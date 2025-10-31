Кофейные истории Еревана предлагают уникальную возможность познакомиться с культурой кофе в Армении.
Туристы смогут попробовать кофе, сваренный в джезве на песке, насладиться эспрессо и капучино в лучших заведениях города.
Прогулка проходит по знаковым местам, включая площадь Республики и Каскад, с рассказами о городе и его истории. Это идеальный способ провести время в Ереване, сочетая дегустацию напитков с культурным обогащением
Туристы смогут попробовать кофе, сваренный в джезве на песке, насладиться эспрессо и капучино в лучших заведениях города.
Прогулка проходит по знаковым местам, включая площадь Республики и Каскад, с рассказами о городе и его истории. Это идеальный способ провести время в Ереване, сочетая дегустацию напитков с культурным обогащением
5 причин купить эту экскурсию
- ☕ Дегустация традиционного армянского кофе
- 🏛 Посещение знаковых мест Еревана
- 📚 Интересные истории о городе и кофе
- 🌄 Панорамные виды с Каскада
- 🍹 Необычные кофейные коктейли
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Каскад
- Район Конд
- Мэрия
Описание экскурсии
Вы попробуете:
- Кофе в атмосферных местах: от уютного дворика до модного заведения на крыше
- Настоящий армянский напиток, сваренный в джезве на песке
- Пожалуй, лучшие в городе эспрессо, капучино и освежающий айс-кофе
- Необычные кофейные коктейли — как безалкогольные, так и с градусом
- Самый недорогой кофе в Ереване — бюджетный, но с характером
- Чай — если захочется сменить вкус или заглянуть в уютную чайную
На прогулке вы также:
- Увидите сердце Еревана — площадь Республики и её фонтаны
- Пройдёте по лестницам Каскада с панорамными видами на город и Арарат
- Исследуете старейший район Конд с его атмосферными улочками
- Посмотрите на мэрию, старинные храмы и колоритные дворики
- Узнаете, когда кофе появился в Армении и как стал популярен
- Услышите об истории страны, её столицы и интересных местах, которые мы будем проходить
Организационные детали
Кофе, чай и десерты оплачиваются дополнительно — от 500 до 4000 драмов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 657 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 окт 2025
Приятное ожидание экскурсии с манящим названием "Кофейные истории Еревана".
Мы связались с гидом накануне. История
Еревана через историю кофе, они пронизывают и взаимодополняют друг друг. Нестандартная экскурсия с обоятельным, эрудированным рассказчиком. Интересные локации и остановки, чтобы попить ароматный качественный кофе!!!
Обязательно рекомендую, тем кто хочет интересную экскурсию за 3 часов…
Мы связались с гидом накануне. История
Еревана через историю кофе, они пронизывают и взаимодополняют друг друг. Нестандартная экскурсия с обоятельным, эрудированным рассказчиком. Интересные локации и остановки, чтобы попить ароматный качественный кофе!!!
Обязательно рекомендую, тем кто хочет интересную экскурсию за 3 часов…
W
Wadim
23 окт 2025
Рекомендуем замечательную экскурсию, где вы узнаете много интересного об историческом прошлом Еревана и про кофе!
С
Сергей
5 окт 2025
Все понравилось
Ж
Женя
30 сен 2025
Провели отличный вечер вместе с Павлом. Павел интересно и структуризировано рассказывает, обладает отличным багажом знаний не только по кофе, но и по истории, археологии и многим другим темам. Очень приятно видеть когда настоящий ученый может популяризировать и рассказывать «веселые байки».
К тому же Павел проявил большую гибкость и 2 раза менял маршрут чтобы подстроиться под наши нужды. Рекомендую!
К тому же Павел проявил большую гибкость и 2 раза менял маршрут чтобы подстроиться под наши нужды. Рекомендую!
Т
Татьяна
29 сен 2025
Прекрасная прогулка для тех, кто уже был в Ереване, мы выпили самый вкусный кофе и послушали истории обо всем
А
Алёна
10 июл 2025
Экскурсия кофейные истории по Еревану — это было нечто! Планировалась как обычная прогулка, а в итоге получился целый вечер приключений, разговоров и душевных посиделок. Гуляли дольше, чем планировали, просто не
А
Александр
10 июл 2025
Я обычно скептически отношусь к экскурсиям, но это совершенно другой случай.
Мы ходили на экскурсию 3 июля про кофейные истории Еревана. Была очень живая беседа, обсуждали всё: историю, археологию, архитектуру и
Мы ходили на экскурсию 3 июля про кофейные истории Еревана. Была очень живая беседа, обсуждали всё: историю, археологию, архитектуру и
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
24%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Завтра в 19:00
16 ноя в 11:00
€57
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
от €195 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
14 ноя в 00:00
от €135
€179 за всё до 50 чел.