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Приглашаем полетать на комфортабельном вертолете Robinson R66. Вы полюбуетесь с высоты Ереваном, Азатским водохранилищем и ущельем Гарни.



А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.