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Величественный Ереван

5
8 отзывов
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Обзорная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям Еревана на комфортабельном автомобиле: Цицернакаберд, Каскад, площадь Республики, парк 🌳 Победы и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $65 за экскурсию

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Величественный Ереван
Величественный Ереван

Что вы увидите

  • Мемориал Геноцида Цицернакаберд
  • Парк Победы
  • Монумент Каскад
  • Площадь Республики
Мемориальный монумент Цицернакаберд

Мемориал построен в память о жертвах геноцида 1915 года. На огромной территории находятся:

  • музей геноцида;
  • вечный огонь;
  • сад с деревьями, посаженными руководителями разных стран;
  • спортивно-развлекательный комплекс и рестораны.
Парк Победы

Парк был создан во времена СССР и имеет на своей территории:

  • большую статую Матери-Армении;
  • вечный огонь;
  • военную технику времен Второй мировой войны;
  • большой парк 🌳 с аттракционами.
Монумент «Каскад»
Также был создан в советское время. После парка Победы можно пешком по внешней лестнице или на эскалаторе внутри строения спуститься вниз к Опере. Внизу также находится парк со множеством современных и необычных скульптур.
Площадь Республики

Площадь Республики считается одной из красивейших в мире. По её периметру можно увидеть:

  • дом Правительства;
  • музей;
  • банк;
  • отель «Марриотт»;
  • главпочтамт;
  • министерства.
  • Но, самой главной достопримечательностью 🏛️ площади являются поющие фонтаны, которые включают после наступления темноты. Недалеко от площади также расположен известный рынок «Вернисаж».

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Величественный Ереван
Величественный Ереван
Величественный Ереван
Величественный Ереван

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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8 отзывов оставили туристы

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