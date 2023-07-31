Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Ереване, цены от €26, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
«Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Мини-группа
1 час
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты
Начало: недалеко от площади Республики
«Экскурсия проходит в историческом корпусе главного банка страны, в центре для посетителей, который открыли в 2011 году с учётом опыта европейских банков и особенностей Армении»
Расписание: во вторник и пятницу в 16:15
11 июня в 16:15
14 июня в 16:15
26 за человека
Из Еревана - в королевское СПА
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Из Еревана - в королевское СПА
Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
«Мы заберём вас из удобного вам места в Ереване, довезём на комфортабельном транспорте до спа-центра и по окончании доставим обратно»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    31 июля 2023
    Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
    Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы мчались к удивительным местам,
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    которые давно хотели посетить. Программа наша была гибкая, так как на пути встречались неожиданные пробки, и Акоб находил для нас пути объезда и другие возможности увидеть интересное. Нам с семьей очень понравилось путешествие и к концу для мы были буквально заполнены до самой макушки эмоциями. Теперь поездка уже закончилась, а воспоминания о ней и все увиденное навсегда останется с нами, за что большое спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «SPA»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
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  3. Из Еревана - в королевское СПА
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 380 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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