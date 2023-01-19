Ереван — это город, где переплетаются древние традиции и современная жизнь. За время экскурсии вы узнаете историю и легенды o городе.

Что вас ждетНачнем экскурсию с дегустации коньяка. «Ной» — старейший ереванский завод по производству армянского коньяка. Дегустация портвейна 1944 года проводится прямо в подвале Шустовской эпохи, где в воздухе витает доля ангелов. Завод основан на месте бывшей крепости Эривань. Вы сможете увидеть старую стену крепости и подземный туннель.

Каскад — то место, где надо побывать, добраться до самой вершины и посидеть там, смотря с высоты на весь город Ереван. Он прекрасен в любой сезон, любое время дня и ночи. Побываем в Театре с историей — монументальном здании, около которого хочется остановиться и рассматривать колонны, маски на карнизах, оформление окон. Это одна из основных достопримечательностей Еревана. Площадь перед зданием театра оперы и балета в народе получила название площадь Свободы. Далее наш путь лежит к красивому Лебединому озеру. В жаркий день прохлада от озера бодрит. Здесь можно приятно отдохнуть и получить удовольствие от созерцания красоты.

Пройдемся по Северному проспекту — променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект оценят те, кто любит радостную суету. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников. Улицу Абовяна по праву называют лицом армянской столицы. Здесь таится истинный дух Еревана, ведь всего одна улица, подобно волшебному мостику, соединяет две эпохи. Расскажем вам, о чем говорят здания малого центра Еревана — сокровища улицы Абовяна, на которой жили ереванские богачи и знаменитости.

Заглянем в добрый Дворик «Далан» — уникальное место, где можно прикоснуться к армянской культуре и народным промыслам и где можно выпить чашечку ароматного кофе. Дойдем до площади Республики, которая хороша как в дневное, так и в вечернее время. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Вечером она превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.

По желанию возможно посещение старинного квартала Конд. Пусть вас не смущает трущобный вид и хаотичная застройка — здесь совершенно безопасно. Жители ценят Конд за тишину, спокойствие и почти деревенского атмосферу.