Наша экскурсия, как можно было бы предположить, — не только для поклонников нумизматики. Монеты помогают открывать тайны истории, поэтому через них интересно изучать прошлое, в чём вам и поможет наш профессиональный гид-историк. Он проведёт вас по дороге развития денег и армянской национальной валюты — драма. А также покажет образцы монет, которые принадлежали разным цивилизациями Древнего мира.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в историческом корпусе главного банка страны, в центре для посетителей, который открыли в 2011 году с учётом опыта европейских банков и особенностей Армении. Экспозиция состоит из стационарных выставочных стендов и интерактивных зон: лаборатории для проверки подлинности банкнот и банкомата. Здесь же можно приобрести коллекционные монеты и уникальные сувениры.

Вы увидите ценнейшие экспонаты — некоторым из них порядка 2600 лет! Рассмотрите монеты греческих полисов, римских императоров, сасанидских шахов, а также держав Средневековья — Арабского халифата, Византии, Османской империи. Изучите редкие экземпляры армянских монет начиная с 4-го века до н. э. А также узнаете, как менялись бумажные купюры.

Кому подойдёт экскурсия

Экспозиция заинтересует любителей нумизматики, истории и древнего искусства. Центр могут посетить люди, которых интересует история денежных знаков, деятельность Центрального банка, денежно-кредитная политика. Здесь интересно не только взрослым, но также студентам и школьникам.

Организационные детали