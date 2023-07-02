Индивидуальная
до 5 чел.
По горным перевалам в монастырь Ахпат
Начало: Автостанция г. Ванадзор
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Ахпат, Санаин и Одзун: однодневный тур по монастырям
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно, начало с 08:00 до 10:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по монастырям Ахтала, Ахпат и Монастырскому комплексу Санаин
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Этот тур обычно начинается рано утром, но мы можем фиксировать любое удобное для вас время начала.
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
$240 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 июля 2023Эта экскурсия для тех кто любит природу и увлечен творчеством А. С Пушкина. Мы увидели изумительной красоты Дзарогетский и Лорийский
- KKerelena12 июня 2023Это была незабываемая и яркая поездка. И все потому, что Гагик - знающий, глубоко чувствующий и пропускающий через себя историю
- KKirchegi26 мая 2023Прекрасные ландшафты Лорийской области, колоритный монастырский комплекс Ахпат надолго останутся в нашей памяти. Благодарим гида и водителя за прекрасную экскурсию!
- vvaleriy_28 марта 2019Огромное спасибо Гагику и его помощнику водителю за комфортную, интересную и познавательную экскурсию!
- VValeriy_28 марта 2019Огромное спасибо Гагику и его помощнику водителю за комфортную, интересную и познавательную экскурсию!
