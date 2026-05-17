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Евгений читать дальше уменьшить всей дороги. Мы с друзьями получили море удовольствия от этой экскурсии, остались очень довольны.

Отдельное спасибо хотим сказать нашему гиду Артуру, который является интересным рассказчиком, хорошим компетентным организатором и просто приятным человеком, с ним было комфортно в этом путешествии. Чудесная экскурсия, очень насыщенная, интересная программа. Это очень сбалансированный тур, позволяющий за один день увидеть 5 замечательных исторических мест юга Армении, и также насладиться прекасными пейзажами из окна на протяжении Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Давид



Меружан познакомил нас не только с культурным наследием Армении, читать дальше уменьшить но и на протяжении всей поездки увлекательно рассказывал об истории страны. Видно, насколько сильно человек любит свою Родину. Благодаря ему экскурсия получилась не только красивой, но и очень познавательной.



Всё прошло на высочайшем уровне. Спасибо за эти эмоции и этот день!

17.05.2026 Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Меружану за потрясающую экскурсию! Посетили семьёй невероятно красивые локации — программа была очень интересной и насыщенной.Меружан познакомил нас не только с культурным наследием Армении, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья На самом деле, одна из лучших экскурсий в нашей жизни, хотя мы постоянно ездим куда-то.

Наш гид Артур был просто великолепен, с ним было очень легко, интересно, много важной и интересной информации, везде нас сопровождал, еще и круто фоткал.

Природа и локации восхитили до глубины души, прям в самое сердце, вернулись абсолютно счастливыми.

Огромное спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Отличный маршрут, позволяет быстро посмотреть очень многое.

Для меня открытием было, как много серьезных и красивых гор в Армении.

Согласна с Русланом, что еще лучше расширять этот маршрут до двух дней, чтобы охватить еще больше, но у меня не было возможности.

Красивые храмы, невероятные горы, большое удовольствие даже просто ехать через все это, мощный водопад Шаки, удивительное место пещерный город. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Владимир Только положительные эмоции это посещения данной экскурсии. отдельная благодарность гиду Араику за безопасное вождение, подробное описание достопримечательностей, а также приятную беседу на протяжении длинной дороги. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет