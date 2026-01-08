читать дальше

познавательная экскурсия, великолепное знание истории гидом и интересная подача материала.

А еще Тигран - настоящий патриот своей страны, и это чувствовалось на протяжении всей экскурсии, то с какой болью он рассказывал о тягостных моментах в истории Армении, и геноциде армянского народа. А это отношение к своей стране вместе со знаковыми местами, которые мы посетили во время поездки, только усиливает впечатление от великолепной Армении и его народа.

Это была уже третья подряд экскурсия от Спутника, и каждая из них замечательная и непохожая на другую.

Особое восхищение вызвал кафедральный собор в Эчмиадзине. Красота необыкновенная, а нам посчастливилось попасть на воскресную службу и послушать хор. Это полнейший восторг и эмоции! Единственное, это мало времени, чтобы побыть внутри собора и погулять по его территории, и насладиться этим великолепием. Сюда нужно специально приезжать на целый день, и уже неспешно провести свое время, т. к. это делают местные жители. В воскресный солнечный день на службе было очень много армянских семей с детьми.

Замечательная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую!