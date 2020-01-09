27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История храма Гарни

Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре. Рассмотрите греческую мозаику, поговорим с вами об особом мастерстве армянских зодчих, выполнивших искусную резьбу по базальту. Я расскажу вам о долгом пути, который прошел языческий храм – о том, как он был царской резиденцией, как уцелел даже после принятия христианства, как был разрушен во время землетрясения и позже восстановлен. Вы увидите остатки крепости и царского дворца с эллинистической мозаикой, а также баню III века.

Гегардаванк – «монастырь копья» IV века

Расположенный в удивительно красивом ущелье реки Гохт, монастырь хранит в себе древнюю историю и имеет особое значение для христиан. Вы узнаете самые интересные факты о жизни монастыря, например, о том, как в одной из пещерных келий в XIII веке жил известный армянский историк Мхитар Айриванеци. Я расскажу вам, в чем заключается уникальность сооружения, места его основания и поразительной способности всякий раз восстанавливаться после очередных разрушений. Монастырь Гегард внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.