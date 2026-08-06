Для экскурсии «Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан» лучше всего подходят месяцы с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а условия для прогулок и посещения достопримечательностей наиболее комфортные. Монастыри и озеро Севан особенно впечатляют в теплое время года, когда можно насладиться всеми красотами без спешки. Весной и осенью также стоит посетить эти места. В марте, апреле, октябре и ноябре меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать достопримечательности и насладиться атмосферой уединения.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по северу Армении, где вас ждут не только красивейшие природные пейзажи, но и глубокое погружение в историю и культуру страны.В Цахкадзоре вы узнаете о развитии главного

зимнего курорта, насладитесь панорамами и посетите монастырь Кечарис. Озеро Севан поразит вас своей красотой и историями, а на полуострове вы осмотрите древний монастырь Севанаванк. Дилижан встретит вас уникальной атмосферой армянской Швейцарии, а монастырь Агарцин позволит ощутить дух раннего христианства. Эта экскурсия обещает быть незабываемой

Описание экскурсии

Цахкадзор — место, где красиво круглый год!

В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом. В нашей компании вы исследуете окрестности, услышите историю развития главного зимнего курорта Армении. Узнаете, как грамотно спланировать время и на какие трассы отправиться горнолыжникам в зависимости от уровня катания. В теплый сезон мы проведем вас красивыми тропами к местам, где вы оцените зрелищные панорамы и надышитесь горным воздухом. И в любое время обязательно познакомим с уютным и очень атмосферным монастырем 11 века Кечарис.

Озеро Севан — живописное армянское «море»

Знаменитый лазурный водоем находится на Армянском нагорье. Приехав сюда, вы откроете замечательное место отдыха, где любят проводить время и местные жители, и путешественники из других стран. Поговорим о роли Севана в истории страны, его легендах и загадках. Также вы узнаете о советском гидротехническом сооружении, построенном для пополнения вод озера. А на одноименном полуострове осмотрите древний монастырский комплекс Севанаванк и проследите его многовековую историю.

Дилижан и монастырь Агарцин

В завершение мы отвезем вас в горноклиматический и бальнеологический курорт, старый и красивый город с живописными улочками, прекрасными природными панорамами, лесами, озерами и историческими достопримечательностями. Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк. А после побываете в чудесной средневековой обители Агарцин, расположенной в сердце лесистой долины. Там вы ощутите дух раннего христианства, осмотрите стены, пережившие тысячелетие, и осмотрите древние хачкары.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы:

— билет на канатную дорогу — одноразовый спуск 3000 драмов, полный день 12000 драмов

— аренда лыж 5000 драмов, аренда сноубордов 7000 драмов, аренда очков 2000 драмов, аренда шлема 2000 драмов,

— Обед — 4000-8000 драмов/человека