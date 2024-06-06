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мои ожидания. Мы посетили очень красивые и интересные места и подробно погрузились в историю Армении. Моим гидом была Элина из команды Андраника. Мы встретились с ней у места, где я проживала и отправились в чудесное путешествие. Пока мы ехали по Еревану Элина рассказала и показала несколько интересных мест, которые я еще не успела увидеть до этого. Затем мы выехали за город. Надо сказать, что кроме непосредственно экскурсии, прекрасной была сама дорога. Вокруг было очень красиво, все время смотреть в окно было одно удовольствие. Гарни и Герард - нужно обязательно посетить, если вы посещаете Армению. А с таким прекрасным экскурсоводом, как Элина - это особое удовольствие. Сюрпризом для меня было также посещение очень красивого места под названием Симфония Камней. Это необычный скальный массив, подобного я раньше не видела. Увы, фото не передают всю красоту этого природного чуда. Я очень благодарна Элине, что она показала мне это место. Ну и, конечно, было здорово посетить Севан и пообедать с видом на самое известное озеро Армении. Спасибо Элине за интереснейшую экскурсию, чуткость и заботу во время поездки!