Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану

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10 отзывов
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Ереван – город, где процветает современное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое. Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители.
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
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Что вас ожидает:

  • Коньячный завод «Ной»
  • Коньячный завод «Арарат»
  • Каскад
  • Театр с историей
  • Площадь Свободы
  • Лебединое озеро
  • Северный проспект
  • Улица Абовяна
  • Дворик «Далан»
  • Площадь Республики
  • Квартал Конд (по желанию)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ереван — это город, где переплетаются древние традиции и современная жизнь. За время экскурсии вы узнаете историю и легенды o городе.
Что вас ждетНачнем экскурсию с дегустации коньяка. «Ной» — старейший ереванский завод по производству армянского коньяка. Дегустация портвейна 1944 года проводится прямо в подвале Шустовской эпохи, где в воздухе витает доля ангелов. Завод основан на месте бывшей крепости Эривань. Вы сможете увидеть старую стену крепости и подземный туннель.
Каскад — то место, где надо побывать, добраться до самой вершины и посидеть там, смотря с высоты на весь город Ереван. Он прекрасен в любой сезон, любое время дня и ночи. Побываем в Театре с историей — монументальном здании, около которого хочется остановиться и рассматривать колонны, маски на карнизах, оформление окон. Это одна из основных достопримечательностей Еревана. Площадь перед зданием театра оперы и балета в народе получила название площадь Свободы. Далее наш путь лежит к красивому Лебединому озеру. В жаркий день прохлада от озера бодрит. Здесь можно приятно отдохнуть и получить удовольствие от созерцания красоты.
Пройдемся по Северному проспекту — променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект оценят те, кто любит радостную суету. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников. Улицу Абовяна по праву называют лицом армянской столицы. Здесь таится истинный дух Еревана, ведь всего одна улица, подобно волшебному мостику, соединяет две эпохи. Расскажем вам, о чем говорят здания малого центра Еревана — сокровища улицы Абовяна, на которой жили ереванские богачи и знаменитости.
Заглянем в добрый Дворик «Далан» — уникальное место, где можно прикоснуться к армянской культуре и народным промыслам и где можно выпить чашечку ароматного кофе. Дойдем до площади Республики, которая хороша как в дневное, так и в вечернее время. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Вечером она превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.
По желанию возможно посещение старинного квартала Конд. Пусть вас не смущает трущобный вид и хаотичная застройка — здесь совершенно безопасно. Жители ценят Конд за тишину, спокойствие и почти деревенского атмосферу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация тура
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт/топливо
Что не входит
  • Дегустация коньяка (от 5000 драм до 15000 драм)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Оплата в драмах при встрече. Возможен также перевод с карты на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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2
1
K
19 янв 2023
А
28 ноя 2022
Невероятная поездка!! до сих пор мурашки от увиденного, спасибо профессионализму гидов!
М
3 окт 2022
М
11 янв 2022
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам о Ладе, ее семье и коллегах. Все гиды были просто великолепны. Провели с ними четыре дня, все экскурсии были организованы и проведены без накладок, машины чистые, водители умелые. Посетили дом Лады, встретили там таких же туристов, тоже довольных сервисом. Благодаря работе Лады и ее коллег, от посещения Армении остались самые приятные впечатления. Скоро вернемся.
Д
10 янв 2022
Шесть дней с Ладой и ее командой незабываемы. Посмотрели все, что хотели и еще чуть-чуть. От Еревана на юго-воток до Татева, потом северо-восток до Севана и северо-запад до Гюмри. И на закуску – Ереван! Гора Арарат величественна и великолепна! Храмы бесподобны! Отдельно рекомендую гида Авета – историк по образованию, прекрасный рассказчик с приятным чувством юмора. А главное – не грузит! Водитель Давид отзывчив и всегда готов помочь. В общем было не только интересно и познавательно, но еще и комфортно. Очень рекомендую!
L
16 авг 2021
Душевные люди в душевной стране!!! Очень рада, что судьба свела нас с этой гостеприимной семьей. Мы с мужем предпочитаем индивидуальные экскурсии, но согласившись на групповой тур с Ладой, ни разу не пожалели.

Столько любви и тепла — когда Лада рассказывает о родной стране — просто восхищает. Поверьте мы опытные путешественники по всему миру и нам есть с чем сравнивать.

А гостеприимство, вкусный ужин и все тонкости армянской кухни, с которыми мы познакомились в конце дня — просто высший класс!!!

Лада, храни Господь вашу семью и побольше вам здоровья, счастья и процветания!!!

Мы порой судим по целой стране только по одному человеку. Мы первый раз были в Арменни и я точно могу сказать — Мы любим Армению!!!!
В
11 авг 2021
Неделя, проведена в Армении в компании с замечательный гидом Ладой и её мужем, останется в сердце навсегда. Больше всего порадовало армянское гостеприимство, доброта, любовь к истории Армении. Удивительная страна, удивительные люди! Так много узнали об истории страны из уст нашего гида. Замечательный ужин в загородном доме Лады выше всех похвал. Лада, большое спасибо Вам, вашему мужу, сыну за доброту, заботу, гостеприимство, за искреннось. Мы знаем, что у нас есть добрые друзья Армении, которые всегда готовы сделать путешествие незабываемым.
Н
6 июля 2021
Совсем недавно мы с нашей школой путешествовали по Кавказу,где гостеприимность-это очень древняя традиция!! Но такого изобилия, душевности, приветливости, выдумки,семейного трудолюбия, детского восторга от собственноручного неуклюжего выпекания лепешек в печи, от нежных слез после тоста о любви, от принесенной забытой девушкой кепки за тридевять земель, как в доме у Лады-Джан, я мы все до сих пор вспоминаем с полным восторгом!!!! Благодарю, такое остается всегда теплом в самом сердце!!!!
Д
4 июня 2021
Всем советую! Лада — великолепный гид, очень дружелюбная, а уж еда в загородном доме после горной дороги, от которой дух захватывает — вообще выше всяких похвал.
Н
11 ноя 2020
Прекрасная и удивительная семья Лады так тепло приняла нас в своем светлом и уютном доме! Лада — потрясающая женщина, Ваш отдых будет обязательно успешен и интересен, благодаря отличным маршрутам, нетуристическим местам, необыкновенному радушию!
Обращайтесь к Ладе, Вы меня поблагодарите за этот совет!

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