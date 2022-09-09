Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении

Улететь на крыльях Татева, канатной дороге

Улететь на крыльях Татева, канатной дороге, к монастырю на краю ущелья. Прикоснуться к истокам христианства в монастыре Хор-Вирап у подножия Арарата. Восхититься умениям древних мастеров в Нораванке в окружении марсианских скал. Посетить домашнюю винодельню и попробовать национальную армянскую кухню.
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
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Что вас ожидает 🤩

  • Хор-Вирап и смотровая на гору Арарат
  • Монастырь Нораванк
  • Домашняя винодельня (посещение по желанию)
  • Водопад Шаки
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Монастырь Татев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Монастыри Армении — дуэт человека и природы.
  • Ранним утром мы отправимся к истокам всего христианства на территории Армении в монастырь Хор Вирап — чтобы полюбоваться впечатляющей панорамой горы Арарат в лучах утреннего солнца. Вы осмотрите и саму святыню VII века: узнаете о становлении христианской веры в Армении и о ее древней столице Арташате, а также спуститесь в подземелье, где, по преданию 13 лет провел Григорий Просветитель.
  • Следующая остановка — монастырский комплекс Нораванк, который, кажется, расположен на другой планете. Вы полюбуетесь окружающими его красными скалами и ущельем реки, узнаете о традиционных каменных стелах с крестами — хачкарах.
  • До завершающей точки маршрута вы пролетите на канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. С нее открываются незабываемые виды извилистых серпантинов и высоких гор. На вершине утеса вас ждет монастырь Татев — комплекс, где в Средние века располагались университет и книгохранилище. Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, отыщете потайные ходы монастыря.
  • Едим по-армянски.
  • Время пообедать придет после монастыря Нораванк — мы остановимся в семейном ресторане неподалеку и попробуем настоящий армянский шашлык из тандыра. По желанию, мы также можем заехать на одну из виноделен знаменитой винодельческой деревни Арени. После обеда мы отправимся в живописный каньон и увидим 18-метровый водопад Шаки.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обратите внимание, что Канатная дорога не работает по понедельникам.

Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога 7000 драм/чел.
  • Обед с национальной кухней 7000 драм/чел. (для детей можно не заказывать отдельную порцию)
Место начала и завершения?
У вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обратите внимание, что Канатная дорога не работает по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные☀️На весь деньМонастырь Хор Вирап🗽Популярные места🙏РелигиозныеТатевский монастырьКоньячный завод АраратКанатная дорога

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