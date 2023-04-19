Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк
Экскурсия по величественным и уникальным памятникам храмовой архитектуры, осмотр древних артефактов и пещеры, а также интересные легенды и исторические факты.
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Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Пещера птиц
- Монастырь Нораванк
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Описание
Монастырь Хор Вирап
Хор Вирaп — армянский монастырь, находящийся близ границы с Турцией. Монастырь известен своим местоположением у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.
Является одной из святынь Армянской Апостольской церкви, местом паломничества. В переводе с армянского «Хор Вирап» означает «глубокая яма». Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении св. Григория Просветителя.
Около 14 лет просидел Григорий Просветитель в Хор Вирапе. И неизвестно чем бы все закончилось, но Трдат III серьезно заболел. Царская сестра Хосровидухт увидела во сне, что исцелить Трдата может только Григорий. Так его и освободили. Своей верой в Бога Григорий исцелил царя, после чего тот принял крещение и сделал христианство государственной религией. Так в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство официально.
Пещера птиц (Арени)
Арени — село в Вайоцдзорской области в Армении, расположенное в долине реки Арпа на ее левом берегу. Это село с богатейшей историей, бывшее в своё время столицей Сюника. В настоящее время село и его окрестности известны своими винами.
В начале XXI века поселение оказалось в центре внимания мировых СМИ: в ходе осмотра окружающих населенный пункт скал, археолог Б. Гаспарян обнаружил пещеру с мумифицированными останками людей эпохи энеолита (IV-III века до н. э.). Уникальность находки заключалась в том, что внутренние органы умерших сохранились практически в первозданном виде, и ученым удалось изъять образцы тканей и крови для проведения генетической экспертизы.
В сентябре 2008 года в поселке Арени была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в аккуратно обработанной яме глубиной 45 см. и диаметром 44-48 см. Она идеально сохранилась благодаря особому микроклимату и тому, что находилась под толстым слоем экскрементов овец, действовавшим как твердая защитная оболочка.
В Пещере птиц была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более шести тысяч лет назад. Среди найденных предметов: пресс получения сока, сосуды для брожения, чашки для питья, остатки лозы и семена. Ученые считают, что виноград, из которого в Армении делали вино 6 тысяч лет назад, был предком известного сорта Пино Нуар. Сейчас во Франции из винограда этого сорта производят дорогие сорта вин.
Село Арени и сейчас славится своими винами. Каждый год в октябре месяце там проходит ежегодный фестиваль вина.
Монастырь Нораванк
Нораванк – монастырский комплекс, построенный в XIII-XIV вв. в 120 км. от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ деревни Арени. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.
Первое строение на территории монастырского комплекса — церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя, IX-X вв.). В 1275 году сбоку церкви пристроили часовню Сурб Григор (Святого Григория), а в 1339 году завершили ансамбль строительством церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), последним творением знаменитого архитектора и скульптора Момика.
Момик влюбился в дочь князя. Девушка тоже влюбилась в него. Тогда князь позвал мастера к себе и пообещал, что если он построит красивый монастырь, он позволит Момику жениться на его дочери. Тогда мастер начал строительство и закончил все даже раньше договоренного срока. Князь узнал об этом и послал своего слугу в монастырь. И тогда слуга сбросил мастера с купола монастыря, убив его. Последний камень, который он обрабатывал, стал его надгробием.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода в транспорте
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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