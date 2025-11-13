читать дальше

очень много знает о местах, действительно любит свою работу и страну. Очень внимательно относится ко всем и всегда поможет, если возникли вопросы или проблемы. А еще она делает идеальные фотографии, даже если вы не самый фотогеничный человек, как я:)



Отдельно спасибо за музыкальное сопровождение в пути - от звучания национальных инструментов до мировых хитов, а уж как Михаил поет - надо отдельно послушать:)



В общем, благодарю за душевную экскурсию. Армине сплотила всех участников и к концу дня уже ощущали друг друга почти семьей - а еще создала общий чат с полезными геолокациями в Ереване.

Если хотите почувствовать настоящую Армению и познать местное гостеприимство - это сюда.



Обязательно вернусь еще, но буду уточнять - точно ли Армине и Миша на месте:)



P.S. Компания One way - выпишите своим работникам премию за такую самоотдачу 👏