1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
«Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты
Начало: недалеко от площади Республики
«Экскурсия проходит в историческом корпусе главного банка страны, в центре для посетителей, который открыли в 2011 году с учётом опыта европейских банков и особенностей Армении»
Расписание: во вторник и пятницу в 16:15
11 июня в 16:15
14 июня в 16:15
€26 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Из Еревана - в королевское СПА
Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
«Мы заберём вас из удобного вам места в Ереване, довезём на комфортабельном транспорте до спа-центра и по окончании доставим обратно»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 июля 2023Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы мчались к удивительным местам,
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «SPA»
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