Индивидуальный трансфер Ереван - Батуми с гибкими остановками

Комфортная и живописная дорога до Батуми Наш индивидуальный трансфер позволяет путешествовать в собственном темпе, без групп и фиксированного расписания, что делает поездку между Арменией и Грузией максимально удобной и персонализированной. Во время поездки при необходимости можно делать короткие остановки для отдыха. По маршруту предусмотрены удобные санитарные остановки рядом с кафе, фудкортами и зонами сервиса, где можно перекусить, выпить кофе и немного отдохнуть в дороге. По желанию также можно организовать короткие фотостопы в живописных местах по пути, чтобы насладиться красивыми видами без значительного увеличения времени поездки. Маршрут организован таким образом, чтобы путешествие оставалось комфортным и неутомительным — остановки гибкие, но без лишних задержек. Важная информация:

Возьмите с собой паспорт.