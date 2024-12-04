Вы познакомитесь со знаковыми местами Армении: увидите старинный храм, зайдёте в пещерный монастырь и побываете на Севане.
Трансфер не предполагает экскурсионного сопровождения, но с вами будет знающий водитель, с которым можно обсудить историю, культуру и современную жизнь страны. Мы снизили стоимость до минимума, но сохранили уровень сервиса для вашего комфорта.
Трансфер не предполагает экскурсионного сопровождения, но с вами будет знающий водитель, с которым можно обсудить историю, культуру и современную жизнь страны. Мы снизили стоимость до минимума, но сохранили уровень сервиса для вашего комфорта.
Описание трансфер
- Языческий храм Гарни. Вы посетите единственный на постсоветском пространстве языческий храм
- Симфония камней. Полюбуетесь чудом природы, которое включено в список объектов ЮНЕСКО
- Монастырь Гегард. Побываете в одном из самых известных мест Армении и рассмотрите уникальную архитектуру
- Озеро Севан. Насладитесь видами Севана — жемчужины страны. А также остановитесь на обед в кафе на берегу
В каждой локации у вас будет 20–30 минут.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum, Toyota Alphard, Honda Odyssey, Toyota Camry, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек)
- Отдельно оплачиваются билеты и обед — по желанию
- Мы заберём вас из отеля в малом центре города, трансфер из других районов оплачивается дополнительно
- По запросу поездку можно провести для компании до 50 человек — подробности уточняйте в переписке
- Для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в малом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 6358 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
4 дек 2024
Спасибо большое за комфортный трансфер, и невероятного внимательного и профессионального водителя, а также душевного и интересного собеседника Армана ❤️❤️ отдельное спасибо организатору Гургену ❤️❤️
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