Мемориальный монумент Цицернакаберд

Мемориал построен в память о жертвах геноцида 1915 года. На огромной территории находятся:

музей геноцида;

вечный огонь;

сад с деревьями, посаженными руководителями разных стран;

спортивно-развлекательный комплекс и рестораны.

Парк Победы

Парк был создан во времена СССР и имеет на своей территории:

большую статую Матери-Армении;

вечный огонь;

военную технику времен Второй мировой войны;

большой парк 🌳 с аттракционами.

Монумент «Каскад»

Также был создан в советское время. После парка Победы можно пешком по внешней лестнице или на эскалаторе внутри строения спуститься вниз к Опере. Внизу также находится парк со множеством современных и необычных скульптур.

Площадь Республики

Площадь Республики считается одной из красивейших в мире. По её периметру можно увидеть:

дом Правительства;

музей;

банк;

отель «Марриотт»;

главпочтамт;

министерства.

Но, самой главной достопримечательностью 🏛️ площади являются поющие фонтаны, которые включают после наступления темноты. Недалеко от площади также расположен известный рынок «Вернисаж».

Организационные детали: