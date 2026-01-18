Групповая
до 15 чел.
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
$22 за человека
20%
Индивидуальная
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20
$25 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$82 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чудеса Армении за один День
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 07:00
20 янв в 07:00
$177 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$116 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$109 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 7 чел.
10%
Индивидуальная
Гастро-историческое путешествие по Армении
Путешествие по Армавирской и Арагацотнской областям подарит уникальные впечатления. История, мастер-классы и дегустации ждут вас
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
от €195
€216 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Самый лучший день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$235 за всё до 20 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по приготовлению шоколада в Ереване
Освоить азы ремесленного производства и создать сладкие фигурки своими руками
Начало: На улице Нансена
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30 и 16:00
Завтра в 11:30
20 янв в 11:30
€54
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
