1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
- ННиколай17 мая 2024Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
- ККсения18 апреля 2024Все замечательно.
- ЕЕкатерина3 марта 2024Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
- ТТатьяна2 июля 2023Все очень понравилось, интересная экскурсия, вкусный обед у гостеприимного хозяина с дегустацией вина. Гид Арсен кроме запланированной информации рассказывает много
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещера Арени»
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