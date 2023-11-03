Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении

Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты

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Наша экскурсия, как можно было бы предположить, — не только для поклонников нумизматики.

Монеты помогают открывать тайны истории, поэтому через них интересно изучать прошлое, в чём вам и поможет наш профессиональный гид-историк. Он проведёт вас по дороге развития денег и армянской национальной валюты — драма. А также покажет образцы монет, которые принадлежали разным цивилизациями Древнего мира.
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в историческом корпусе главного банка страны, в центре для посетителей, который открыли в 2011 году с учётом опыта европейских банков и особенностей Армении. Экспозиция состоит из стационарных выставочных стендов и интерактивных зон: лаборатории для проверки подлинности банкнот и банкомата. Здесь же можно приобрести коллекционные монеты и уникальные сувениры.

Вы увидите ценнейшие экспонаты — некоторым из них порядка 2600 лет! Рассмотрите монеты греческих полисов, римских императоров, сасанидских шахов, а также держав Средневековья — Арабского халифата, Византии, Османской империи. Изучите редкие экземпляры армянских монет начиная с 4-го века до н. э. А также узнаете, как менялись бумажные купюры.

Кому подойдёт экскурсия

Экспозиция заинтересует любителей нумизматики, истории и древнего искусства. Центр могут посетить люди, которых интересует история денежных знаков, деятельность Центрального банка, денежно-кредитная политика. Здесь интересно не только взрослым, но также студентам и школьникам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид-историк из нашей команды
  • Оплата — до входа в Центральный банк
  • Фотографировать разрешается, но без вспышки
  • Экскурсия подходит для детей от 12 лет

во вторник и пятницу в 16:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 16:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Летние
В помещении

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