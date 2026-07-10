27 отзывов оставили туристы

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Языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с двумя изумительными памятниками Армении: Языческим храмом Гарни и монастырским комплексом Гегард.

Храм Гарни, посвященный богу Солнца Митре, поражает своей красотой и историей, ведь он уцелел
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даже после принятия христианства и был восстановлен после землетрясения.

Монастырь Гегард, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, хранит в себе древнюю историю и особое значение для христиан.

Эта экскурсия позволит вам ощутить связь времен и узнать множество интересных фактов о жизни этих великолепных мест

5
51 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю древнего храма Гарни
  • 🏛️ Посетить уникальный монастырь Гегард
  • 🖼️ Рассмотреть греческую мозаику
  • 🛕 Увидеть остатки царского дворца
  • 🌄 Полюбоваться красивым ущельем реки Гохт
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Царский дворец
  • Эллинистическая мозаика
  • Баня III века

Описание экскурсии

История храма Гарни

Вы увидите остатки крепости и царского дворца с эллинистической мозаикой, а также баню 3 века. Рассмотрите греческую мозаику. Гид расскажет о долгом пути, который прошёл языческий храм — кем и когда был построен, как стал царской резиденцией, как был разрушен во время землетрясения и позже восстановлен. Поговорим и об особом мастерстве армянских зодчих, выполнивших искусную резьбу по базальту.

Гегардаванк — «монастырь копья» 4 века

Расположенный в ущелье реки Гохт, монастырь хранит древнюю историю и имеет особое значение для христиан. Вы узнаете, в чём уникальность сооружения, места его основания и как ему удаётся всякий раз восстанавливаться после очередных разрушений.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию производится наличными в драмах по курсу на день проведения
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Гарни — 1500 драмов (€3,3) с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16093 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
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регионам Армении. Очень любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторических фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению. И она навсегда останется в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
3
2
1
Н
Дата посещения: 10 июл 2026
Экскурсия обязательна к посещению. Организация идеальная, все вовремя, комфортная машина и прекрасный водитель.

Гид Маргарита - чудесная. Очень красивая и умная женщина, влюблена в свое дело и Армению. Рассказала много интересного
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и по маршруту, и про жизнь в стране, ответила на все вопросы.

Если есть возможность, то искренне рекомендую именно индивидуальный формат экскурсии. Все без спешки, в вашем темпе и с персональным подходом.

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R
У нас была очень интересная экскурсия, красивые места, было интересно слушать от нашего гида про историю монастыря и пантеона, нам все понравилось! Попробуйте хлеб Гата и воду в монастыре! Симфония камней очень понравилось!
У нас была очень интересная экскурсия, красивые места, было интересно слушать от нашего гида про историю
У нас была очень интересная экскурсия, красивые места, было интересно слушать от нашего гида про историю
У нас была очень интересная экскурсия, красивые места, было интересно слушать от нашего гида про историю
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Евгения
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей, а монастырь Гегард - один из самых красивых храмов в моей жизни. Хочу сказать Левону (гиду) огромное спасибо!!!!!
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей,
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей,
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей,
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей,
Замечательная экскурсия! Аккуратное вождение, интересная беседа и комфортная обстановка. Я чудесно провела время вместе с семьей,
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В
Были 22.04.2026г на Экскурсии с гидом Наира в Гарни и Герард.
Все понравилось, было интересно и познавательно! 🙂👍
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Валерий
отличная позновательная экскурсия.
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Жанна
Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная и содержательная экскурсия с дополнительной информацией о Ереване во время пути:) Комфортный ритм повествования,
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много интересной информации и достаточно дополнительного времени, и полезных советов для нас, впервые посетивших Армению. Лучшая экскурсия из тех, что у нас были! Очень рекомендую Зару как организатора и данную экскурсию в частности.

Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная
Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная
Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная
Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная
Отличная организация тура, замечательный гид Элла и очень вежливый водитель на самом комфортном автомобиле! Очень интересная
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