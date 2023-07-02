Мои заказы

Север Армении – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Север Армении» в Ереване, цены от $80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По горным перевалам в монастырь Ахпат
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Автостанция г. Ванадзор
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Ахпат, Санаин и Одзун: однодневный тур по монастырям
10 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно, начало с 08:00 до 10:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 17 чел.
Экскурсия по монастырям Ахтала, Ахпат и Монастырскому комплексу Санаин
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Этот тур обычно начинается рано утром, но мы можем фиксировать любое удобное для вас время начала.
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
$240 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 июля 2023
    По горным перевалам в монастырь Ахпат
    Эта экскурсия для тех кто любит природу и увлечен творчеством А. С Пушкина. Мы увидели изумительной красоты Дзарогетский и Лорийский
    каньоны, проехали через Пушкинский перевал, по ходу которого Гагик очень интересно рассказал о пребывании в этих местах А. С. Пушкина. Конечным пунктом поездки был монастырский комплекс Ахпат с его удивительной архитектурой и красивыми видами, открывающейся здесь природы. Отдельное спасибо Гагику за вкуснейшее кофе с гатой и абрикосами и за кулоны на память о поездке

  • K
    Kerelena
    12 июня 2023
    По горным перевалам в монастырь Ахпат
    Это была незабываемая и яркая поездка. И все потому, что Гагик - знающий, глубоко чувствующий и пропускающий через себя историю
    родной земли профессионал, от души делящийся своими знаниями, и еще невероятно гостеприимный человек. У нас было такое ощущение, что мы встретились с давним знакомым. БлагоДарим Гагика за этот прекрасный день, за интереснейшую экскурсию и очень советуем всем побывать в этом красивом уголке Армении.

  • Е
    Елена
    12 июня 2023
    По горным перевалам в монастырь Ахпат
  • K
    Kirchegi
    26 мая 2023
    По горным перевалам в монастырь Ахпат
    Прекрасные ландшафты Лорийской области, колоритный монастырский комплекс Ахпат надолго останутся в нашей памяти. Благодарим гида и водителя за прекрасную экскурсию!
  • v
    valeriy_
    28 марта 2019
    По горным перевалам в монастырь Ахпат
    Огромное спасибо Гагику и его помощнику водителю за комфортную, интересную и познавательную экскурсию!
    Я хоть и не увлекаюсь творчеством А.
    С. Пушкина, но Гагик так вдохновенно рассказывал о пребывании поэта в этих местах, что мне захотелось прочесть книгу "Путешествие в Арзрум".
    Во время поездки гид показал нам невероятной красоты Дзорагатский и Лорийский каньоны с завораживающими видами на горы и долину реки, где мы делали остановку, чтобы пофотографировать и полюбоваться всем этим. Там Гагик угостил нас вкусным сваренным кофе из термоса и сладостями; А позже мы посетили прекрасный древний монастырский комплекс Ахпат.
    Всю дорогу Гагик рассказывал о стране и ее народе, истории и культуре.
    За все время пребывания в Армении этот день оказался самым солнечным, ярким и незабываемым.
    Чтобы лучше узнать Армению,ее историю и природу то несомненно стоит побывать на этой экскурсии.

