Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное наследие Еревана
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Групповая
По святыням армянской веры - из Еревана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовные сокровища Армении: Церковь Эчмиадзин и Храм Звартноц
Начало: Место проживания туриста
Завтра в 12:00
4 сен в 09:00
$155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир14 сентября 2024Хороший гид и интересный маршрут по историческим местам.
- ЛЛюдмила21 мая 2019Очень аккуратное вождение (в отличие от большинства водителей Еревана), wi-fi, водичка и прочие атрибуты комфорта. Григорий очень внимателен и отзывчив. Большое спасибо за такое знакомство с Ереваном!)
- ЛЛюдмила21 мая 2019Очень аккуратное вождение (в отличие от большинства водителей Еревана), wi-fi, водичка и прочие атрибуты комфорта. Григорий очень внимателен и отзывчив. Большое спасибо за такое знакомство с Ереваном!)
- mmelinev1122 января 2019Поехали с семьей на Новый год в Ереван и решили взять тур на один день. Городской тур по Еревану очень
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Эчмиадзинский кафедральный собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Эчмиадзинский кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 155. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2025 год по теме «Эчмиадзинский кафедральный собор», 4 ⭐ отзыва, цены от $50. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь