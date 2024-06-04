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Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от €216 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€75 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€39 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 130€91 за всё до 15 чел.
скидка
70%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
100€70 за человека
Квест
3 часа
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
Начало: В районе Консерватории
13 июня в 17:00
15 июня в 10:00
от €48 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €125 за всё до 90 чел.
Индивидуальная
10 часов
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
Начало: По адресу, указанному путешественником
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Виртуальный полёт над Ереваном
Увидеть город с высоты, управляя дроном с помощью очков VR Goggles
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€285 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€92 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€127 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Что скрывает Араратская долина
Побывать на «Диком Западе», забраться в средневековую крепость и узнать, что создали ангелы
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Нескучный квест по Еревану (10+)
Найти сердце столицы Армении и полакомиться местными пышками и мороженым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
33€10 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
69%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Начало: В районе Давташен
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
10 июня в 13:00
39€12 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- ССелестина2 июня 2024Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
- ААлександр31 мая 2024Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
- ННадежда26 мая 2024Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.
- ООльга21 мая 2024Квест получился на 10 из 10. Очень интересная программа, довольно небольшое расстояние перемещений и неожиданные факты об Армении и Ереване. Очень понравилось и хотелось бы побольше такого рода экскурсий в Ереване.
- ММария17 мая 2024Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую чудесную экскурсию. Вкусно поели
- ННаталья14 мая 2024Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
- ААнна14 мая 2024Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
- ЯЯна14 мая 2024Очень понравилась экскурсия на озеро Севан. Интересный, содержательный рассказ экскурсовода. Из минусов. В программе были заявлены горячие источники, про которые не
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Активности»
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