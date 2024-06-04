Активности – экскурсии в Ереване

Найдено 42 экскурсии в категории «Активности» в Ереване, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 14 чел.
Гастро-историческое путешествие по Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 216 за всё до 6 чел.
Сладкая Армения для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 6 чел.
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
26 за человека
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за человека
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 2 чел.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
21 отзыв
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 50 чел.
Конная прогулка в Дилижане
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155132 за всё до 7 чел.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
75 за человека
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
39 за человека
Мастер-класс по армянскому танцу
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 13091 за всё до 15 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 7 чел.
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
10070 за человека
Занимательный Ереван: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
Начало: В районе Консерватории
13 июня в 17:00
15 июня в 10:00
от 48 за всё до 10 чел.
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 125 за всё до 90 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
Начало: По адресу, указанному путешественником
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 144 за всё до 6 чел.
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Виртуальный полёт над Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Виртуальный полёт над Ереваном
Увидеть город с высоты, управляя дроном с помощью очков VR Goggles
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
38 за человека
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
200 за всё до 2 чел.
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
285 за всё до 6 чел.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
92 за всё до 2 чел.
Отдых в горах Цахкадзора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162138 за всё до 7 чел.
Радужная форель в каналах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
127 за всё до 2 чел.
Джип-тур на гору Димац с пикником
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Что скрывает Араратская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Что скрывает Араратская долина
Побывать на «Диком Западе», забраться в средневековую крепость и узнать, что создали ангелы
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Нескучный квест по Еревану (10+)
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Нескучный квест по Еревану (10+)
Найти сердце столицы Армении и полакомиться местными пышками и мороженым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3310 за человека
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
8 часов
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
скидка
69%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Начало: В районе Давташен
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
10 июня в 13:00
3912 за человека
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
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    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • С
    Селестина
    2 июня 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень всеОчень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
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    домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению)

    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумноОгромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
    Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.
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    Гаянэ отвечала на все вопросы с юмором и терпением. Очень советую съездить, посмотреть своими глазами на христианские святыни и послушать о древней и современной Армении

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Квест получился на 10 из 10. Очень интересная программа, довольно небольшое расстояние перемещений и неожиданные факты об Армении и Ереване. Очень понравилось и хотелось бы побольше такого рода экскурсий в Ереване.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Моя добродушная Армения
    Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую чудесную экскурсию. Вкусно поели
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    в конце, купили гранатовое вино и чай. Обедали с видом на горы! Рекомендую!!!! Дополнительно нас свозили в деревню аистов — буквально 5 минут посмотрели и поехали дальше. Очень приятно, что сверх обещанного получили!

    Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
    Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
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    с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую!

  • Я
    Яна
    14 мая 2024
    Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
    Очень понравилась экскурсия на озеро Севан. Интересный, содержательный рассказ экскурсовода. Из минусов. В программе были заявлены горячие источники, про которые не
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    было сказано ни слова. И общая продолжительность экскурсии указана 11-12 часов, на деле ровно половина. Стоимость при такой разнице во времени должна быть другой.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
  2. Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
  3. Мастер-класс по десертам армянской кухни
  4. Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
  5. Гастро-историческое путешествие по Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Активности" можно забронировать 42 экскурсии от 10 до 325 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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