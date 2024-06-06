1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от €216 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€68 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€55 за человека
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
€57 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 30€27 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Молокане в Армении: погружение в уникальную культуру села Фиолетово
Погрузитесь в культуру молокан в селе Фиолетово, узнайте их традиции и попробуйте уникальные блюда
Начало: От вашего адреса проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
100€70 за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Начало: У здания оперного театра
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
€30 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя
Посетить святые места, где исцеляются тело и душа
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160€128 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Два символа Армении: хаш и гора Арагац
Прикоснуться к природному и кулинарному достоянию страны
Начало: по месту вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300€150 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300€225 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
Начало: В районе Консерватории
13 июня в 17:00
15 июня в 10:00
от €48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
Начало: На улице Сарьяна
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€29 за человека
Индивидуальная
10 часов
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
Начало: По адресу, указанному путешественником
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Виртуальный полёт над Ереваном
Увидеть город с высоты, управляя дроном с помощью очков VR Goggles
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€127 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра6 июня 2024Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района и его обитателях. Экскурсия завершилась в гостях у местных жителей беседой за чашечкой кофе и вкусными угощениями. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ереван изнутри.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- ККатерина4 июня 2024Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
- ВВалерия3 июня 2024Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
- KKsenia3 июня 2024Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
- ВВалерия2 июня 2024Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
- ИИгорь2 июня 2024Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
- ННина1 июня 2024Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
- ГГузаль29 мая 2024Экскурсия для любителей странных мест, блошиных рынков, запутанных улочек. Анаит- прекрасный рассказчик, глубоко знает район, учавствует в жизни Конда. Задушевная получилась прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Уникальный опыт»
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