Пещера Арени – экскурсии в Ереване

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещера Арени» в Ереване, цены от $30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
    Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
  • Н
    Николай
    17 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
    Все замечательно.
  • Е
    Екатерина
    3 марта 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
    Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2023
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
    Все очень понравилось, интересная экскурсия, вкусный обед у гостеприимного хозяина с дегустацией вина. Гид Арсен кроме запланированной информации рассказывает много
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    ещё интересных историй. Теперь мы более подробнее узнали об Армении и её население. Артак прекрасный водитель. Рекомендуем данную команду для путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещера Арени»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
  2. Завораживающий вид на гору Арарат
  3. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
  4. Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Пещера Арени" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 213 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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