Мемориал построен в память о жертвах геноцида 1915 года. На огромной территории находятся:
музей геноцида;
вечный огонь;
сад с деревьями, посаженными руководителями разных стран;
спортивно-развлекательный комплекс и рестораны.
Парк Победы
Парк был создан во времена СССР и имеет на своей территории:
большую статую Матери-Армении;
вечный огонь;
военную технику времен Второй мировой войны;
большой парк 🌳 с аттракционами.
Монумент «Каскад»
Также был создан в советское время. После парка Победы можно пешком по внешней лестнице или на эскалаторе внутри строения спуститься вниз к Опере. Внизу также находится парк со множеством современных и необычных скульптур.
Площадь Республики
Площадь Республики считается одной из красивейших в мире. По её периметру можно увидеть:
дом Правительства;
музей;
банк;
отель «Марриотт»;
главпочтамт;
министерства.
Но, самой главной достопримечательностью 🏛️ площади являются поющие фонтаны, которые включают после наступления темноты. Недалеко от площади также расположен известный рынок «Вернисаж».
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.