Откройте Ереван всего за пару часов: прогуляйтесь по площади Республики, полюбуйтесь Каскадом, увидьте оперный театр и уникальный Матенадаран.
История, архитектура и атмосфера столицы шаг за шагом погрузят вас в ритм города и его культурное наследие.
Описание экскурсии
Знакомство со столицей Откройте сердце армянской столицы во время увлекательной прогулки с гидом. За пару часов вы познакомитесь с историей и современным ритмом города, увидите площадь Республики, Каскад, оперный театр и уютные улицы. Ереван шаг за шагом — это легенды, культура и неповторимая атмосфера. Оперный театр Национальный академический театр оперы и балета имени Спендиаряна был открыт 20 января 1933 года постановкой оперы Спендиаряна «Алмаст». Значение этого здания для армянской советской архитектуры было очень важно, поскольку здесь использованы лучшие традиции национальной архитектуры, создавая гармонию и пропорции, которые придают новое качество и современное звучание. Каскад Проект «Каскадный комплекс» был включен в генеральный план советского Еревана еще в 1924 году. Архитектор Александр Таманян, создавая Каскад, стремился соединить центральную и северную части города. Этот проект был реализован позднее, в 1970-х годах, главным архитектором Еревана Джимом Торосяном, а затем, в 2002-2009 годах, армяно-американским бизнесменом и меценатом Джерардом Гафесчяном. Матенадаран Матенадаран — это первая научно-исследовательская организация Армении, основанная в 1921 году на базе Эчмиадзинской рукописной библиотеки. В 1939 году Матенадаран был переведен из Эчмиадзина в Ереван и разместился в здании Общественной библиотеки. По решению советского правительства Армении в 1959 году Матенадаран был преобразован в Научно-исследовательский институт древних рукописей, а позже году был назван в честь создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Площадь Республики Это главная площадь города, спроектированная архитектором Александром Таманяном. Это важнейший градостроительный и транспортный узел, а также место для различных мероприятий и собраний. На площади расположены поющие фонтаны, два музея, здания правительства, Центральное здание почты Армении, гостиница Marriott. Комплекс площади Республики является одним из лучших произведений советской архитектуры, который в 1971 году был удостоен Государственной премии Армянской ССР. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оперный театр
- Каскад
- Матенадаран
- Площадь Республики
- Колоритные улицы Еревана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
