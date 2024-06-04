Е Екатерина В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану читать дальше для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!! Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест

С Селестина Мастер-класс по десертам армянской кухни Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!

А Александр Мастер-класс по десертам армянской кухни Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.

Н Надежда Мастер-класс по десертам армянской кухни читать дальше домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению) Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по

Ю Юлия Святой Эчмиадзин и храм Звартноц читать дальше Гаянэ отвечала на все вопросы с юмором и терпением. Очень советую съездить, посмотреть своими глазами на христианские святыни и послушать о древней и современной Армении Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.

О Ольга В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану Квест получился на 10 из 10. Очень интересная программа, довольно небольшое расстояние перемещений и неожиданные факты об Армении и Ереване. Очень понравилось и хотелось бы побольше такого рода экскурсий в Ереване.

М Мария Моя добродушная Армения читать дальше в конце, купили гранатовое вино и чай. Обедали с видом на горы! Рекомендую!!!! Дополнительно нас свозили в деревню аистов — буквально 5 минут посмотрели и поехали дальше. Очень приятно, что сверх обещанного получили! Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую чудесную экскурсию. Вкусно поели

Н Наталья Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!

А Анна Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване читать дальше с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую! Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы