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Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан

Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по северу Армении, где вас ждут не только красивейшие природные пейзажи, но и глубокое погружение в историю и культуру страны.

В Цахкадзоре вы узнаете о развитии главного
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зимнего курорта, насладитесь панорамами и посетите монастырь Кечарис.

Озеро Севан поразит вас своей красотой и историями, а на полуострове вы осмотрите древний монастырь Севанаванк.

Дилижан встретит вас уникальной атмосферой армянской Швейцарии, а монастырь Агарцин позволит ощутить дух раннего христианства. Эта экскурсия обещает быть незабываемой

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие горные пейзажи
  • 🏰 Исторические монастыри
  • 🏂 Активные зимние развлечения
  • 🌳 Чистый горный воздух
  • 🏞 Высокогорное озеро Севан
  • 🏡 Атмосферные улочки Дилижана

Лучшее время для посещения

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Для экскурсии «Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан» лучше всего подходят месяцы с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а условия для прогулок и посещения достопримечательностей наиболее комфортные. Монастыри и озеро Севан особенно впечатляют в теплое время года, когда можно насладиться всеми красотами без спешки. Весной и осенью также стоит посетить эти места. В марте, апреле, октябре и ноябре меньше туристов, что позволяет спокойно исследовать достопримечательности и насладиться атмосферой уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан

Что можно увидеть

  • Кечарис
  • Севанаванк
  • Агарцин

Описание экскурсии

Цахкадзор — место, где красиво круглый год!

В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом. В нашей компании вы исследуете окрестности, услышите историю развития главного зимнего курорта Армении. Узнаете, как грамотно спланировать время и на какие трассы отправиться горнолыжникам в зависимости от уровня катания. В теплый сезон мы проведем вас красивыми тропами к местам, где вы оцените зрелищные панорамы и надышитесь горным воздухом. И в любое время обязательно познакомим с уютным и очень атмосферным монастырем 11 века Кечарис.

Озеро Севан — живописное армянское «море»

Знаменитый лазурный водоем находится на Армянском нагорье. Приехав сюда, вы откроете замечательное место отдыха, где любят проводить время и местные жители, и путешественники из других стран. Поговорим о роли Севана в истории страны, его легендах и загадках. Также вы узнаете о советском гидротехническом сооружении, построенном для пополнения вод озера. А на одноименном полуострове осмотрите древний монастырский комплекс Севанаванк и проследите его многовековую историю.

Дилижан и монастырь Агарцин

В завершение мы отвезем вас в горноклиматический и бальнеологический курорт, старый и красивый город с живописными улочками, прекрасными природными панорамами, лесами, озерами и историческими достопримечательностями. Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк. А после побываете в чудесной средневековой обители Агарцин, расположенной в сердце лесистой долины. Там вы ощутите дух раннего христианства, осмотрите стены, пережившие тысячелетие, и осмотрите древние хачкары.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы:
— билет на канатную дорогу — одноразовый спуск 3000 драмов, полный день 12000 драмов
— аренда лыж 5000 драмов, аренда сноубордов 7000 драмов, аренда очков 2000 драмов, аренда шлема 2000 драмов,
— Обед — 4000-8000 драмов/человека

  • Есть возможность организовать экскурсию для большой группы до 16 человек. Стоимость увеличится — подробности уточняйте в переписке.
  • Для путешественников, которые забронировали программу заранее, организуем встречу в аэропорту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 528 туристов
В сфере туризма с 2015 года. Есть своя туристическая компания. Очень люблю свою работу, так как она связана с моей родной Арменией. Жизнерадостный и добрый человек — я всегда рад гостям. Как и люди, которые работают в моей команде. Мы с удовольствием откроем для вас всю красоту Армении и познакомим с её наследием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
1
Э
отлично
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i
все было супер! Гид Ирина просто чудесна 🤩
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Ольга
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!

При выборе тура и гида у меня был ряд организационных вопросов. Гурген сразу ответил на все вопросы, проявил внимание
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и чувство юмора, и я не раздумывая забронировала тур на Севан с ним — это было лучшим решением! Вся наша компания из капризных и разных четырех подруг осталась в восторге! А это, знаете ли, не такая простая задача 😄

Севан для нас стал настоящим открытием!
Самым ярким впечатлением стал обед в секретном месте, куда нас отвез Гурген. Аутентичный ресторанный комплекс, вдали от толпы, на берегу озера с чистейшей водой, вкуснейшими люля кебабами из раков. Эти виды как с открыток - навсегда останутся в памяти и сердцах 😍 Ощущения просто не передать словами.

На экскурсии мы покатались на подъёмнике, любовались видами велюровых гор, влюблялись в Севан с разных сторон каждую секунду, посетили известный городок Делижан и благостный монастырь Агарцин расположенный в таком месте, от которого захватывает дух.

Огромное спасибо Гургену за гостеприимство, деликатность, внимание к деталям, стойкость к нашим перепадам настроений, поддержку на протяжение вскно тура и шикарный юмор. Отдельное спасибо за время, которое нам давал побыть наедине с собой и с этими чудесными местами, никуда не торопил. От всего сердца желаю вам и вашему делу процветания, и классных туристов (не таких как мы а нормальных 😄😂😂😂).

Вы сделали наш завершающий день в Армении наполненным событиями, впечатлениями, видами, вкусной едой, заботой 🙏🏻✨✨

Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!+1
Путешествие с Гургеном на озеро Севан стало жемчужиной нашего путешествия по Армении!
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Екатерина
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и хорошо знает свою страну, с удовольствием слушали ее рассказы! Помимо экскурсионной программы, Лусине рассказала
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кучу интересных фактов про Ереван, историю и культуру Армении, а в Гегарде, куда мы с ней съездили во вторую поездку, даже пела нам, это было потрясающе!
Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом) попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная в любом виде - и маринованная, и жаренная, и на гриле)
Рекомендуем для поездки с детьми. В нашей компании было трое детей 5-10 лет, им тоже было интересно)

Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
Путешествовали с гидом Лусине и водителем Гришей. Гриша - аккуратный, внимательный водитель. Лусине очень любит и
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Л
Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили 3 монастыря, озеро Севан, Дилижан и полюбовались красотой Армении с высоты канатной дороги. Наша
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гид Анаит поделилась своими знаниями, ответила на все наши вопросы. Сразу, видно, что человек любит свою работу: улыбчивая, доброжелательная, всегда следила, чтоб у нас была вода, чтоб дети не устали и чтоб все остались довольны. Водитель минивэна Гагик очень опытный и весёлый. Остановки делал везде, где мы просили. За один день мы познакомились с богатой историей Армении, культурным наследием и необыкновенной красотой природы. Очень рекомендую команду!

Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили
Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили
Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили
Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили
Очень хочу порекомендовать команду Гургена - самая лучшая команда на свете! Мы провели незабываемый день: посетили
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Diana
Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения маршрута. Вежливость и внимание в общении были приятны!
Отдельное спасибо гиду-экскурсоводу Максиму! Очень образованный молодой
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человек, прекрасный рассказчик! С обширными знаниями о своей стране, религии и традициях. Вся информация подана легко, в то же время очень информативно! Тонкое чувство юмора и воспитанность.
Армения прекрасна! Культура, история, природа, еда, а главное люди! Столько улыбок и доброты - это бесценно!
Путешествие удалось!

Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения
Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения
Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения
Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения
Экскурсия организована прекрасно, большое спасибо Гургену! Был на связи с момента брони экскурсии и до завершения
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