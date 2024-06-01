Приглашаем исследовать Лорийскую область в северной части Армении! Чего здесь только нет: монастыри Ахпат и Санаин, пещеры Зарни-Парни, крепость Ахтала и замок Арамянца. Всё это — в окружение фантастических горных пейзажей. Мы раскроем богатую историю этих мест и расскажем о связанных с ними людях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монастырь Ахпат. Вы посетите средневековый монастырь, где жил и творил народный поэт Саят-Нова.
Пещеры Зарни-Парни. Мы погуляем по пещерно-крепостному комплексу, расположенному в лесном каньоне. На его территории открыт исторический музей со старинными предметами быта и сельскохозяйственными инструментами.
Крепость Ахтала. Возведённая на высокогорном плато, она напоминает окружённый ущельем полуостров.
Замок Арамянца. Его построил для своей дочери знаменитый тифлисско-армянский предприниматель. Детали этой истории вы узнаете на экскурсии.
Монастырь Санаин. Вы раскроете, какие архитектурные решения нашли зодчие 10 века для защиты комплекса от возможных землетрясений.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
- В стоимость включены: транспорт с Wi-Fi, все входные билеты, бутилированная вода и булочки
- Обед оплачивается дополнительно — около 10 евро с человека
- На одной из локаций нужно преодолеть 150 ступенек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 7 лет
|€20
|Младенцы до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
1 июня 2024
Прккрасная экскурсия)
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