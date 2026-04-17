Отправьтесь в увлекательное путешествие: откройте бирюзовое озеро Севан, древний монастырь Севанаванк и курортный Цахкадзор. Посетите монастыри, наслаждайтесь видами, природой и атмосферой культурного наследия Армении.
Описание экскурсииОзеро Севан — главная природная гордость Армении. Оно расположено на высоте около 1900 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных пресноводных озёр мира. Севан давно стал символом страны и любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Максимальная глубина озера достигает 83 метров, а среди трёх исторических армянских озёр именно Севан сегодня находится в пределах Республики Армения. Севанаванк — монастырский комплекс IX века, построенный в 874 году по обету Мариам, дочери царя Ашота I. Помимо двух сохранившихся церквей, здесь можно увидеть уникальный хачкар XVII века с детальной резьбой и библейскими сюжетами. Цахкадзор по праву считается одним из самых живописных и популярных курортных городов Армении. Он привлекателен в любое время года и любим как туристами, так и местными жителями. Город известен своими здравницами, развитой туристической инфраструктурой, спокойной атмосферой и гармонией природы и истории. Монастырский комплекс Кечарис — важнейший культурно-исторический памятник Цахкадзора. Он формировался в X–XIII веках и включал в себя четыре церкви, притвор, часовни и около тридцати хачкаров XI–XVII веков. Благодаря княжеским родам Пахлавуни и Прошян Кечарис на протяжении веков оставался значимым религиозным и письменным центром Армении. Расширенная программа с посещением Дилижана Дилижан называют «армянской Швейцарией» за густые леса, горный воздух и спокойную атмосферу. Город расположен в национальном парке и славится своей природой, мягким климатом и уютной архитектурой. Здесь приятно прогуляться, сделать красивые фотографии и просто выдохнуть на фоне зелёных пейзажей. Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора. Важная информация:
- Тур проводится при группе от 12 человек.
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
По воскресеньям в 9:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Великолепная экскурсия. Очень много познавательно, интересно, не скучно. Гид Кристина очень живой, открытый человек. Рассказывает все очень интересно, и не только про достопримечательности. Рекомендую к посещению и именно с этой компанией!!
A
Прекрасный тур по красивым местам, спасибо гиду Полине и водителю Каро. Я очень рада, что поселила эти места именно в их компании!
А
Великолепную экскурсию на провели Каро и Полина. Спасибо вам, прекрасные люди за погружение в историю Армении! Полиночка рассказала нам очень много интересного про монастыри Агарцин, Севанаванк, озеро Севан, вся экскурсия прошла в теплой, дружественной обстановке.
Д
Замечательный тур, на осмотр всех достопримечательностей достаточно времени и очень интересные рассказы обо всем!! (рассказы об армянском вине, еде и быте вообще огонь!!)
Отдельное спасибо экскурсоводу Кристине и водителю Каро, очень душевные, интересные люди, они отнеслись к нам очень внимательно и благодаря им мы смогли почувствовать армянское гостеприимство!
От этой поездки остались незабываемые положительные эмоции, хочется возвращаться снова)
В
Отличная экскурсия, аккуратный водитель, потрясающая гид! Мы остались в восторге, очень хотим вернутся в Армению и еще куда-нибудь с вами съездить. Спасибо!
Ю
Экскурсия очень понравилась! Было интересно, информативно и конечно красиво 😍 Советую всем посетить эту экскурсию. Экскурсовод просто супер 💯👌
A
Спасибо большое за организацию такого чудесного путешествия! Море положительных эмоций! Огромное спасибо экскурсоводу Полине, очень много интересного, чудесная женщина! Большущее спасибо водителю Артаку, комфорт, забота! Берите индивидуальный тур, не пожалеете! Это того стоит, живем один раз)
Р
Озеро Севан, монастыри, природу, аанатную дорогу
А
Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно рассказывали про историю мест, где мы были, невероятно красивая природа. Большое спасибо нашему экскурсоводу Соне: очень комфортная в общении, посоветовала много классных мест в Ереване, в том числе очень вкусные рестораны (от местной кухни остались в восторге!). И отдельное большое спасибо нашему водителю Каро за его гостеприимство и доброту!
И
Отличная экскурсия, водитель Ашот и гид Сона. Комфортный транспорт, аккуратное вождение, интересный рассказ гида и разнообразные локации.
В
Ездили 07.09.25 с мамой на экскурсию с гидом- Викторией и водителем- Каро. Очень приятные люди! Виктория отвечала на все наши вопросы, интересно и по-доброму все рассказывала) На нашу просьбу остановиться и кое-что купить, не отказали🥺 Водитель вел аккуратно, всегда открывал нам двери и заботился о нас в поездке! Все понравилось, экскурсия интересная, насыщенная) Рекомендую!)
Е
Прекрасная экскурсия! Гид Наира и водитель Каро - очень душевные и приятные люди! Всю поездку заботились о нашем комфорте, рассказывали много веселых и интересных историй. Сама по себе экскурсия очень
A
Экскурсия очень понравилась, водитель Каро, и гид Наира оказались очень коммуникабельными и дружелюбными людьми.
Сам план посещения мест грамотно построен, всем остался доволен.
Помимо стандартной программы отвезли на ZipLine, спасибо 👍👍👍
Если хотите взять тур на первые дни в Армении, то очень рекомендую конкретно этот.
О
Экскурсия не плохая, но не профессиональная. Лучше брать туры от туристического агентства - это дешевле, интереснее и профессиональнее. Гид на экскурсии должен не только интересно рассказать, но и уметь решить все организационные вопросы- это и технические остановки, и правильная организация обеда, и пр мелочи, которые в профессиональных туристических агентствах уже наработаны и отточены.
Z
Во-первых, спасибо, что подождали меня♥️
Во-вторых, очень удобный сайт, поддержка в телеграме быстро отвечает.
В-третьих, конечно, гид Армине, которая покорила нашу группу. Таких интересных, разносторонних и заботливых людей ещё поискать нужно. Очень
