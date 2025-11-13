Мои заказы

Открой настоящую Армению: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени

Открой настоящую Армению
Приглашаем в насыщенный тур, который познакомит вас с монастырем Хор Вирап у подножия Арарата, где был заточён святой Григорий Просветитель, и с живописным Нораванком среди красных скал.

А в Джермуке вас ждёт канатная дорога, водопад «Волосы русалки» и дегустация целебной минеральной воды!
5
32 отзыва
Описание экскурсии

Живописная Армения Этот увлекательный экскурсионный тур подарит вам незабываемое путешествие по живописным уголкам Армении и знакомство с её духовным и природным наследием. Святые места Первая остановка — монастырь Хор Вирап, расположенный у подножия библейской горы Арарат. Именно здесь, в подземелье монастыря, долгие годы провёл в заточении святой Григорий Просветитель, впоследствии ставший первым Католикосом всех армян и крестившим Армению. Отсюда открываются захватывающие виды на заснеженную вершину Арарата — символ Армении. Далее мы отправимся к Нораванку — великолепному средневековому монастырскому комплексу XIII-XIV веков, спрятанному в живописном ущелье реки Арпа, среди величественных красноватых скал. Этот уголок природы и архитектуры поражает своей атмосферой и гармонией с окружающим ландшафтом. Увлекательный тур Затем нас ждёт путешествие в Джермук — известный армянский курорт, славящийся своими термальными источниками. Мы поднимемся на канатной дороге, наслаждаясь панорамными видами гор и лесов, посетим живописный водопад «Волосы русалки» и питьевую галерею минеральных вод. В конце тура мы посетим винный завод Арени. Наши гости могут попробовать различные виды армянских вин, в том числе изготовленные из винограда сорта Арен. Мы также увидим погреб, где хранятся вина, а на верхнем этаже можно воспользоваться симпатичным кафе. Важная информация:
  • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
  • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
  • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
  • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Хор Вирап
  • Смотровая площадка на гору Арарат
  • Монастырский комплекс Нораванк
  • Город Джермук
  • Водопад «Волосы русалки»
  • Арка снов
Что включено
  • Трансфер с места отправления
  • Услуги гида
  • Дегустация минеральной воды
Что не входит в цену
  • Входной билет на канатную дорогу - 1500 драм
  • Обед (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления
  • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован
  • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь
  • Дети до 3 лет - бесплатно (без отдельного места в транспорте)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
1
3
2
1
И
Ирина
13 ноя 2025
Идеальная экскурсия с профессионалом своего дела гидом, очень внимательная и вежливая, рекомендую💯
Р
Рябова
11 ноя 2025
Экскурсия насыщенная, локации красивые.
Хочу выразить благодарность нашему гиду Вааге, который погрузил нас в удивительное и захватывающее прошлое Армении, вся информация подана очень интересно и с душой. Спасибо нашему водителю Вачику за аккуратное и комфортное перемещение!🤗🤗🤗
Е
Елена
10 ноя 2025
8 ноября была на экскурсии в Хор Вирап, Нораванк, Джермук. Компанию One Way Tour представляли гид Лусинэ и водитель Вартан (извините, если написала неправильно Ваши имена). Им огромное спасибо за
читать дальше

экскурсионную часть и за комфортный проезд на всём пути.
Хор Вирап очень интересное и значимое место, ведь там находился 13 лет в заточении Григорий Просветитель. Там можно даже спуститься в темницу, которая расположена под землей на глубине 6м. Хор Вирап расположен у подножия свящнной гроры Арарат. К огромному сожалению из-за тумана/дымки Арарат нам не открылся во всей красе. С интересом посетила монастырский комплекс Нораванк. Красивый, древний храмовый комплекс в окружении красно-коричневых скал. Так же в этот день посетили город-курорт Джермук: мы побывали на кантной дороге и в галереи минеральных вод.
Организационные моменты согласно описанию тура: на всех локациях побывали, экскурсионную информацию получили, время свободно на всех локациях было предоставлено, в кафе перекусить заезжали, в город вернулись даже раньше заявленного времени.

В
Виктория
7 ноя 2025
Все очень понравилось, потрясающие места, приятный экскурсовод Арминэ и отличный водитель Геворг. Всем советую посетить эти невероятные места.
Т
Таня
6 ноя 2025
5 ноября состоялась экскурсия, впечатления самые приятные.
Прекрасная Асмик, очень позитивная, внимательная к каждому участнику группы, познакомила нас с историей Армении и замечательно рассказала о каждой локации.
Асмик и водитель Артуш, благодарим вас за чудесный день, удачи вам и дальнейшего процветания.
А
Анжела
6 ноя 2025
5 ноября ездила на экскурсию из Еревана по маршруту Хор Вирап-Нораванк-Джермук-Арени -замечательная команда водитель Арташ и гид Асмик! я очень впечатлена! Поездка долгая, на целый день, места красивые с древней
читать дальше

историей- Асмик очень интересно вела экскурсию, с любовью и душой так много познавательного и интересного рассказала, настоящий профессионал! Жаль что нельзя выбрать гида самостоятельно, я хотела бы именно с ней посетить другие места в Армении!

