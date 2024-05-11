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на кофе в необычной пекарне:)

Также рекомендую посетить древний монастырь Сагмосаванк, на утесе глубокого ущелья, а если повезёт то откуда откроется невероятный вид на Арарат.

Мы попросили Ашота для нас еще и организовать экскурсию по Гюмри, он и с этой задачей справился на отлично! Нас встретил прекрасный Ованес и провел нам незабываемую экскурсию по его любимому и родному городу!

Однозначно всем рекомендую!!!

Спасибо этим прекрасным людям за любовь, которой мы теперь пропитаны к чудесной Армении и Гюмри в частности!!