Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по языческой и христианской Армении.

Начнется наша поездка с восхитительной обзорной площадки у арки Чаренца, откуда вашего взору откроется вид на величественный Арарат и Ереван, с высоты птичьего полета. Арка названа в честь армянского поэта, прозаика и переводчика - Егише Чаренца, который не только укарашал мир своими произведениями, но и переводил на армянский язык произведения Пушкина, Маяковского, Горького, Гёте и других. Здесь мы сделаем замечательные фотографии и продолжим наше путешествие.

Мы отправимя в излюбленное место армянских царей - Гарни, для того, чтобы увидеть языческий храм Солнца, построенный в греческом стиле. Храм возведен на треугольном мысе в глубоком ущелье. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».

Наша следующая остановка - храм Святой Гегард XII - XIII в. в., расположенный высоко в горах в ущелье реки Гохт. Не смотря на то, что название храма означает "святое копье", то самое копье, которым пронзили Христа, в нем больше не находится. В настоящий момент копье помещено в музей-сокровищницу Эчмиадзина.

Гегард, несомненно, является шедевром армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В одном из пещерных храмов бьет святой источник. Считается, что вода из него исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.