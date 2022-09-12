ежедневно в 18:00

Никто так не расскажет о прекрасном Ереване, как человек, который сам без ума от него. Наши гиды не только хорошо эрудированы, но и по-настоящему любят город. Вы пройдете по самым знаковым достопримечательностям столицы, увидите музей под открытым небом, аутентичные ереванские дворики, а еще посмотрите на город глазами местных — и начнете им гордиться.

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Описание

Что вас ожидает

Город души

С видом на библейскую гору Арарат раскинулся древний и вечно юный Ереван. Народ Армении с любовью и верой в будущее построил этот солнечный город. Мы будем гулять, знакомиться с прошлым, с его замечательными людьми, древними и новыми памятниками, национальной культурой и искусством. Наши гиды — преподаватели и кандидаты наук — расскажут о городе так, чтобы вы до глубины души влюбились в эти места.

Маршрут прогулки

Гуляя пешком по центру, мы охватим знаменитые исторические и культурные достопримечательности города:

Большой Каскад Еревана — фундаментальный музей-каскад под открытым небом с большим количеством скульптур от именитых творцов со всех уголков мира.

— фундаментальный музей-каскад под открытым небом с большим количеством скульптур от именитых творцов со всех уголков мира. Театр оперы и балета — здесь три разных архитектурных течения переплетаются вместе, настоящий шедевр армянской архитектуры.

— здесь три разных архитектурных течения переплетаются вместе, настоящий шедевр армянской архитектуры. Площадь Свободы — здесь стоят памятники двум великим сыновьям армянского народа: писателям Туманяну и Спендиаряну.

— здесь стоят памятники двум великим сыновьям армянского народа: писателям Туманяну и Спендиаряну. Лебединое озеро — до 60-х годов в этом месте жила богема города, а теперь здесь находится озеро, узнаем, как так вышло.

— до 60-х годов в этом месте жила богема города, а теперь здесь находится озеро, узнаем, как так вышло. Старые дворики Еревана — зайдем в гости и посмотрим, как протекала жизнь в Ереване 200 лет назад.

И это только начало!

Организационные детали