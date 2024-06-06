Экскурсии по пещерам Еревана

Найдено 30 экскурсий в категории «Пещеры» в Ереване, цены от €31, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Пещеру Арени, или Птиц, куда мы приедем по серпантину»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
500 отзывов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200180 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Пещера Арени-1 — мы расскажем, когда она была обнаружена и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о местных реликвиях и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«В пещере обнаружили следы самого старого виноделия в мире возрастом 6000 лет»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
64 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
«Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
365 за всё до 3 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Вы осмотрите удивительный пещерный музей и узнаете о мистической подоплёке его создания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«Следующая остановка — пещера Арени, которая относится к раннему бронзовому веку»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Мы погуляем по пещерно-крепостному комплексу, расположенному в лесном каньоне»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за человека
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
21 отзыв
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 50 чел.
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
«В этой пещере обнаружена самая старая винодельня в мире: её возраст — 6000 лет или больше»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
300 за всё до 5 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Пещера-музей Левона и деревня Бжни за 1 день
Открыть тайные места Армении: пещеру мастера Левона, крепость Бжни и необычную арку-тоннель
Начало: У вашего отеля
«В селе Ариндж мы посетим удивительное место — семизальную пещеру, высеченную местным мастером Левоном»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
«Пещера Арени находится неподалеку от одноименного села Арени, и расстояние до столицы Армении всего 110 км»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Волшебная пещера мастера Левона — мы спустимся в подземный лабиринт, вырытый вручную одним человеком более чем за 20 лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 199 за всё до 10 чел.
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
«Волшебная пещера Левона Аракеляна»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 82 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«Следующая остановка – карстовая пещера Арени, известная также как Птичья пещера»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
«Пещерный «небоскреб» Хндзореск А дальше — эмоции, адреналин и эстетические чувства Вы испытаете в пещерном городе Хндзореск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
«Дополнительные расходы — вход в Пещеру Арени-1 — 1500 драмов с человека, если в группе 2 и более участников, 3000 драмов с человека, если участник один»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
«Пещера птиц (Арени) Арени — село в Вайоцдзорской области в Армении, расположенное в долине реки Арпа на ее левом берегу»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Это одна из крупнейших пещер страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 144 за всё до 6 чел.
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
«Посещение птичьей пещеры Арени -1, где была найдена самая древняя в мире обувь (кожаный башмак) и самая древняя винодельня»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
«Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
285 за всё до 6 чел.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь причудливыми карстовыми образованиями и услышите историю образования пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295222 за всё до 6 чел.
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Волшебство за горами: нетуристический маршрут по Армении
Побывать в пещере дедушки Левона, открыть тайную комнату и найти источник в лесу
Начало: У вашего отеля
«Необычный погреб-пещера, скрытый монастырь, вулканическая гора, спрятанный в лесу водопад и термальный источник — как вам такое»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
На двух вершинах: Ара и Арагац
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
На двух вершинах: Ара и Арагац
Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Начало: у вашего отеля
«В ней находится пещера, а в пещере — часовня Цахкеванк с целебным источником со святой водой»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
🚗 На машине
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
«Зарни-Парни — средневековый пещерно-замковый комплекс, построенный в 10–12 веках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25075 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
    читать дальше

    тур занял почти 15 часов. Всё, что было запланировано, увидели и везде побывали в удобном нам темпе и уделив столько внимания каждому объекту, сколько нам хотелось и получив ответы на все наши вопросы. А деревня аистов! Я никак не ожидала, что их может быть так много! Ещё раз - спасибо!

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
    Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
    Экскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид Артур
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
    Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
    читать дальше

    отпуска! И прекрасный формат путешествия - небольшая группа. Как только отправились в путешествие с Аревик и Андроником, сразу и Арарат явился во всей красе!

  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Добрый день! Не привыкли писать отзывы, но прошлогоднюю поездку по Армении, особенно,"Большое путешествие по Армении на целый день" вспоминаем до сих
    читать дальше

    пор. Хотим поблагодарить Акопа за организацию нашего путешествия. Наша семья (3 человека) отдыхала в Армении в августе 2023 года. Очень рады, что решились на индивидуальную экскурсию по этому маршруту. Нас сопровождал гид - Арташ. Отличный водитель, прекрасный и знающий рассказчик, классный фотограф, интеллигентный человек, любящий свою страну. Путешествие - долгое, но благодаря Арташу и его комфортабельному автомобилю, время в дороге пролетело незаметно. Арташ везде сопровождал нас, даже на длиннющей лестнице перед подвесным мостом у пещерного города Хндзореск, куда не каждый гид дойдет, показывал как растут горные травы (чабрец), всегда подсказывал удачные ракурсы для фото и сам профессионально фотографировал. Арташ до позднего вечера занимался нами, хотя на следующий день у него был день рождения. Самое большое богатство Армении - доброжелательные и гостеприимные люди, в чем мы очередной раз убедились, когда наш гид угостил нас целым пакетом сладких спелых персиков. Огромное спасибо Арташу! Впечатления от этой экскурсии со вкусом армянских персиков останутся надолго. С удовольствием вернемся в Армению еще не раз!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
    читать дальше

    а может быть, и не предполагалась подача какой то общей информации в пути об истории Армении, тех местах, где мы проезжали, но мне этого не хватило. может быть, если не рассказ, то фоновую национальную музыку послушать хотя бы часть пути? информация в местах локаций была живой, интересной, маршрут был перестроен с учетом погодных условий, и, возможно, из-за подгонки тайминга под погоду мы не успели зайти в сам монастырь Хор Вирап, но виды, атмосфера места и прекрасный рассказ никуда не делись. Дополнительная наша просьба - остановится на полянке с маками была выполнена, за что мы очень благодарны. В целом поездки с Давидом рекомендую. небольшое уточнение информации в описании экскурсии - канатка 6500 драм (не 5500), + пещера Арени 1000 драм. Пещера Арени очень приятное дополнение к поездке, только чуть-чуть побольше времени и информации.

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
    Прккрасная экскурсия)
    Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
    Давид отличный гид. Очень знающий, очень деликатный, с отличным чувством юмора. Машина комфортабельная, с кондиционером. Водит Давид очень аккуратно 🙏 Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось и я рекомендую Давида👍

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
  2. Завораживающий вид на Арарат
  3. Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
  4. Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
  5. Большое путешествие по Армении на целый день
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Пещеры" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 31 до 420 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 1401 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Пещеры», 1401 ⭐ отзыв, цены от €31. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам