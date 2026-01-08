Всего полчаса на автобусе и вы перемещаетесь из современной столицы в духовную столицу Армении. Мы отправляемся в путешествие в Эчмиадзину или Вагаршапат.
Вы познакомитесь с историей Кафедрального собора, посетите музей-сокровищницу и прогуляетесь среди руин храма Звартноц.
Описание экскурсии
Эчмиадзинский кафедральный собор — один из древнейших христианских храмов в мире, основанный в 303 году. По преданию, первому патриарху Армении Григорию Просветителю было видение: Христос указал место для строительства будущего собора. Храм возвели на месте языческого святилища и назвали Эчмиадзином — «место сошествия Единородного». Сегодня это духовный центр Армянской Апостольской церкви и резиденция Католикоса всех армян. Церковь Святой Рипсиме — построена на месте её мученической гибели. Этот храм считается одним из выдающихся памятников раннесредневековой армянской архитектуры и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм Звартноц (VII век) — Его название переводится как «сонм небесных воинов» или «храм бдящих ангелов». Несмотря на то что сегодня от него сохранились лишь развалины, даже они позволяют представить масштаб и величие этого уникального сооружения. Расширенная программа с Хор Вирап Монастырь Хор Вирап — одного из самых значимых мест в истории армянского христианства. Именно здесь 13 лет в заточении находился Григорий Просветитель перед тем, как крестить Армению и сделать её первой христианской страной в мире. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора Важная информация: Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 9.000 драм на человека.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными EUR, AMD — зарубежной картой онлайн.
По воскресеньям в 09։45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09։45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 9.000 драм на человека. Возможна оплата программы на месте:
- Наличными EUR, AMD
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
8 янв 2026
Отличная экскурсия.
Н
Наталья
3 дек 2025
Посетили экскурсию. На Хор Вирапе - не повезло с погодой, был сильный туман, но нас это не огорчило. Экскурсия прошла на 5+.. Далее погода разгулялась и Эчмиадзин, и Звартноц предстали
Н
Николай
3 дек 2025
Классный гид, интересные локации
S
SVETLA
1 сен 2025
Просто профессионалы! Прекрасная организация, отличный гид и шаг к познанию истории Армении!
N
Natalia
18 авг 2025
Замечательно!!!
Е
Евгения
16 авг 2025
Замечательная экскурсия! Понравилось всё. Гид Самвел и водитель Ашот- прекрасны) Рекомендую всем этот тур
O
Oleg
7 июн 2025
Спасибо туристической фирме Eerani Travel, за отличную организацию экскурсии. Большое впечатление произвел древний и одновременно современный Ереван! А Эчмиадзин с его самой древней церковью и храмами дал возможность ощутить дух
А
Андрей
25 мая 2025
Увидели очень многое: Каскад и Парк победы в Ереване, развалины Звартноца и самые сокровенные христианские святыни Эчмиадзина. Дополнительно Гаяне организовала экскурсию, где я увидел копье сотника Лонгина, доску Ноева ковчега,
О
Олеся
14 мая 2025
Ездили на эту экскурсию с гидом Тиграном 4 мая.
Экскурсия велась на двух языках: русском и английском, т. к. в группе было одна иностранка, и гиду приходилось постоянно переключаться.
Очень содержательная и
Е
Екатерина
5 мая 2025
Красивое место,но гид очень утомительно и нудно рассказывал. Множество подробных исторических фактов,дат,имен,как будто на скучной лекции по истории.
А
Анастасия
22 апр 2025
Прекрасная экскурсия на полдня, при этом было достаточно свободного времени. Очень грамотный экскурсовод, организация оставила положительные впечатления. Единственное предложение: может, в эту экскурсию в будущем возможно включить церковь Святой Гаянэ, если она сейчас доступна?
Е
Елена
19 апр 2025
Это не экскурсия, можно взять как трансфер. В Ереване только 2 локации - Каскад и смотровая площадка у Матери Армении с минимумом информации. Аналогично в Эчмиадзине и Звартноце. Предварительно стоит самостоятельно поискать информацию и понять, что хотите осмотреть.
О
Ольга
14 апр 2025
Замечательная экскурсия. Всё очень понравилось!
Е
Елена
1 апр 2025
Прекрасный гид, интересно рассказывал, красивые храмы. Мне понравилось
Н
Наталья
22 фев 2025
Анастасия прекрасный экскурсовод, показала все и рассказала по максимуму. Спасибо ей огромное!
