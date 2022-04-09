Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан

Отдохнуть в городах-курортах, посетить средневековые святыни и вдохновиться видами Гегамского моря

Индивидуальная
В путешествии на север Армении вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, проведете время за активными развлечениями и надышитесь целебным воздухом гор.

Проследите многовековой путь монастырей, укрытых в сердце буковых лесов.

А также оцените вдохновляющие панорамы Севана, одного из самых высокогорных озер мира.

И погуляете по улочкам армянской Швейцарии.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
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Что вас ожидает

Цахкадзор — место, где красиво круглый год!

В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом. В нашей компании вы исследуете окрестности, услышите историю развития главного зимнего курорта Армении. Узнаете, как грамотно спланировать время и на какие трассы отправиться горнолыжникам в зависимости от уровня катания. В теплый сезон мы проведем вас красивыми тропами к местам, где вы оцените зрелищные панорамы и надышитесь горным воздухом. И в любое время обязательно познакомим с уютным и очень атмосферным монастырем 11 века Кечарис.

Озеро Севан — живописное армянское «море»

Знаменитый лазурный водоем находится на Армянском нагорье. Приехав сюда, вы откроете замечательное место отдыха, где любят проводить время и местные жители, и путешественники из других стран. Поговорим о роли Севана в истории страны, его легендах и загадках. Также вы узнаете о советском гидротехническом сооружении, построенном для пополнения вод озера. А на одноименном полуострове осмотрите древний монастырский комплекс Севанаванк и проследите его многовековую историю.

Дилижан и монастырь Агарцин

В завершение мы отвезем вас в горноклиматический и бальнеологический курорт, старый и красивый город с живописными улочками, прекрасными природными панорамами, лесами, озерами и историческими достопримечательностями. Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк. А после побываете в чудесной средневековой обители Агарцин, расположенной в сердце лесистой долины. Там вы ощутите дух раннего христианства, осмотрите стены, пережившие тысячелетие, и осмотрите древние хачкары.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — oдноразовый спуск 2000 драм, полный день — 12000 драм; аренда лыж и cноубордов — 5000 и 7000 драм; обед — 4000-6000 драм/человека
  • Для путешественников, которые забронировали программу заранее, организуем встречу в аэропорту

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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