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Вы познакомитесь со знаковыми местами Армении: увидите старинный храм, зайдёте в пещерный монастырь и побываете на Севане.



Трансфер не предполагает экскурсионного сопровождения, но с вами будет знающий водитель, с которым можно обсудить историю, культуру и современную жизнь страны. Мы снизили стоимость до минимума, но сохранили уровень сервиса для вашего комфорта.