Ереван – город, где процветает современное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое. Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители.
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Что вас ожидает:
- Коньячный завод «Ной»
- Коньячный завод «Арарат»
- Каскад
- Театр с историей
- Площадь Свободы
- Лебединое озеро
- Северный проспект
- Улица Абовяна
- Дворик «Далан»
- Площадь Республики
- Квартал Конд (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ереван — это город, где переплетаются древние традиции и современная жизнь. За время экскурсии вы узнаете историю и легенды o городе.
Что вас ждетНачнем экскурсию с дегустации коньяка. «Ной» — старейший ереванский завод по производству армянского коньяка. Дегустация портвейна 1944 года проводится прямо в подвале Шустовской эпохи, где в воздухе витает доля ангелов. Завод основан на месте бывшей крепости Эривань. Вы сможете увидеть старую стену крепости и подземный туннель.
Каскад — то место, где надо побывать, добраться до самой вершины и посидеть там, смотря с высоты на весь город Ереван. Он прекрасен в любой сезон, любое время дня и ночи. Побываем в Театре с историей — монументальном здании, около которого хочется остановиться и рассматривать колонны, маски на карнизах, оформление окон. Это одна из основных достопримечательностей Еревана. Площадь перед зданием театра оперы и балета в народе получила название площадь Свободы. Далее наш путь лежит к красивому Лебединому озеру. В жаркий день прохлада от озера бодрит. Здесь можно приятно отдохнуть и получить удовольствие от созерцания красоты.
Пройдемся по Северному проспекту — променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект оценят те, кто любит радостную суету. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников. Улицу Абовяна по праву называют лицом армянской столицы. Здесь таится истинный дух Еревана, ведь всего одна улица, подобно волшебному мостику, соединяет две эпохи. Расскажем вам, о чем говорят здания малого центра Еревана — сокровища улицы Абовяна, на которой жили ереванские богачи и знаменитости.
Заглянем в добрый Дворик «Далан» — уникальное место, где можно прикоснуться к армянской культуре и народным промыслам и где можно выпить чашечку ароматного кофе. Дойдем до площади Республики, которая хороша как в дневное, так и в вечернее время. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Вечером она превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.
По желанию возможно посещение старинного квартала Конд. Пусть вас не смущает трущобный вид и хаотичная застройка — здесь совершенно безопасно. Жители ценят Конд за тишину, спокойствие и почти деревенского атмосферу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация тура
- Услуги профессионального гида
- Транспорт/топливо
- Что не входит
- Дегустация коньяка (от 5000 драм до 15000 драм)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Оплата в драмах при встрече. Возможен также перевод с карты на карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kseniia
19 янв 2023
А
Алекс
28 ноя 2022
Невероятная поездка!! до сих пор мурашки от увиденного, спасибо профессионализму гидов!
М
Мадина
3 окт 2022
М
М+С
11 янв 2022
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам о Ладе, ее семье и коллегах. Все гиды были просто великолепны. Провели с ними четыре дня, все экскурсии были организованы и проведены без накладок, машины чистые, водители умелые. Посетили дом Лады, встретили там таких же туристов, тоже довольных сервисом. Благодаря работе Лады и ее коллег, от посещения Армении остались самые приятные впечатления. Скоро вернемся.
Д
Денис
10 янв 2022
Шесть дней с Ладой и ее командой незабываемы. Посмотрели все, что хотели и еще чуть-чуть. От Еревана на юго-воток до Татева, потом северо-восток до Севана и северо-запад до Гюмри. И на закуску – Ереван! Гора Арарат величественна и великолепна! Храмы бесподобны! Отдельно рекомендую гида Авета – историк по образованию, прекрасный рассказчик с приятным чувством юмора. А главное – не грузит! Водитель Давид отзывчив и всегда готов помочь. В общем было не только интересно и познавательно, но еще и комфортно. Очень рекомендую!
L
Liliya
16 авг 2021
Душевные люди в душевной стране!!! Очень рада, что судьба свела нас с этой гостеприимной семьей. Мы с мужем предпочитаем индивидуальные экскурсии, но согласившись на групповой тур с Ладой, ни разу не пожалели.
Столько любви и тепла — когда Лада рассказывает о родной стране — просто восхищает. Поверьте мы опытные путешественники по всему миру и нам есть с чем сравнивать.
А гостеприимство, вкусный ужин и все тонкости армянской кухни, с которыми мы познакомились в конце дня — просто высший класс!!!
Лада, храни Господь вашу семью и побольше вам здоровья, счастья и процветания!!!
Мы порой судим по целой стране только по одному человеку. Мы первый раз были в Арменни и я точно могу сказать — Мы любим Армению!!!!
Столько любви и тепла — когда Лада рассказывает о родной стране — просто восхищает. Поверьте мы опытные путешественники по всему миру и нам есть с чем сравнивать.
А гостеприимство, вкусный ужин и все тонкости армянской кухни, с которыми мы познакомились в конце дня — просто высший класс!!!
Лада, храни Господь вашу семью и побольше вам здоровья, счастья и процветания!!!
Мы порой судим по целой стране только по одному человеку. Мы первый раз были в Арменни и я точно могу сказать — Мы любим Армению!!!!
В
Валентина
11 авг 2021
Неделя, проведена в Армении в компании с замечательный гидом Ладой и её мужем, останется в сердце навсегда. Больше всего порадовало армянское гостеприимство, доброта, любовь к истории Армении. Удивительная страна, удивительные люди! Так много узнали об истории страны из уст нашего гида. Замечательный ужин в загородном доме Лады выше всех похвал. Лада, большое спасибо Вам, вашему мужу, сыну за доброту, заботу, гостеприимство, за искреннось. Мы знаем, что у нас есть добрые друзья Армении, которые всегда готовы сделать путешествие незабываемым.
Н
Наталья
6 июля 2021
Совсем недавно мы с нашей школой путешествовали по Кавказу,где гостеприимность-это очень древняя традиция!! Но такого изобилия, душевности, приветливости, выдумки,семейного трудолюбия, детского восторга от собственноручного неуклюжего выпекания лепешек в печи, от нежных слез после тоста о любви, от принесенной забытой девушкой кепки за тридевять земель, как в доме у Лады-Джан, я мы все до сих пор вспоминаем с полным восторгом!!!! Благодарю, такое остается всегда теплом в самом сердце!!!!
Д
Дмитрий
4 июня 2021
Всем советую! Лада — великолепный гид, очень дружелюбная, а уж еда в загородном доме после горной дороги, от которой дух захватывает — вообще выше всяких похвал.
Н
Надежда
11 ноя 2020
Прекрасная и удивительная семья Лады так тепло приняла нас в своем светлом и уютном доме! Лада — потрясающая женщина, Ваш отдых будет обязательно успешен и интересен, благодаря отличным маршрутам, нетуристическим местам, необыкновенному радушию!
Обращайтесь к Ладе, Вы меня поблагодарите за этот совет!
Обращайтесь к Ладе, Вы меня поблагодарите за этот совет!
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