрасных исторических памятников. В Гегард и Гарни возят многие, но с Соной экскурсии всегда интереснее.
Анна
2 мая 2022
Наверное, лучшая экскурсия, на которой я была! Мона - прекрасный собеседник и экскурсовод! Расскажет все, и немножечко больше, так что у вас не останется никаких вопросов. В дополнение подскажет лучшие явки-пароли в городе и подарит отличное настроение 😊
Артем
24 мая 2021
Говорят, если вы любите свою работу,то работа становится хобби, а если работа хобби, то этим хочется делиться. Так и есть! Сона спасибо тебе огромное за невероятные впечатления, местами сложное, но так гармонично слаженное погружение в историю! За фотографии которые ты для меня наделала! Их целая куча,и они невероятны!) Пожалуй начать с Вашей экскурсии-это правильное решение!
Дмитрий
17 мар 2020
Все очень понравилось! У Соны индивидуальный подход к каждому туристу, хотя экскурсия была групповая! Большое ей за это спасибо! Обязательно буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!!!!