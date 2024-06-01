Приглашаем исследовать Лорийскую область в северной части Армении! Чего здесь только нет: монастыри Ахпат и Санаин, пещеры Зарни-Парни, крепость Ахтала и замок Арамянца. Всё это — в окружение фантастических горных пейзажей. Мы раскроем богатую историю этих мест и расскажем о связанных с ними людях.

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ахпат. Вы посетите средневековый монастырь, где жил и творил народный поэт Саят-Нова.

Пещеры Зарни-Парни. Мы погуляем по пещерно-крепостному комплексу, расположенному в лесном каньоне. На его территории открыт исторический музей со старинными предметами быта и сельскохозяйственными инструментами.

Крепость Ахтала. Возведённая на высокогорном плато, она напоминает окружённый ущельем полуостров.

Замок Арамянца. Его построил для своей дочери знаменитый тифлисско-армянский предприниматель. Детали этой истории вы узнаете на экскурсии.

Монастырь Санаин. Вы раскроете, какие архитектурные решения нашли зодчие 10 века для защиты комплекса от возможных землетрясений.

Организационные детали