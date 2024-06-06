1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Храм Гарни и монастырь Гегард — мои любимые места с самого детства»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Следующая точка экскурсии — монастырь Гегард, построенный в 4 веке»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Вы зайдёте в монастырь Гегард и церковь Мариамашен, увидите арку Чаренца и узнаете, что такое «Симфония камней»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«До христианства: монастырь Гегард»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«История и энергетика монастыря Гегард»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
«Монастырь Гегард, высеченный в скале»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Гегард — это достояние Средневековья, которое поразит вас помещениями, высеченными в скале»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«Монастырь Гегард, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века)»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
«Услышите старинные легенды у подножия монастыря Гегард»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
«Монастырь Гегард внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€116 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
11 часов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
«Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €320 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
«В пещерном монастыре Гегард услышите о становлении христианства в Армении и попробуете целебную воду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Путешествие во времени от язычества до христианства
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Гегард: золотой век Армении»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€202 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Монастырь Гегард — удивительное творение человека»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард, Симфония Камней
Погрузитесь в удивительный мир древней Армении, посетив её знаковые места всего за 5 часов на комфортабельном автомобиле
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей монастыря Гегард, посетите языческий храм Гарни и насладитесь красотой ущелья Симфония камней»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, комплекс Каскад
«Святой Гегард символизирует копье, которым Римский центурион пронзил Иисуса после распятия, а затем это же копье привезли в Армению и хранили в монастыре Гегард на протяжении 5 веков»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$28 за человека
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Монастырь Гегард — удивительное творение человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $183 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дорога к «Симфонии камней» - храм Гарни, монастырь Гегард, Арка Чаренца
Начало: По договоренности
«Арка Чаренца с видом на Арарат • Храм Гарни • Монастырь Гегард • Симфония камней»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера
Начало: у гостиницы в Ереване
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Храм Гарни, монастырь Гегард, арка Чаренца
«Монастырь Гегард является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Понедельник, Четверг в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Храм Гарни, Монастырь Гегард
Начало: Адрес Вашего проживания
«Этим копьем пронзили висящего на кресте Иисуса, а затем это же копье привезли в Армению и держали в монастыре Гегард на протяжении 5 веков»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $158 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
«Подарите себе незабываемое знакомство с прекрасными достопримечательностями Армении, включая языческий храм Гарни, монастырь Гегард, высеченный в пещере и озером Севан»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
«В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $152 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
«Посетив великолепный бирюзовый Севан с монастырём копья Севанаванк 9 в, мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н»
Расписание: Ежедневно в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от $140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Начало: По договоренности
«Монастырь Гегард Затем вы отправитесь в монастырь Гегард, который расположен в живописной долине Азат»
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 149$134 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- аанастасия5 июня 2024Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо, Андреасу и Гору за интересный рассказ, общение в течении дня, терпение))) всем рекомендую посетить данную экскурсию. Мы первый раз в Армении и ребята смогли нас влюбить в эту страну.
- ООльга3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
- ННикита3 июня 2024Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
- ААрда2 июня 2024На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
- ААндрей1 июня 2024Очень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые места которые мы проезжали мимо.
- ССемен1 июня 2024Спасибо гиду за хорошую экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гегард»
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