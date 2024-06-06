1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Пещеру Арени, или Птиц, куда мы приедем по серпантину»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Пещера Арени-1 — мы расскажем, когда она была обнаружена и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о местных реликвиях и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
«Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€365 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Вы осмотрите удивительный пещерный музей и узнаете о мистической подоплёке его создания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
€211 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Мы погуляем по пещерно-крепостному комплексу, расположенному в лесном каньоне»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
12 часов
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
«В этой пещере обнаружена самая старая винодельня в мире: её возраст — 6000 лет или больше»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
«В селе Ариндж мы посетим удивительное место — семизальную пещеру, высеченную местным мастером Левоном»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
«Пещера Арени находится неподалеку от одноименного села Арени, и расстояние до столицы Армении всего 110 км»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Волшебная пещера мастера Левона — мы спустимся в подземный лабиринт, вырытый вручную одним человеком более чем за 20 лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
«Волшебная пещера Левона Аракеляна»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €82 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«Следующая остановка – карстовая пещера Арени, известная также как Птичья пещера»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
«Пещерный «небоскреб» Хндзореск А дальше — эмоции, адреналин и эстетические чувства Вы испытаете в пещерном городе Хндзореск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
«Дополнительные расходы — вход в Пещеру Арени-1 — 1500 драмов с человека, если в группе 2 и более участников, 3000 драмов с человека, если участник один»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €199 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
«Пещера птиц (Арени) Арени — село в Вайоцдзорской области в Армении, расположенное в долине реки Арпа на ее левом берегу»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Это одна из крупнейших пещер страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
«Посещение птичьей пещеры Арени -1, где была найдена самая древняя в мире обувь (кожаный башмак) и самая древняя винодельня»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
«Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€285 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь причудливыми карстовыми образованиями и услышите историю образования пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295€222 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Начало: У вашего отеля
«Необычный погреб-пещера, скрытый монастырь, вулканическая гора, спрятанный в лесу водопад и термальный источник — как вам такое»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
На двух вершинах: Ара и Арагац
Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Начало: у вашего отеля
«В ней находится пещера, а в пещере — часовня Цахкеванк с целебным источником со святой водой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
«Зарни-Парни — средневековый пещерно-замковый комплекс, построенный в 10–12 веках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€75 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
- ЛЛариса6 июня 2024Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- LLeonid4 июня 2024Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
- ММаргарита2 июня 2024Добрый день! Не привыкли писать отзывы, но прошлогоднюю поездку по Армении, особенно,"Большое путешествие по Армении на целый день" вспоминаем до сих
- ЕЕкатерина2 июня 2024чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
- ДДенис1 июня 2024Прккрасная экскурсия)
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ННаталия1 июня 2024Давид отличный гид. Очень знающий, очень деликатный, с отличным чувством юмора. Машина комфортабельная, с кондиционером. Водит Давид очень аккуратно 🙏 Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось и я рекомендую Давида👍
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещеры»
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