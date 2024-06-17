Приглашаем полетать на комфортабельном вертолете Robinson R66. Вы полюбуетесь с высоты Ереваном, Азатским водохранилищем и ущельем Гарни.
А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.
А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите с высоты Ереван, Азатское водохранилище и ущелье Гарни. Продолжительность полёта — 30 минут. За штурвалом будет профессиональный русскоговорящий пилот — он будет рассказывать о местах, которые вы пролетаете. Вам останется наслаждаться захватывающими дух пейзажами.
Организационные детали
- Мы с большой ответственностью относимся к вопросу безопасности: у нас есть все необходимые разрешения на полёты, все вертолеты лицензированные, пилоты профессиональные
- По запросу мы можем организовать полёт для 5 человек. Стоимость составит 2050 евро с группы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
3 Tsitsernakaberd Hwy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — Организатор в Ереване
Здравствуйте. Мы ведущая авиакомпания Армении, имеющая сертификат эксплуатанта (AOC). Наш парк включает универсальные вертолеты Airbus H125 и Robinson R66. Приглашаем полюбоваться достопримечательностями Армении с воздуха!Задать вопрос
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