Кофейные истории Еревана

Погрузитесь в мир армянского кофе, посетив уникальные кофейни и чайные Еревана. Узнайте секреты приготовления и насладитесь видами города
Кофейные истории Еревана предлагают уникальную возможность познакомиться с культурой кофе в Армении.

Туристы смогут попробовать кофе, сваренный в джезве на песке, насладиться эспрессо и капучино в лучших заведениях города.

Прогулка проходит по знаковым местам, включая площадь Республики и Каскад, с рассказами о городе и его истории. Это идеальный способ провести время в Ереване, сочетая дегустацию напитков с культурным обогащением
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Дегустация традиционного армянского кофе
  • 🏛 Посещение знаковых мест Еревана
  • 📚 Интересные истории о городе и кофе
  • 🌄 Панорамные виды с Каскада
  • 🍹 Необычные кофейные коктейли
Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Каскад
  • Район Конд
  • Мэрия

Описание экскурсии

Вы попробуете:

  • Кофе в атмосферных местах: от уютного дворика до модного заведения на крыше
  • Настоящий армянский напиток, сваренный в джезве на песке
  • Пожалуй, лучшие в городе эспрессо, капучино и освежающий айс-кофе
  • Необычные кофейные коктейли — как безалкогольные, так и с градусом
  • Самый недорогой кофе в Ереване — бюджетный, но с характером
  • Чай — если захочется сменить вкус или заглянуть в уютную чайную

На прогулке вы также:

  • Увидите сердце Еревана — площадь Республики и её фонтаны
  • Пройдёте по лестницам Каскада с панорамными видами на город и Арарат
  • Исследуете старейший район Конд с его атмосферными улочками
  • Посмотрите на мэрию, старинные храмы и колоритные дворики
  • Узнаете, когда кофе появился в Армении и как стал популярен
  • Услышите об истории страны, её столицы и интересных местах, которые мы будем проходить

Организационные детали

Кофе, чай и десерты оплачиваются дополнительно — от 500 до 4000 драмов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 657 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
читать дальше

мифов». Долгое время проводил экскурсии наряду с научной работой. Мы объединились с Иваном и Павлом — и теперь мы группа археологов, историков и реконструкторов. Проводим экскурсии, мастер-классы и научно-популярные лекции. Обратившись к нам, вы получаете не просто экскурсии и мероприятия, а высококлассную информацию, отличную организацию и возможность общения не просто с гидами, а со специалистами — историками и археологами.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
31 окт 2025
Приятное ожидание экскурсии с манящим названием "Кофейные истории Еревана".
Мы связались с гидом накануне. История
Еревана через историю кофе, они пронизывают и взаимодополняют друг друг. Нестандартная экскурсия с обоятельным, эрудированным рассказчиком. Интересные локации и остановки, чтобы попить ароматный качественный кофе!!!
Обязательно рекомендую, тем кто хочет интересную экскурсию за 3 часов…
W
Wadim
23 окт 2025
Рекомендуем замечательную экскурсию, где вы узнаете много интересного об историческом прошлом Еревана и про кофе!
С
Сергей
5 окт 2025
Все понравилось
Ж
Женя
30 сен 2025
Провели отличный вечер вместе с Павлом. Павел интересно и структуризировано рассказывает, обладает отличным багажом знаний не только по кофе, но и по истории, археологии и многим другим темам. Очень приятно видеть когда настоящий ученый может популяризировать и рассказывать «веселые байки».
К тому же Павел проявил большую гибкость и 2 раза менял маршрут чтобы подстроиться под наши нужды. Рекомендую!
Т
Татьяна
29 сен 2025
Прекрасная прогулка для тех, кто уже был в Ереване, мы выпили самый вкусный кофе и послушали истории обо всем
А
Алёна
10 июл 2025
Экскурсия кофейные истории по Еревану — это было нечто! Планировалась как обычная прогулка, а в итоге получился целый вечер приключений, разговоров и душевных посиделок. Гуляли дольше, чем планировали, просто не
читать дальше

хотелось расходиться! Атмосфера — супер, гид Павел — словно старый добрый друг, а сам Ереван — как на ладони и с изюминкой. Спасибо за такой классный вечер, всё было на одном дыхании!

А
Александр
10 июл 2025
Я обычно скептически отношусь к экскурсиям, но это совершенно другой случай.

Мы ходили на экскурсию 3 июля про кофейные истории Еревана. Была очень живая беседа, обсуждали всё: историю, археологию, архитектуру и
читать дальше

многое другое!

Побывали в очень интересных и атмосферных местах, которые бы мы сами точно не смогли найти.

День выдался потрясающим, спасибо большое! Я уже рассказал всем своим друзьям, что как только они приедут в Ереван в гости, то смело обращались к Вам.

