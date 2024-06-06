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🚗 На машине 35% скидка Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат «Храм Гарни и монастырь Гегард — мои любимые места с самого детства» 140 € 91 за всё до 3 чел.

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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 144 отзыва Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00 € 26 за человека

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🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 196 отзывов Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана «До христианства: монастырь Гегард» от 196 € 157 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 150 отзывов Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии Начало: Из любой точки Еревана € 115 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю «История и энергетика монастыря Гегард» € 160 за всё до 3 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 500 отзывов Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана «Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... «Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО» € 220 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Гарни и Гегард: духовное наследие Армении Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой Начало: У вашего отеля «Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале» € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля «Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике» от 270 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день Начало: На площади Республики «Монастырь Гегард, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века)» Расписание: ежедневно в 09:00 € 140 за человека

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 4.5 часа 22 отзыва Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53 «Услышите старинные легенды у подножия монастыря Гегард» Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00 30 € 27 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина Начало: У вашей гостиницы «Монастырь Гегард внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 5 часов 489 отзывов Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции Начало: У вашего отеля 165 € 116 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6.5 часов 9 отзывов Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века Начало: В районе площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией Начало: У вашего отеля «Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор» от € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 3 отзыва Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров 300 € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Популярное предложение Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане Начало: В аэропорту или вашем отеле «В пещерном монастыре Гегард услышите о становлении христианства в Армении и попробуете целебную воду» € 185 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов История и монастыри, кухня и шашлыки Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении Путешествие во времени от язычества до христианства Начало: У вашего отеля «Монастырь Гегард: золотой век Армении» € 202 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 12 часов 2 отзыва Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память «Монастырь Гегард — удивительное творение человека» от € 299 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов 120 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле Начало: Адрес вашего проживания «Вы познакомитесь с историей монастыря Гегард, посетите языческий храм Гарни и насладитесь красотой ущелья Симфония камней» Расписание: Каждый день от $ 70 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 188 отзывов Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад «Святой Гегард символизирует копье, которым Римский центурион пронзил Иисуса после распятия, а затем это же копье привезли в Армению и хранили в монастыре Гегард на протяжении 5 веков» Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00 $ 28 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру Начало: Любая точка в городе Ереван «Монастырь Гегард — удивительное творение человека» от € 199 за всё до 10 чел.

🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 10 часов 4 отзыва По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан Начало: Адрес вашего проживания от $ 115 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард Начало: По договоренности Расписание: Каждый день от $ 183 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца Начало: По договоренности «Арка Чаренца с видом на Арарат • Храм Гарни • Монастырь Гегард • Симфония камней» от $ 120 за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард Начало: Адрес вашего проживания от $ 109 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 37 отзывов Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера Начало: у гостиницы в Ереване € 180 за всё до 4 чел.

Групповая 5.5 часов 2 отзыва Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца «Монастырь Гегард является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО» Расписание: Понедельник, Четверг в 09:45 € 30 за человека

Индивидуальная 4 часа Храм Гарни, Монастырь Гегард Начало: Адрес Вашего проживания «Этим копьем пронзили висящего на кресте Иисуса, а затем это же копье привезли в Армению и держали в монастыре Гегард на протяжении 5 веков» Расписание: Каждый день от $ 158 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк Начало: Адрес Вашего проживания «Подарите себе незабываемое знакомство с прекрасными достопримечательностями Армении, включая языческий храм Гарни, монастырь Гегард, высеченный в пещере и озером Севан» Расписание: Каждый день от $ 215 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия Начало: По адресу проживания в Ереване «В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО» Расписание: По договоренности от $ 152 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней Начало: По договоренности с туристом «Посетив великолепный бирюзовый Севан с монастырём копья Севанаванк 9 в, мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н» Расписание: Ежедневно в 09:30 от $ 140 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 от $ 170 за всё до 2 чел.