Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца

Что вас ожидает 🤩

  • Обзорная площадка Арка Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по языческой и христианской Армении.

Начнется наша поездка с восхитительной обзорной площадки у арки Чаренца, откуда вашего взору откроется вид на величественный Арарат и Ереван, с высоты птичьего полета. Арка названа в честь армянского поэта, прозаика и переводчика - Егише Чаренца, который не только укарашал мир своими произведениями, но и переводил на армянский язык произведения Пушкина, Маяковского, Горького, Гёте и других. Здесь мы сделаем замечательные фотографии и продолжим наше путешествие.

Мы отправимя в излюбленное место армянских царей - Гарни, для того, чтобы увидеть языческий храм Солнца, построенный в греческом стиле. Храм возведен на треугольном мысе в глубоком ущелье. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».

Наша следующая остановка - храм Святой Гегард XII - XIII в. в., расположенный высоко в горах в ущелье реки Гохт. Не смотря на то, что название храма означает "святое копье", то самое копье, которым пронзили Христа, в нем больше не находится. В настоящий момент копье помещено в музей-сокровищницу Эчмиадзина.

Гегард, несомненно, является шедевром армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В одном из пещерных храмов бьет святой источник. Считается, что вода из него исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Четверг в 09:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Четверг в 09:45

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
20 янв 2022
Добрый день.
Экскурсия нам очень понравилась, комфортно, информативно и с чувством юмора.

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