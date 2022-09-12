ежедневно в 18:00

Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем

Гарантированный способ влюбиться в город в хорошей компании и увидеть самое-самое

5
4 отзыва
Никто так не расскажет о прекрасном Ереване, как человек, который сам без ума от него. Наши гиды не только хорошо эрудированы, но и по-настоящему любят город.

Вы пройдете по самым знаковым достопримечательностям столицы, увидите музей под открытым небом, аутентичные ереванские дворики, а еще посмотрите на город глазами местных — и начнете им гордиться.
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
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Описание

Что вас ожидает

Город души

С видом на библейскую гору Арарат раскинулся древний и вечно юный Ереван. Народ Армении с любовью и верой в будущее построил этот солнечный город. Мы будем гулять, знакомиться с прошлым, с его замечательными людьми, древними и новыми памятниками, национальной культурой и искусством. Наши гиды — преподаватели и кандидаты наук — расскажут о городе так, чтобы вы до глубины души влюбились в эти места.

Маршрут прогулки

Гуляя пешком по центру, мы охватим знаменитые исторические и культурные достопримечательности города:

  • Большой Каскад Еревана — фундаментальный музей-каскад под открытым небом с большим количеством скульптур от именитых творцов со всех уголков мира.
  • Театр оперы и балета — здесь три разных архитектурных течения переплетаются вместе, настоящий шедевр армянской архитектуры.
  • Площадь Свободы — здесь стоят памятники двум великим сыновьям армянского народа: писателям Туманяну и Спендиаряну.
  • Лебединое озеро — до 60-х годов в этом месте жила богема города, а теперь здесь находится озеро, узнаем, как так вышло.
  • Старые дворики Еревана — зайдем в гости и посмотрим, как протекала жизнь в Ереване 200 лет назад.
    И это только начало!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея «Каскад»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
А
12 сен 2022
Прекрасный гид Элена. Провела очень интересную экскурсию по Еревану. Город и страна после такого рассказа очень заинтересовали и понравились.
O
4 сен 2022
Отличная экскурсия. Душевная и гостеприимная Роза показала и рассказала многие изюминки города
Даже сделала прекрасные фотографии
Познавательно, тепло и очень увлекательно
В
30 авг 2022
Экскурсию для нас проводил Николай и она действительно оказалась душевной, с массой исторических фактов и интересных деталей. Время пролетело незаметно. К посещению рекомендую!
Ю
30 авг 2022
Экскурсия с Николаем нам очень понравилась и мы рекомендуем её всем гостям Еревана. Мы узнали много интересных фактов из истории и культуры Еревана и Армении.

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👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми

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