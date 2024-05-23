1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 мая 2024Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
- ААнастасия17 мая 2024Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
- ННаталия13 мая 2024Нам все понравилось. Все запланированные локации посмотрели, получили исчерпывающий и интересную информацию от гида Ваграма.
- ДДарья27 марта 2024Спасибо большое организаторам и нашему гиду Константину за насыщенное путешествие на юг Армении. Несмотря на происки погоды, увидели всё, что было запланировано:) Самое незабываемое, конечно, это полёт на Крыльях Татева! Если вы легко переносите длительные поездки, рекомендую!
- ИИгорь8 октября 2023Очень классный тур. Ребята: Давид и Арсен очень хорошие - смело берите этот тур.
- ППавел1 октября 2023Самое большое впечатление за почти недельное пребывание в Армении. Идеальная организация (организатор был постоянно на связи, оперативно отвечал на все вопросы),
- OOlga22 августа 2023Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
- IIrina11 июля 2023Путешествие на юг Армении: Хор Вирап - Нораванк - ТатевОчень понравилась экскурсия с гидом-водителем Арменом. Все четко организовано, интересный собеседник, очень внимателен к комфорту всех клиентов. Невероятно приятный сюрприз
- ААнастасия18 июня 2023Мы остались очень восхищены поездкой, увидели множество шикарнейших мест Армении. Долгое 13 часое путешествие, прошло на одном дыхании. Ваграм прекрасный
- ББуданов18 мая 2023Наконец дошли руки) Прекрасная Лада Джан, доброжелательный Карен Джан, спасибо! Карен показал и рассказал про красоты и церкви Армении. Без
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Татевский монастырь»
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