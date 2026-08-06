В Цахкадзоре вы узнаете о развитии главного
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие горные пейзажи
- 🏰 Исторические монастыри
- 🏂 Активные зимние развлечения
- 🌳 Чистый горный воздух
- 🏞 Высокогорное озеро Севан
- 🏡 Атмосферные улочки Дилижана
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кечарис
- Севанаванк
- Агарцин
Описание экскурсии
Цахкадзор — место, где красиво круглый год!
В «Ущелье цветов» можно приезжать и зимой, и летом. В нашей компании вы исследуете окрестности, услышите историю развития главного зимнего курорта Армении. Узнаете, как грамотно спланировать время и на какие трассы отправиться горнолыжникам в зависимости от уровня катания. В теплый сезон мы проведем вас красивыми тропами к местам, где вы оцените зрелищные панорамы и надышитесь горным воздухом. И в любое время обязательно познакомим с уютным и очень атмосферным монастырем 11 века Кечарис.
Озеро Севан — живописное армянское «море»
Знаменитый лазурный водоем находится на Армянском нагорье. Приехав сюда, вы откроете замечательное место отдыха, где любят проводить время и местные жители, и путешественники из других стран. Поговорим о роли Севана в истории страны, его легендах и загадках. Также вы узнаете о советском гидротехническом сооружении, построенном для пополнения вод озера. А на одноименном полуострове осмотрите древний монастырский комплекс Севанаванк и проследите его многовековую историю.
Дилижан и монастырь Агарцин
В завершение мы отвезем вас в горноклиматический и бальнеологический курорт, старый и красивый город с живописными улочками, прекрасными природными панорамами, лесами, озерами и историческими достопримечательностями. Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк. А после побываете в чудесной средневековой обители Агарцин, расположенной в сердце лесистой долины. Там вы ощутите дух раннего христианства, осмотрите стены, пережившие тысячелетие, и осмотрите древние хачкары.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительные расходы:
— билет на канатную дорогу — одноразовый спуск 3000 драмов, полный день 12000 драмов
— аренда лыж 5000 драмов, аренда сноубордов 7000 драмов, аренда очков 2000 драмов, аренда шлема 2000 драмов,
— Обед — 4000-8000 драмов/человека
- Есть возможность организовать экскурсию для большой группы до 16 человек. Стоимость увеличится — подробности уточняйте в переписке.
- Для путешественников, которые забронировали программу заранее, организуем встречу в аэропорту
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
При выборе тура и гида у меня был ряд организационных вопросов. Гурген сразу ответил на все вопросы, проявил внимание
Отдельное спасибо гиду-экскурсоводу Максиму! Очень образованный молодой