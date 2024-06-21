Всего в 50 км от Еревана расположено знаменитое озеро Севан. Вы полюбуетесь его прозрачной водой и подышите кристально чистым воздухом. А затем отправитесь в Цахкадзор — горный курорт, известный ещё с советских времен. Посетите монастырь Кечарис и по желанию прокатитесь по канатной дороге с роскошными видами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Цахкадзор и монастырь Кечарис

Вы посетите горный курорт Цахкадзор и по желанию прокатитесь по канатной дороге. А также осмотрите визитную карточку города — монастырский комплекс Кечарис 11–13 веков. Он включает действующий приход, несколько церквей и часовен. Вы погуляете по его территории, расшифруете особенности средневековой армянской архитектуры и раскроете, что такое хачкары.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Вы увидите самое большое и красивое озеро Кавказа, расположенное в горах на высоте 1916 м. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её пили только звёзды и боги. Над Севаном возвышается старинный монастырь Севанаванк, возведённый монахами-отшельниками. Вы прикоснётесь к его истории и узнаете, как древние армяне воевали на кораблях.

Организационные детали