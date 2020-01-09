27 отзывов оставили туристы

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Языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Древние святыни Армении

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашей гостиницы
  • Заказать экскурсию

80 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.89
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Зара – представитель в Ереване
Вы познакомитесь с самым известным памятником эпохи эллинизма в Армении и уникальным архитектурным сооружением и паломническим центром – монастырским комплексом Гегард, где хранилась одна из величайших святынь христианского мира – копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте.
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Что вас ожидает

История храма Гарни
Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре. Рассмотрите греческую мозаику, поговорим с вами об особом мастерстве армянских зодчих, выполнивших искусную резьбу по базальту. Я расскажу вам о долгом пути, который прошел языческий храм – о том, как он был царской резиденцией, как уцелел даже после принятия христианства, как был разрушен во время землетрясения и позже восстановлен. Вы увидите остатки крепости и царского дворца с эллинистической мозаикой, а также баню III века.

Гегардаванк – «монастырь копья» IV века
Расположенный в удивительно красивом ущелье реки Гохт, монастырь хранит в себе древнюю историю и имеет особое значение для христиан. Вы узнаете самые интересные факты о жизни монастыря, например, о том, как в одной из пещерных келий в XIII веке жил известный армянский историк Мхитар Айриванеци. Я расскажу вам, в чем заключается уникальность сооружения, места его основания и поразительной способности всякий раз восстанавливаться после очередных разрушений. Монастырь Гегард внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются — входные билеты в Гарни (1500 драм с человека), по желанию — спуск на внедорожнике в ущелье Гарни к «Симфонии Камней» (5000 драм за автомобиль, не за человека).

Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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27 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Зара джан замечательный экскурсовод!! все было на высшем уровне!! буду рекомендовать!!!
1 декабря 2019
Экскурсию проводил Левон. Очень было интересно и насыщенно, наши странные вопросы Левон щелкал как орешки. Помимо исторических моментов Армении, были интересные рассказы про жизнь в Ереване. С погодой нам не очень повезло, но это не испортило впечатление. Спасибо большое!
4 октября 2019
Экскурсию на Гарни и Гегард проводил гид Левон! Позитивный и душевный человек, Левон вкладывает душу в свои рассказы, мурашки по коже
28 сентября 2019
Экскурсия прошла невероятно увлекательно, гид и водитель были очень радушны и заботливы и радушны, ощущение было, что нас принимали у себя дома настоящие давние друзья
18 сентября 2019
Ездили с Левоном. Все было хорошо. Понравились дополнительные остановки в дороге, небольшие рассказы на разные связанные с экскурсией темы. Специальные паузы, которые Левон выделял на самостоятельный осмотр, ожидая при этом в обусловленном месте. Легкость в общении, при этом без неприятной навязчивости или натянутости. Сложилось максимально положительное впечатление, могу порекомендовать всем.
Надежда
12 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия! Если хотите прочувствовать армянский колорит, то обращайтесь к Заре 😊 Экскурсия прошла очень душевно и время пролетело незаметно из-за интересных историй, фактов, рассказанных Зарой. Советую посетить данную экскурсию, после неё на душе умиротворение и спокойствие! Как говорится: от души душевно в душу😊 Обязательно вернусь в Армению и к Заре, огромное спасибо ☺️
31 августа 2019
Экскурсия хорошая, места впечатляют, памятники оставляют сильнейшее впечатление. Много туристов из других стран. Вас встретит радушный прием и готовность помочь. Нам понравилось. Спасибо!
20 августа 2019
Экскурсия прошла просто на отлично!!! экскурсовод Ирина, замечательная добрая веселая, очень хорошо знает историю своей страны и интересно рассказывает об этом. День прошёл на ура!!! Было легко весело и очень познавательно. Ирина так увлекательно поведала нам об истории создания храмов и монастырей. Показала потрясающий вид на гору Арарат. Мы получили массу положительных эмоций. Узнали как готовят и попробовали самый вкусный в мире армянский лаваш. Спасибо Ирине за чудесно проведённое время!
16 июля 2019
Экскурсия потрясающая! Гарни, Гегард и окружающая их природа - прекрасны, а в сопровождении Зары прекрасны вдвойне) Очень профессионально, увлеченно и душевно. Спасибо!
4 июня 2019
У нас с подругой было всего 3 часа на Гарни и Гегард. Гид встретил нас у отеля, по дороге рассказал об истории Армении и Еревана. И в Гарни, и в Гегарде рассказал об истории храмов от основателей до инженерных особенностей, терпеливо отвечал на вопросы "а как", "а почему", "а где", дал возможность прогуляться по территории, пофографировал нас. В Гегарде нам повезло - девушка пела прекрасную песню на староармянском, тысячелетние аскетичные стены резонировали, божий свет лился сверху... Это было настолько прекрасно, что мы начали плакать. Гид потом сказал, что мы "впечатлительные девочки" :) Довез нас до отеля, как королевишен, пригласил осенью на шашлык и гранаты. В общем, и человеческое, и профессиональное отношение на пять.
Ещё 17 отзывов

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