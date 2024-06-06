1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Храм Гарни, построенный царём Трдатом в 1 веке н»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Это единственный античный храм на территории постсоветских республик»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Горы, реки и тишина древних храмов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
«Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
«Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
«В этом священном месте вы познакомитесь с историей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собора, заложенного еще в 301-303 годах»
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
«Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
«Далее в программе единственный языческий храм на постсоветской территории»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: в вашем отеле в Ереване
«Вы полюбуетесь кафедральным собором 1 века от Рождества Христова»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
«Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор»
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
«Эчмиадзинский Кафедральный собор — первый в мире христианский собор и духовный центр всех армян»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€134 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
«❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр»
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
«В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни, ущелье Симфония камней и монастырский комплекс Гегард»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
«Следующая остановка — Храм Гарни (77н»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
«Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180€162 за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Секреты Винного замка, армянского алфавита и храма на краю обрыва
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов» Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк»
Расписание: По пятницам в 09։45
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
$30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Древние храмы и целебные источники
Начало: Ваш отель
«Монастыри над пропастью Сагмосаванк и Ованаванк — древние храмы недалеко от Еревана, на которые съезжаются посмотреть путешественники со всего мира»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
«Путешествие продолжится посещением храма Гарни, который был построен в 1 веке н»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Начало: Адрес вашего проживания
«В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард, а также побываете у живописного озера Севан — настоящее чудо природы, окруженное горными хребтами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
Начало: Адрес вашего проживания
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире»
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Посетить древние храмы духовной столицы Армении в комфортном формате
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
«Далее мы отправимся в Кафедральный собор 4 века — главный храм Армении»
Расписание: в четверг в 10:00
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
«Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире, после посетим в Звартноц - храм бдящих ангелов, который тоже включён в список ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Начало: По договоренности
«В рамках данной индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $183 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца
Начало: По договоренности
«Арка Чаренца с видом на Арарат • Храм Гарни • Монастырь Гегард • Симфония камней»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Открыть один из древнейших городов страны, посетить храмы 5-7 веков и узнать о классиках литературы
Начало: По договоренности
«И увидите, как в его самобытном облике сочетаются атрибуты современности, обаяние провинциальности и особая атмосфера храмов Раннего Средневековья»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
«В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера
Начало: у гостиницы в Ереване
«Почему храм был посвящён языческому богу солнца»
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Маршрут тура: Кафедральный Собор Св»
Расписание: По воскресеньям в 09։45
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
$20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Групповая
5.5 часов
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
«Мы отправимя в излюбленное место армянских царей - Гарни, для того, чтобы увидеть языческий храм Солнца, построенный в греческом стиле»
Расписание: Понедельник, Четверг в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
«Копье сейчас хранится в музее Эчмиадзинского кафедрального собора»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $152 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Начало: По договоренности
«Храм Гарни Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н»
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 149$134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Ваше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо, Андреасу и Гору за интересный рассказ, общение в течении дня, терпение))) всем рекомендую посетить данную экскурсию. Мы первый раз в Армении и ребята смогли нас влюбить в эту страну.
- ООльга3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ААндрей1 июня 2024Очень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые места которые мы проезжали мимо.
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ННаталия1 июня 2024Давид отличный гид. Очень знающий, очень деликатный, с отличным чувством юмора. Машина комфортабельная, с кондиционером. Водит Давид очень аккуратно 🙏 Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось и я рекомендую Давида👍
- ННаталья1 июня 2024Выбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озеро Севан. Тур оправдал все
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Ереване в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 51 экскурсию от 20 до 220 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 2552 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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