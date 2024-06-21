Всего в 50 км от Еревана расположено знаменитое озеро Севан. Вы полюбуетесь его прозрачной водой и подышите кристально чистым воздухом. А затем отправитесь в Цахкадзор — горный курорт, известный ещё с советских времен. Посетите монастырь Кечарис и по желанию прокатитесь по канатной дороге с роскошными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Цахкадзор и монастырь Кечарис
Вы посетите горный курорт Цахкадзор и по желанию прокатитесь по канатной дороге. А также осмотрите визитную карточку города — монастырский комплекс Кечарис 11–13 веков. Он включает действующий приход, несколько церквей и часовен. Вы погуляете по его территории, расшифруете особенности средневековой армянской архитектуры и раскроете, что такое хачкары.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Вы увидите самое большое и красивое озеро Кавказа, расположенное в горах на высоте 1916 м. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её пили только звёзды и боги. Над Севаном возвышается старинный монастырь Севанаванк, возведённый монахами-отшельниками. Вы прикоснётесь к его истории и узнаете, как древние армяне воевали на кораблях.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Ellison Prestige
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Канатная дорога оплачивается дополнительно (по желанию) — 7,5 евро/чел
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Всем привет. Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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