Т
Татьяна
5 ноя 2025
Сегодня прошла очень насыщенная экскурсия, от которой получили массу приятных впечатлений и восторженных эмоций. Экскурсия состоит как бы из двух частей - до обеда духовная часть с посещением храмов ХорВирап
читать дальше

и Нораванк и после обеда вторая часть познавательно-развлекательная - канатная дорога, водопады, минеральные источники и дегустация вина. В этой экскурсии были собраны те места, в которых мне еще не удалось побывать. Огромная благодарность гиду Асмик за ее очень подробные рассказы с массой интересных деталей и внимательное и заботливое отношение ко всем участникам группы. Так же спасибо нашему водителю Артуш за бережную езду. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.

А
Анна
4 ноя 2025
Хор вирар, новаранк, очень интересные объекты для посещения. Джермук галерея, винодельня Арени все очень понравилось. Комфортная по длительности экскурсия с остановками. Вкусная еда на фуд-корте. Вкусное гранатовое вино приобрели. Гид -Армине и водитель- Гарик, профессионалы своего дела. Очень рекомендую. Экскурсию и тур агентство.
О
Ольга
4 ноя 2025
Большая благодарность гиду Хасмик за удивительное повествование, за углубленные исторические и архитектурные знания, за доброту, терпение и хорошее настроение! Хасмик супер гид, профессионал своего дела, старается рассказать как можно больше
читать дальше

и с удовольствием отвечает на вопросы.

Организовано все было идеально, большое спасибо водителю Артушу за виртуозную и безопасную езду по горному серпантину.

Самые впечатляющие панорамы, октрывающиеся с высокогорных монастырей Хор Вирап и Нораванк, а также самые живописные дороги через ущелья ждут вас на этой экскурсии.

А
Анна
3 ноя 2025
Замечательный гид Вахан. Всю дорогу расказывал, отвечал на многочисленные вопросы. Экскурсию прошла легко и весело.
А
Анастасия
1 ноя 2025
Увлекательный маршрут по великолепным местам Армении. Интересный рассказ гида Вагана. Всё прошло дружелюбно и на одном дыхании.
А
Анна
29 окт 2025
20.10.2025 я посетила экскурсию "Открой настоящую Армению: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени"
12 часов пролетели незаметно благодаря чудесной погоде, великолепными видами и умелому вождению Акопа (не совсем уверена в правильности
читать дальше

написания его имени, прошу простить).
Наша группа была многоинтернациональной (Кения, Филиппины, Австралия, Армения и Россия) - гид Хасмик вела рассказ на трех языках. Прекрасная Хасмик - воспитанная, спокойная, корректная, не оставляла нас без внимания, влюбленная в свое дело и свою страну. Отдельное спасибо ей за поездку по канатной дороге 😊 Армения прекрасная страна, залитая солнцем и усыпанная горами с добродушными и гостеприимными людьми. Надеюсь, еще раз приеду и обязательно прокачусь с вами в Севан

М
Мария
25 окт 2025
Очень насыщенная, интересная, красивая своими локациями экскурсия! Были 23.10.25. Потрясающая, всем рекомендую. Гид Хасмик рассказывала об Армении, о посещаемых местах очень интересно и содержательно, была очень внимательна к участникам экскурсии, их вопросам. Спасибо вашему гиду, водителю, самому турагентству и прекрасной Армении за прием!
Ю
Юлия
22 окт 2025
Экскурсия просто потрясающая!
Это не только про великолепные виды и живописные локации (маршрут выстроен очень удобно и насыщенно), но и про работу харизматичного экскурсовода Армине и шикарное чувство юмора водителя Миши.

Армине
читать дальше

очень много знает о местах, действительно любит свою работу и страну. Очень внимательно относится ко всем и всегда поможет, если возникли вопросы или проблемы. А еще она делает идеальные фотографии, даже если вы не самый фотогеничный человек, как я:)

Отдельно спасибо за музыкальное сопровождение в пути - от звучания национальных инструментов до мировых хитов, а уж как Михаил поет - надо отдельно послушать:)

В общем, благодарю за душевную экскурсию. Армине сплотила всех участников и к концу дня уже ощущали друг друга почти семьей - а еще создала общий чат с полезными геолокациями в Ереване.
Если хотите почувствовать настоящую Армению и познать местное гостеприимство - это сюда.

Обязательно вернусь еще, но буду уточнять - точно ли Армине и Миша на месте:)

P.S. Компания One way - выпишите своим работникам премию за такую самоотдачу 👏

Н
Надежда
21 окт 2025
Были на экскурсии 20.10.25 очень понравилось. Все понравилось и места которые посетили и гид с водителем, и дорога (она была без тряски). Места просто потрясающие, даже прокатились по канатной дороге. Гид очень интересно рассказывала. Рекомендую взять эту экскурсию.

