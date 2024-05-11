Наш водитель на комфортабельном и чистом автомобиле встретит вас у отеля или в аэропорту.
По дороге, которая будет проходить по склону горы Арагац, вы посетите Аллею букв армянского алфавита, где сможете сфотографироваться у своей буквы из туфа, остановитесь на кофе-брейк в необычной пекарне и просто насладитесь пейзажами наших просторов. По пути можно будет сделать и другие остановки!
По дороге, которая будет проходить по склону горы Арагац, вы посетите Аллею букв армянского алфавита, где сможете сфотографироваться у своей буквы из туфа, остановитесь на кофе-брейк в необычной пекарне и просто насладитесь пейзажами наших просторов. По пути можно будет сделать и другие остановки!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Наш водитель встретит вас в удобном вам месте, поможет с багажом и заботливо довезёт до Гюмри
- Мы можем убрать все остановки из трансфера, но стоимость в таком случае не изменится
- По запросу предоставим услуги нашего местного гида в Гюмри, который поможет погрузиться в его богатую историю
- Трансфер возможен и в обратную сторону
Опционально посетим:
- Средневековый монастырь Сагмосаванк, возвышающийся над глубоким ущельем
- Редкий езидский храм в езидской общине
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с водителем.
Организационные детали
- На сайте вы платите 22%, остаток — водителю наличными в местной валюте по курсу этого дня
- В стоимость входит поездка на седане класса «стандарт»: Hyundai, Honda, Toyota или аналогичном авто. При желании организуем трансфер на автомобилях класса «люкс»: Mercedes S-Class, Maybach, Lexus и др. Стоимость уточняйте в переписке.
- Трансфер можно заказать и для большего количества гостей на минивэнах или автобусах, детали уточняйте в переписке
- Мы организуем трансфер и между другими городами, пишите
Дополнительные расходы (опционально):
- Перекус в кофейне
- Монастырь Сагмосаванк — 10000 драмов
- Езидский храм — 8000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3033 туристов
Привет! Меня зовут Ашот. 11 летний опыт в сфере туризма и 15 лет путешествий научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбитьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Самвелян
11 мая 2024
Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны!
Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер.
Маршрут необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились
Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер.
Маршрут необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились
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