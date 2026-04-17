Ю Юлия Великолепная экскурсия. Очень много познавательно, интересно, не скучно. Гид Кристина очень живой, открытый человек. Рассказывает все очень интересно, и не только про достопримечательности. Рекомендую к посещению и именно с этой компанией!!

A Anastasia Прекрасный тур по красивым местам, спасибо гиду Полине и водителю Каро. Я очень рада, что поселила эти места именно в их компании!

А Александра Великолепную экскурсию на провели Каро и Полина. Спасибо вам, прекрасные люди за погружение в историю Армении! Полиночка рассказала нам очень много интересного про монастыри Агарцин, Севанаванк, озеро Севан, вся экскурсия прошла в теплой, дружественной обстановке.

Д Диана Замечательный тур, на осмотр всех достопримечательностей достаточно времени и очень интересные рассказы обо всем!! (рассказы об армянском вине, еде и быте вообще огонь!!)

Отдельное спасибо экскурсоводу Кристине и водителю Каро, очень душевные, интересные люди, они отнеслись к нам очень внимательно и благодаря им мы смогли почувствовать армянское гостеприимство!

От этой поездки остались незабываемые положительные эмоции, хочется возвращаться снова)

В Валерия Отличная экскурсия, аккуратный водитель, потрясающая гид! Мы остались в восторге, очень хотим вернутся в Армению и еще куда-нибудь с вами съездить. Спасибо!

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась! Было интересно, информативно и конечно красиво 😍 Советую всем посетить эту экскурсию. Экскурсовод просто супер 💯👌

A Anisia Спасибо большое за организацию такого чудесного путешествия! Море положительных эмоций! Огромное спасибо экскурсоводу Полине, очень много интересного, чудесная женщина! Большущее спасибо водителю Артаку, комфорт, забота! Берите индивидуальный тур, не пожалеете! Это того стоит, живем один раз)

Р Римма Озеро Севан, монастыри, природу, аанатную дорогу

А Анастасия Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно рассказывали про историю мест, где мы были, невероятно красивая природа. Большое спасибо нашему экскурсоводу Соне: очень комфортная в общении, посоветовала много классных мест в Ереване, в том числе очень вкусные рестораны (от местной кухни остались в восторге!). И отдельное большое спасибо нашему водителю Каро за его гостеприимство и доброту!

И Илья Отличная экскурсия, водитель Ашот и гид Сона. Комфортный транспорт, аккуратное вождение, интересный рассказ гида и разнообразные локации.

В Вера Ездили 07.09.25 с мамой на экскурсию с гидом- Викторией и водителем- Каро. Очень приятные люди! Виктория отвечала на все наши вопросы, интересно и по-доброму все рассказывала) На нашу просьбу остановиться и кое-что купить, не отказали🥺 Водитель вел аккуратно, всегда открывал нам двери и заботился о нас в поездке! Все понравилось, экскурсия интересная, насыщенная) Рекомендую!)

Е Елизавета читать дальше уменьшить насыщенная и активная, но нас смогли удивить дополнительными развлечениями, которых не было в основной программе. Мы поплавали в Севане, пообедали местной рыбой на его берегу, покатались на ZipLine, и остались под очень приятным впечатлением от поездки!

Очень много эмоций! Отличная поездка, чтобы по-настоящему влюбиться в Армению! Прекрасная экскурсия! Гид Наира и водитель Каро - очень душевные и приятные люди! Всю поездку заботились о нашем комфорте, рассказывали много веселых и интересных историй. Сама по себе экскурсия очень

A Aleksey Экскурсия очень понравилась, водитель Каро, и гид Наира оказались очень коммуникабельными и дружелюбными людьми.

Сам план посещения мест грамотно построен, всем остался доволен.

Помимо стандартной программы отвезли на ZipLine, спасибо 👍👍👍

Если хотите взять тур на первые дни в Армении, то очень рекомендую конкретно этот.

О Ольга Экскурсия не плохая, но не профессиональная. Лучше брать туры от туристического агентства - это дешевле, интереснее и профессиональнее. Гид на экскурсии должен не только интересно рассказать, но и уметь решить все организационные вопросы- это и технические остановки, и правильная организация обеда, и пр мелочи, которые в профессиональных туристических агентствах уже наработаны и отточены.