Этот тур, наполненный красивыми природными пейзажами и достопримечательностями, внесенными в список наследия ЮНЕСКО, является одним из любимых групповых туров наших гостей и туристов.
Описание экскурсииСеверная Армения: Сквозь века от Санаина до Ахталы Санаин Начало истории основанного в 10 веке монастырского комплекса Санаин совпадает с периодом царства Багратидов. Первая церковь Пресвятой Богородицы была построена в 951 году, а главная церковь Св. Всеспасителя —в 966 году. В монастыре 5 церквей, библиотека, колокольня, академия и царская усыпальница. Кстати, здесь находится старейшая академия Армении. Наряду с Ахбатом, Санаин был одним из первых, кто был включен под глобальную охрану ЮНЕСКО. Ахпат Ахпат расположен недалеко от Санаина и представляет собой огромный монастырский комплекс со множеством церквей, религиозных и светских построек. Первая церковь Святого Знамения была построена в 976 году. Самая большая библиотека Армении была основана в Ахпате, где существовал особый способ хранения книг. Их помещали в отверстия, а вино ставили при них в открытом состоянии, чтобы рукописи не испортились с помощью влаги. Ахпат на протяжении веков был важным центром армянской истории, культуры и образования. Ахтала Церковь имени Пресвятой Богородицы монастырского комплекса Ахтала является крупнейшей в регионе среди церквей, носящих имя Святой Богородицы. Этот монастырь с его уникальными фресками, архитектурой и скульптурами был духовным центром для армян и многих других народов на протяжении веков. На территории монастырского комплекса также расположены церковь Св. Григория Просветителя, подземная баня, царский дворец и другие постройки. Из-за обилия меди поселение было названо Ахталой (медная руда), а монастырь получил одноименное название. Ахтала – одно из уникальных историческо-культурных мест, имеющее свой паспорт – древняя надпись на хачкаре, на котором написано, что монастырь основала Мариам, дочь царя Кюрике. Замок Арамянца Замок Арамянца — средневековая крепость, расположенная в живописной долине на севере Армении. Он известен своей уникальной архитектурой и богатой историей, связаной с армянской княжеской династией Арамянц. Важная информация:
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахпат
- Санаин
- Ахтала
- Замок Арамянца
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Крепость Арамянц входной билет - 1000 AMD
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$45 за человека