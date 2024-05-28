И Ирина Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!

И Ирина Завораживающий вид на гору Арарат Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория

Н Николай Завораживающий вид на гору Арарат Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.

Е Екатерина Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