Ереван - Гюмри: больше чем трансфер

Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Наш водитель на комфортабельном и чистом автомобиле встретит вас у отеля или в аэропорту.

По дороге, которая будет проходить по склону горы Арагац, вы посетите Аллею букв армянского алфавита, где сможете сфотографироваться у своей буквы из туфа, остановитесь на кофе-брейк в необычной пекарне и просто насладитесь пейзажами наших просторов. По пути можно будет сделать и другие остановки!
5
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Наш водитель встретит вас в удобном вам месте, поможет с багажом и заботливо довезёт до Гюмри
  • Мы можем убрать все остановки из трансфера, но стоимость в таком случае не изменится
  • По запросу предоставим услуги нашего местного гида в Гюмри, который поможет погрузиться в его богатую историю
  • Трансфер возможен и в обратную сторону

Опционально посетим:

  • Средневековый монастырь Сагмосаванк, возвышающийся над глубоким ущельем
  • Редкий езидский храм в езидской общине

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с водителем.

Организационные детали

  • На сайте вы платите 22%, остаток — водителю наличными в местной валюте по курсу этого дня
  • В стоимость входит поездка на седане класса «стандарт»: Hyundai, Honda, Toyota или аналогичном авто. При желании организуем трансфер на автомобилях класса «люкс»: Mercedes S-Class, Maybach, Lexus и др. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Трансфер можно заказать и для большего количества гостей на минивэнах или автобусах, детали уточняйте в переписке
  • Мы организуем трансфер и между другими городами, пишите

Дополнительные расходы (опционально):

  • Перекус в кофейне
  • Монастырь Сагмосаванк — 10000 драмов
  • Езидский храм — 8000 драмов

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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11 мая 2024
Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны!
Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер.
Маршрут необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились
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на кофе в необычной пекарне:)
Также рекомендую посетить древний монастырь Сагмосаванк, на утесе глубокого ущелья, а если повезёт то откуда откроется невероятный вид на Арарат.
Мы попросили Ашота для нас еще и организовать экскурсию по Гюмри, он и с этой задачей справился на отлично! Нас встретил прекрасный Ованес и провел нам незабываемую экскурсию по его любимому и родному городу!
Однозначно всем рекомендую!!!
Спасибо этим прекрасным людям за любовь, которой мы теперь пропитаны к чудесной Армении и Гюмри в частности!!

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