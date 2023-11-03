Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты
Монеты помогают открывать тайны истории, поэтому через них интересно изучать прошлое, в чём вам и поможет наш профессиональный гид-историк. Он проведёт вас по дороге развития денег и армянской национальной валюты — драма. А также покажет образцы монет, которые принадлежали разным цивилизациями Древнего мира.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия проходит в историческом корпусе главного банка страны, в центре для посетителей, который открыли в 2011 году с учётом опыта европейских банков и особенностей Армении. Экспозиция состоит из стационарных выставочных стендов и интерактивных зон: лаборатории для проверки подлинности банкнот и банкомата. Здесь же можно приобрести коллекционные монеты и уникальные сувениры.
Вы увидите ценнейшие экспонаты — некоторым из них порядка 2600 лет! Рассмотрите монеты греческих полисов, римских императоров, сасанидских шахов, а также держав Средневековья — Арабского халифата, Византии, Османской империи. Изучите редкие экземпляры армянских монет начиная с 4-го века до н. э. А также узнаете, как менялись бумажные купюры.
Кому подойдёт экскурсия
Экспозиция заинтересует любителей нумизматики, истории и древнего искусства. Центр могут посетить люди, которых интересует история денежных знаков, деятельность Центрального банка, денежно-кредитная политика. Здесь интересно не только взрослым, но также студентам и школьникам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид-историк из нашей команды
- Оплата — до входа в Центральный банк
- Фотографировать разрешается, но без вспышки
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет
во вторник и пятницу в 16:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 16:15Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.