ежедневно в 18:00

С видом на библейскую гору Арарат раскинулся древний и вечно юный Ереван. Народ Армении с любовью и верой в будущее построил этот солнечный город. Мы будем гулять, знакомиться с прошлым, с его замечательными людьми, древними и новыми памятниками, национальной культурой и искусством. Наши гиды — преподаватели и кандидаты наук — расскажут о городе так, чтобы вы до глубины души влюбились в эти места.
Гуляя пешком по центру, мы охватим знаменитые исторические и культурные достопримечательности города: