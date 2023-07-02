Индивидуальная до 5 чел.

Экскурсия по монастырям Ахтала, Ахпат и Монастырскому комплексу Санаин Начало: Место проживания туриста

Расписание: Этот тур обычно начинается рано утром, но мы можем фиксировать любое удобное для вас время начала.