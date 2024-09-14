Мои заказы

Эчмиадзинский кафедральный собор – экскурсии в Ереване

Архитектурное наследие Еревана
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
По святыням армянской веры - из Еревана
На автобусе
5 часов
Групповая
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$50 за человека
Духовные сокровища Армении: Церковь Эчмиадзин и Храм Звартноц
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Место проживания туриста
Завтра в 12:00
4 сен в 09:00
$155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    14 сентября 2024
    Архитектурное наследие Еревана
    Хороший гид и интересный маршрут по историческим местам.
  • Л
    Людмила
    21 мая 2019
    Архитектурное наследие Еревана
    Очень аккуратное вождение (в отличие от большинства водителей Еревана), wi-fi, водичка и прочие атрибуты комфорта. Григорий очень внимателен и отзывчив. Большое спасибо за такое знакомство с Ереваном!)
  • m
    melinev11
    22 января 2019
    Архитектурное наследие Еревана
    Поехали с семьей на Новый год в Ереван и решили взять тур на один день. Городской тур по Еревану очень
    читать дальше

    понравился, несмотря на зимнюю пору. Нам предоставили очень комфортабельный Минивэн, разные услуги и главное культурного водителя, который рассказывал нам про достопримечательности. Нам всем понравилось, будем брать в будущем у них.

