Монастырь Хор Вирап

Хор Вирaп — армянский монастырь, находящийся близ границы с Турцией. Монастырь известен своим местоположением у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.

Является одной из святынь Армянской Апостольской церкви, местом паломничества. В переводе с армянского «Хор Вирап» означает «глубокая яма». Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении св. Григория Просветителя.

Около 14 лет просидел Григорий Просветитель в Хор Вирапе. И неизвестно чем бы все закончилось, но Трдат III серьезно заболел. Царская сестра Хосровидухт увидела во сне, что исцелить Трдата может только Григорий. Так его и освободили. Своей верой в Бога Григорий исцелил царя, после чего тот принял крещение и сделал христианство государственной религией. Так в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство официально.

Пещера птиц (Арени)

Арени — село в Вайоцдзорской области в Армении, расположенное в долине реки Арпа на ее левом берегу. Это село с богатейшей историей, бывшее в своё время столицей Сюника. В настоящее время село и его окрестности известны своими винами.

В начале XXI века поселение оказалось в центре внимания мировых СМИ: в ходе осмотра окружающих населенный пункт скал, археолог Б. Гаспарян обнаружил пещеру с мумифицированными останками людей эпохи энеолита (IV-III века до н. э.). Уникальность находки заключалась в том, что внутренние органы умерших сохранились практически в первозданном виде, и ученым удалось изъять образцы тканей и крови для проведения генетической экспертизы.

В сентябре 2008 года в поселке Арени была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в аккуратно обработанной яме глубиной 45 см. и диаметром 44-48 см. Она идеально сохранилась благодаря особому микроклимату и тому, что находилась под толстым слоем экскрементов овец, действовавшим как твердая защитная оболочка.

В Пещере птиц была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более шести тысяч лет назад. Среди найденных предметов: пресс получения сока, сосуды для брожения, чашки для питья, остатки лозы и семена. Ученые считают, что виноград, из которого в Армении делали вино 6 тысяч лет назад, был предком известного сорта Пино Нуар. Сейчас во Франции из винограда этого сорта производят дорогие сорта вин.

Село Арени и сейчас славится своими винами. Каждый год в октябре месяце там проходит ежегодный фестиваль вина.

Монастырь Нораванк

Нораванк – монастырский комплекс, построенный в XIII-XIV вв. в 120 км. от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ деревни Арени. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.

Первое строение на территории монастырского комплекса — церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя, IX-X вв.). В 1275 году сбоку церкви пристроили часовню Сурб Григор (Святого Григория), а в 1339 году завершили ансамбль строительством церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), последним творением знаменитого архитектора и скульптора Момика.

Момик влюбился в дочь князя. Девушка тоже влюбилась в него. Тогда князь позвал мастера к себе и пообещал, что если он построит красивый монастырь, он позволит Момику жениться на его дочери. Тогда мастер начал строительство и закончил все даже раньше договоренного срока. Князь узнал об этом и послал своего слугу в монастырь. И тогда слуга сбросил мастера с купола монастыря, убив его. Последний камень, который он обрабатывал, стал его надгробием.