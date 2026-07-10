27 отзывов оставили туристы

Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с двумя изумительными памятниками Армении: Языческим храмом Гарни и монастырским комплексом Гегард.Храм Гарни, посвященный богу Солнца Митре, поражает своей красотой и историей, ведь он уцелел

даже после принятия христианства и был восстановлен после землетрясения. Монастырь Гегард, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, хранит в себе древнюю историю и особое значение для христиан. Эта экскурсия позволит вам ощутить связь времен и узнать множество интересных фактов о жизни этих великолепных мест

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История храма Гарни

Вы увидите остатки крепости и царского дворца с эллинистической мозаикой, а также баню 3 века. Рассмотрите греческую мозаику. Гид расскажет о долгом пути, который прошёл языческий храм — кем и когда был построен, как стал царской резиденцией, как был разрушен во время землетрясения и позже восстановлен. Поговорим и об особом мастерстве армянских зодчих, выполнивших искусную резьбу по базальту.

Гегардаванк — «монастырь копья» 4 века

Расположенный в ущелье реки Гохт, монастырь хранит древнюю историю и имеет особое значение для христиан. Вы узнаете, в чём уникальность сооружения, места его основания и как ему удаётся всякий раз восстанавливаться после очередных разрушений.

Организационные детали