читать дальше

которые давно хотели посетить. Программа наша была гибкая, так как на пути встречались неожиданные пробки, и Акоб находил для нас пути объезда и другие возможности увидеть интересное. Нам с семьей очень понравилось путешествие и к концу для мы были буквально заполнены до самой макушки эмоциями. Теперь поездка уже закончилась, а воспоминания о ней и все увиденное навсегда останется с нами, за что большое спасибо организаторам!