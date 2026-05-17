Армения — древняя, разнообразная и удивительно красивая страна. Мы постарались соединить в одном маршруте её самые интересные места.
Вы осмотрите древний монастырь Нораванк, оцените водопад Шаки и проедете над горной рекой на канатной дороге. А также посетите пещерный город Старый Хндзореск, куда редко добираются туристы.
Вы осмотрите древний монастырь Нораванк, оцените водопад Шаки и проедете над горной рекой на канатной дороге. А также посетите пещерный город Старый Хндзореск, куда редко добираются туристы.
Описание экскурсии
Невероятная Армения
Мы проедем по областям Арарат, Вайоц Дзор и Сюник. В программе экскурсии:
- Пещера Арени-1 — мы расскажем, когда она была обнаружена и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены.
- Монастырь Нораванк — старинный монастырский комплекс, живописно расположенный на фоне отвесных красных скал. Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов.
- Водопад Шаки — вы насладитесь местной фантастической природой и услышите легенду о сбежавшей из плена девушке Шаке.
- «Крылья Татева» — самая длинная пассажирская канатная дорога маятникового типа в мире. Она проходит над ущельем бурной горной реки Воротан и связывает село Алидзор и монастырь Татев. По желанию вы прокатитесь на ней и посмотрите на Армению с высоты 300 метров.
- Татевский Монастырский Комплекс — исторический памятник 9 века, один из древнейших монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры.
- Качающийся подвесной мост — длиной 160 метров и шириной 1,5 метра. Стоит посмотреть вниз — от высоты захватывает дух! Мы остановимся на полпути и насладимся живописным ущельем.
- Пещерный город Старый Хндзореск — мы погуляем по старинному скальному поселению, где когда-то жили 15 тысяч человек. Рассмотрим как природные, так и вырубленные человеком ущелья и пещеры.
По желанию за доплату можно продлить программу до 2 дней и посетить город Джермук. Здесь вы увидите джермукский водопад и галерею минеральных вод. Также мы побываем в монастыре Хор Вирап и увидим Зорац-карер, или Караундж, известный также как «Армянский Стоунхендж».
Организационные детали
- Вместо пещеры Арени-1 можно посетить монастырь Хор Вирап. Детали по маршруту обсудите с гидом заранее
- Водопад Шаки не работает с 15 ноября до 15 марта
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Канатная дорога: 6500 драмов с чел. — билет в одну сторону, 9000 драмов с чел. — билет в обе стороны. При покупке билета в одну сторону, вернёмся к месту отправления на нашем автомобиле
- Канатная дорога не работает по понедельникам
- Вход в Пещеру Арени-1 — 1500 драмов с чел., если в группе 2 и более участников; 3000 драмов, если участник один
- Вход в Пещерный город Старый Хндзореск с 1-го июня — 1500 драмов с чел.
- Еда и напитки
- По желанию при выборе двухдневной программы с городом Джермук: доплата €220 (95 000 драм); включено экскурсионное сопровождение и оплата ночёвки для гида. Ночёвка для гостей оплачивается дополнительно: вы можете выбрать любой отель или гостевой дом рядом с монастырем Татев, в городе Горисе или Джермуке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С любого адреса Еревана по Вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесная экскурсия, очень насыщенная, интересная программа. Это очень сбалансированный тур, позволяющий за один день увидеть 5 замечательных исторических мест юга Армении, и также насладиться прекасными пейзажами из окна на протяжении
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Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Меружану за потрясающую экскурсию! Посетили семьёй невероятно красивые локации — программа была очень интересной и насыщенной.
Меружан познакомил нас не только с культурным наследием Армении,
Меружан познакомил нас не только с культурным наследием Армении,
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На самом деле, одна из лучших экскурсий в нашей жизни, хотя мы постоянно ездим куда-то.
Наш гид Артур был просто великолепен, с ним было очень легко, интересно, много важной и интересной информации, везде нас сопровождал, еще и круто фоткал.
Природа и локации восхитили до глубины души, прям в самое сердце, вернулись абсолютно счастливыми.
Огромное спасибо
Наш гид Артур был просто великолепен, с ним было очень легко, интересно, много важной и интересной информации, везде нас сопровождал, еще и круто фоткал.
Природа и локации восхитили до глубины души, прям в самое сердце, вернулись абсолютно счастливыми.
Огромное спасибо
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Отличный маршрут, позволяет быстро посмотреть очень многое.
Для меня открытием было, как много серьезных и красивых гор в Армении.
Согласна с Русланом, что еще лучше расширять этот маршрут до двух дней, чтобы охватить еще больше, но у меня не было возможности.
Красивые храмы, невероятные горы, большое удовольствие даже просто ехать через все это, мощный водопад Шаки, удивительное место пещерный город.
Для меня открытием было, как много серьезных и красивых гор в Армении.
Согласна с Русланом, что еще лучше расширять этот маршрут до двух дней, чтобы охватить еще больше, но у меня не было возможности.
Красивые храмы, невероятные горы, большое удовольствие даже просто ехать через все это, мощный водопад Шаки, удивительное место пещерный город.
+2
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Только положительные эмоции это посещения данной экскурсии. отдельная благодарность гиду Араику за безопасное вождение, подробное описание достопримечательностей, а также приятную беседу на протяжении длинной дороги. Рекомендую!
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А
Экскурсия очень интересная, впечатления зашкаливают😍. С нами был гид Артур, отлично и доступно преподносит информацию и останавливался по пути следования везде, где я хотела сфотографироваться 🙈, нам было очень с вами комфортно, спасибо огромное ☺️.
+2
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