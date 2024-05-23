Татевский монастырь – экскурсии в Ереване

Найдено 9 экскурсий в категории «Татевский монастырь» в Ереване, цены от $43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$295 за всё до 4 чел.
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Индивидуальная
4 часа
Трансфер: Ереван - Татев или Татев - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $189 за всё до 3 чел.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
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    горном серпантине) и благоприятной погоды (из-за тумана с канатной дороги практически ничего не было видно). Понравилась дегустация вина. Благодарим гида Анастасию за прекрасное сопровождение.

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
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    нас что мы вероятнее всего самую красоту увидим) Очень понравилось что она нас всех заставила рассказать о себе самое важное, это и сплотило нашу компанию) В дороге рассказывала разные истории, факты, когда мы просили останавливали машину для того что бы сделать запоминающие кадры и посмотреть на природу не только из машины😄 Водопад конечно вообще был потрясающим, а обед очень вкусным и разнообразным) Спасибо вам большое! 🥰

  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
    Нам все понравилось. Все запланированные локации посмотрели, получили исчерпывающий и интересную информацию от гида Ваграма.
  • Д
    Дарья
    27 марта 2024
    Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
    Спасибо большое организаторам и нашему гиду Константину за насыщенное путешествие на юг Армении. Несмотря на происки погоды, увидели всё, что было запланировано:) Самое незабываемое, конечно, это полёт на Крыльях Татева! Если вы легко переносите длительные поездки, рекомендую!
  • И
    Игорь
    8 октября 2023
    Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
    Очень классный тур. Ребята: Давид и Арсен очень хорошие - смело берите этот тур.
  • П
    Павел
    1 октября 2023
    Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
    Самое большое впечатление за почти недельное пребывание в Армении. Идеальная организация (организатор был постоянно на связи, оперативно отвечал на все вопросы),
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    отличный гид Баграт, с феноменальными знаниями истории, географии, геологии, этники и культуры Армении, который рассказал гораздо больше, чем предполагала поездка. Отдельный респект водителю Артаку, продемонстрировавшему недюжинное мастерство на трассе, движение по которой было осложнено в связи с известными событиями в Карабахе.

  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
  • I
    Irina
    11 июля 2023
    Путешествие на юг Армении: Хор Вирап - Нораванк - Татев
    Очень понравилась экскурсия с гидом-водителем Арменом. Все четко организовано, интересный собеседник, очень внимателен к комфорту всех клиентов. Невероятно приятный сюрприз
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    нас ждал от Армена как профессионального фотографа. Находил красивые ракурсы съемок. Неожиданно приятным было почувствовать внимание: после посещения монастыря нас ждал легкий перекус, организованным лично Арменом (сыр, помидоры, лаваш И так далее). С таким отношением к группе мы легко преодолели несколько сотен км незаметн

  • А
    Анастасия
    18 июня 2023
    Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
    Мы остались очень восхищены поездкой, увидели множество шикарнейших мест Армении. Долгое 13 часое путешествие, прошло на одном дыхании. Ваграм прекрасный
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    гид, собеседник, фотограф в одном лице, позитивный, лёгкий и с чувством юмора молодой человек. Если мне и моим друзьям понадобится гид, однозначно буду рекомендовать Ваграма. У нас множество фотографий, ярких впечатлений и крутых эмоций за один день, времени хватило на все, не набегом. Огромнейшее спасибо, за эту бомбейшую поездку. Рекомендую))

  • Б
    Буданов
    18 мая 2023
    Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
    Наконец дошли руки) Прекрасная Лада Джан, доброжелательный Карен Джан, спасибо! Карен показал и рассказал про красоты и церкви Армении. Без
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    множества нудных и скучных фактов. Только рассказы о жизни, быте - все как мы просили (без перенагрузки датами и фактами, которые забываешь через 3 минуты). Лада приняла в своем доме как личных гостей, накормила- угостила, рассказала! Домашние настойки - это что- то)))) Мы почувствовали себя как дома в антураже красивейших гор! Полный восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Татевский монастырь»

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  1. Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
  2. Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
  3. Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
  4. Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
  5. Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
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  2. Площадь Республики
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  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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