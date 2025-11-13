Приглашаем в насыщенный тур, который познакомит вас с монастырем Хор Вирап у подножия Арарата, где был заточён святой Григорий Просветитель, и с живописным Нораванком среди красных скал.
А в Джермуке вас ждёт канатная дорога, водопад «Волосы русалки» и дегустация целебной минеральной воды!
Описание экскурсииЖивописная Армения Этот увлекательный экскурсионный тур подарит вам незабываемое путешествие по живописным уголкам Армении и знакомство с её духовным и природным наследием. Святые места Первая остановка — монастырь Хор Вирап, расположенный у подножия библейской горы Арарат. Именно здесь, в подземелье монастыря, долгие годы провёл в заточении святой Григорий Просветитель, впоследствии ставший первым Католикосом всех армян и крестившим Армению. Отсюда открываются захватывающие виды на заснеженную вершину Арарата — символ Армении. Далее мы отправимся к Нораванку — великолепному средневековому монастырскому комплексу XIII-XIV веков, спрятанному в живописном ущелье реки Арпа, среди величественных красноватых скал. Этот уголок природы и архитектуры поражает своей атмосферой и гармонией с окружающим ландшафтом. Увлекательный тур Затем нас ждёт путешествие в Джермук — известный армянский курорт, славящийся своими термальными источниками. Мы поднимемся на канатной дороге, наслаждаясь панорамными видами гор и лесов, посетим живописный водопад «Волосы русалки» и питьевую галерею минеральных вод. В конце тура мы посетим винный завод Арени. Наши гости могут попробовать различные виды армянских вин, в том числе изготовленные из винограда сорта Арен. Мы также увидим погреб, где хранятся вина, а на верхнем этаже можно воспользоваться симпатичным кафе. Важная информация:
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Смотровая площадка на гору Арарат
- Монастырский комплекс Нораванк
- Город Джермук
- Водопад «Волосы русалки»
- Арка снов
Что включено
- Трансфер с места отправления
- Услуги гида
- Дегустация минеральной воды
Что не входит в цену
- Входной билет на канатную дорогу - 1500 драм
- Обед (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 ноя 2025
Идеальная экскурсия с профессионалом своего дела гидом, очень внимательная и вежливая, рекомендую💯
Р
Рябова
11 ноя 2025
Экскурсия насыщенная, локации красивые.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Вааге, который погрузил нас в удивительное и захватывающее прошлое Армении, вся информация подана очень интересно и с душой. Спасибо нашему водителю Вачику за аккуратное и комфортное перемещение!🤗🤗🤗
Е
Елена
10 ноя 2025
8 ноября была на экскурсии в Хор Вирап, Нораванк, Джермук. Компанию One Way Tour представляли гид Лусинэ и водитель Вартан (извините, если написала неправильно Ваши имена). Им огромное спасибо за
В
Виктория
7 ноя 2025
Все очень понравилось, потрясающие места, приятный экскурсовод Арминэ и отличный водитель Геворг. Всем советую посетить эти невероятные места.
Т
Таня
6 ноя 2025
5 ноября состоялась экскурсия, впечатления самые приятные.
Прекрасная Асмик, очень позитивная, внимательная к каждому участнику группы, познакомила нас с историей Армении и замечательно рассказала о каждой локации.
Асмик и водитель Артуш, благодарим вас за чудесный день, удачи вам и дальнейшего процветания.
А
Анжела
6 ноя 2025
5 ноября ездила на экскурсию из Еревана по маршруту Хор Вирап-Нораванк-Джермук-Арени -замечательная команда водитель Арташ и гид Асмик! я очень впечатлена! Поездка долгая, на целый день, места красивые с древней
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Сегодня прошла очень насыщенная экскурсия, от которой получили массу приятных впечатлений и восторженных эмоций. Экскурсия состоит как бы из двух частей - до обеда духовная часть с посещением храмов ХорВирап
А
Анна
4 ноя 2025
Хор вирар, новаранк, очень интересные объекты для посещения. Джермук галерея, винодельня Арени все очень понравилось. Комфортная по длительности экскурсия с остановками. Вкусная еда на фуд-корте. Вкусное гранатовое вино приобрели. Гид -Армине и водитель- Гарик, профессионалы своего дела. Очень рекомендую. Экскурсию и тур агентство.
О
Ольга
4 ноя 2025
Большая благодарность гиду Хасмик за удивительное повествование, за углубленные исторические и архитектурные знания, за доброту, терпение и хорошее настроение! Хасмик супер гид, профессионал своего дела, старается рассказать как можно больше
А
Анна
3 ноя 2025
Замечательный гид Вахан. Всю дорогу расказывал, отвечал на многочисленные вопросы. Экскурсию прошла легко и весело.
А
Анастасия
1 ноя 2025
Увлекательный маршрут по великолепным местам Армении. Интересный рассказ гида Вагана. Всё прошло дружелюбно и на одном дыхании.
А
Анна
29 окт 2025
20.10.2025 я посетила экскурсию "Открой настоящую Армению: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени"
12 часов пролетели незаметно благодаря чудесной погоде, великолепными видами и умелому вождению Акопа (не совсем уверена в правильности
М
Мария
25 окт 2025
Очень насыщенная, интересная, красивая своими локациями экскурсия! Были 23.10.25. Потрясающая, всем рекомендую. Гид Хасмик рассказывала об Армении, о посещаемых местах очень интересно и содержательно, была очень внимательна к участникам экскурсии, их вопросам. Спасибо вашему гиду, водителю, самому турагентству и прекрасной Армении за прием!
Ю
Юлия
22 окт 2025
Экскурсия просто потрясающая!
Это не только про великолепные виды и живописные локации (маршрут выстроен очень удобно и насыщенно), но и про работу харизматичного экскурсовода Армине и шикарное чувство юмора водителя Миши.
Армине
Н
Надежда
21 окт 2025
Были на экскурсии 20.10.25 очень понравилось. Все понравилось и места которые посетили и гид с водителем, и дорога (она была без тряски). Места просто потрясающие, даже прокатились по канатной дороге. Гид очень интересно рассказывала. Рекомендую взять эту экскурсию.
